زەينەتاقى جيناعىنىڭ 2026 -جىلعى ەڭ تومەنگى جەتكىلىكتى شەگى جاريالاندى
استانا. KAZINFORM - ب ج ز ق ەسەپتەۋدىڭ جاڭارتىلعان ادىستەمەسىن ەسكەرە وتىرىپ، زەينەتاقى جيناقتارىنىڭ 2026 -جىلعى ەڭ تومەنگى جەتكىلىكتى شەگىن جاريالادى.
جاڭا ادىستەمەگە سايكەس، جەتكىلىكتى شەك مولشەرى بولاشاق زەينەتاقى تولەمدەرىنىڭ نىسانالى كورسەتكىشتەرى نەگىزىندە ايقىندالادى جانە اي سايىنعى زەينەتاقى تولەمدەرىنىڭ كەلتىرىلگەن قۇنىنىڭ فورمۋلاسى نەگىزىندە سالىمشىنىڭ ءاربىر جاسى ءۇشىن جەكە ەسەپتەلەدى.
• 20 جاس - 6,67 ميلليون تەڭگە؛
• 30 جاس - 9,75 ميلليون تەڭگە؛
• 40 جاس - 13,37 ميلليون تەڭگە؛
• 50 جاس - 17,59 ميلليون تەڭگە؛
• 60 جاس - 22,5 ميلليون تەڭگە.
ەگەر جيناقتالعان سوما بەلگىلەنگەن شەكتەن از بولسا، زەينەتاقى جيناقتارىنىڭ ءبىر بولىگىن مەرزىمىنەن بۇرىن پايدالانۋ مۇمكىن بولمايدى.
فورمۋلا ۇزاق مەرزىمدى دەموگرافيالىق كورسەتكىشتەردى، سونداي -اق قارجىلىق پارامەترلەردى- ينۆەستيتسيالاۋ كىرىستىلىگىن جانە تولەمدەردى يندەكستەۋدى ەسكەرەدى. بۇل بولاشاق زەينەتاقى تولەمدەرىنىڭ تۇراقتىلىعى مەن بولجامدىلىعىن ارتتىرۋعا مۇمكىندىك بەرەدى.
ب ج ز ق- دا كەلتىرىلگەن قۇن ءادىسىن قولدانۋ حالىقارالىق تاجىريبەگە سايكەس كەلەتىندىگى جانە ەسەپتەۋلەردىڭ ماكروەكونوميكالىق بولجامداردىڭ وزگەرۋىنە سەزىمتالدىعىن تومەندەتەتىنى اتاپ وتىلگەن.
بۇل رەتتە فورمۋلادا رەسپۋبليكالىق بيۋدجەت تۋرالى زاڭدا بەلگىلەنەتىن ەڭ تومەنگى زەينەتاقى مەن ەڭ تومەنگى جالاقى ءالى دە ەسكەرىلەدى. الايدا جاڭا ادىستەمە زەينەتكەرلىك جاسقا جەتكەنگە دەيىن قاراجاتتى مەرزىمىنەن بۇرىن الىپ قويعاننان كەيىن بولاشاق زەينەتاقى جارنالارىن ەسەپكە المايدى. بۇل بولاشاقتا جەتكىلىكسىز زەينەتاقى كاپيتالىن قالىپتاستىرۋ تاۋەكەلىن تومەندەتۋگە باعىتتالعان.
زەينەتاقى جيناقتارىن بالامالى ماقساتتارعا - تۇرعىن ءۇي جاعدايلارىن جاقسارتۋ مەن ەمدەۋگە پايدالانۋدىڭ قولدانىستاعى تەتىگى دە ساقتالادى. زەينەتاقىسى جوعالعان تابىستىڭ كەمىندە %40 - ى بولاتىن ازاماتتار جيناقتىڭ %50 - نا دەيىن الا الادى. قاراجاتتى تولىق پايدالانۋ زەينەتاقى اننۋيتەتى شارتىن جاساسقان ادامدارعا جانە مەملەكەتتىك بيۋدجەت ەسەبىنەن تولەمدەر الاتىن ەڭبەك سىڭىرگەن زەينەتكەرلەرگە دە قولجەتىمدى.
ب ج ز ق دەرەكتەرى بويىنشا ەڭ تومەنگى جەتكىلىكتىلىك شەگى سالىمشىنىڭ جاسىنا بايلانىستى %79 جانە ودان دا كوپ ۇلعايتىلدى. ەڭ ۇلكەن ءوسىم زەينەتكەرلىك جاسقا دەيىنگى ازاماتتاردا تىركەلدى، ولار ءۇشىن ەكى ەسەدەن استام ءوستى.
قور بۇل زەينەتاقى شوتتارىنداعى قاراجاتتى ساقتاۋعا جانە ولاردى ودان ءارى ينۆەستيتسيالاۋدى قامتاماسىز ەتۋگە مۇمكىندىك بەرەتىنىن، بۇل بولاشاق زەينەتاقى تولەمدەرىنىڭ ۇلعايۋىنا اكەلەتىنىن تۇسىندىرەدى.
بۇرىنعى ادىستەمە بويىنشا ولار ورتاشا جالاقىنىڭ شامامەن %15- ى ەدى، ال جاڭا ادىستەمە بويىنشا شامامەن %40- ى. وسىلايشا، جاڭا ادىستەمە جۇيەنىڭ اشىقتىعى مەن بولجامدىلىعىن ارتتىرۋعا جانە حالىقارالىق ستاندارتتارعا سايكەس زەينەتاقى تولەمدەرىنىڭ تۇراقتى دەڭگەيىن قامتاماسىز ەتۋگە باعىتتالعان.
زەينەتاقى اننۋيتەتى قاراجاتىن بۇرىنعىداي ءبولىپ ەمەس، تولىق الۋعا مۇمكىندىك بەرىلگەنىن جازعان بولاتىنبىز.