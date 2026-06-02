زەينەتاقى بيۋدجەتى: 6 ميلليارد تەڭگە قاتەلىكپەن تولەنىپ كەتكەن
استانا. قازاقپارات - قازاقستاندا تەكسەرىس بارىسىندا زەينەتاقى تولەمدەرىندە قاتەلىكتەر انىقتالعان. سونىڭ سالدارىنان جالپى 6 ميلليارد تەڭگەگە جۋىق اقشا زاڭسىز نەمەسە قاتە تۇردە تولەنىپ كەتكەن، ءبىراق ول قاراجات ءالى تولىق بيۋدجەتكە قايتارىلماعان.
بۇل تۋرالى ۇكىمەتتە وتكەن بريفينگتە ەڭبەك جانە حالىقتى الەۋمەتتىك قورعاۋ ءمينيسترى اسقاربەك ەرتايەۆ ايتتى، دەپ حابارلايدى «24KZ».
جوعارى اۋديتورلىق پالاتا تەكسەرگەن كەزدە بۇل اقشانىڭ ءبىر بولىگى: قايتىس بولعان ادامدارعا، ەلدەن كەتىپ قالعان ازاماتتارعا، نەمەسە حابار-وشارسىز كەتكەن ادامدارعا اۋدارىلعانى بەلگىلى بولعان.
ەرتايەۆتىڭ ايتۋىنشا، اۋديت 2020-2024 -جىلدار ارالىعىن قامتىعان. تەكسەرۋ ناتيجەسىندە 67 مىڭ شەتەلدىك جالپى سوماسى 20,9 ميلليارد تەڭگە بولاتىن زەينەتاقى العانى انىقتالدى. بۇگىندە ونىڭ 57 مىڭى قارجىنى كەرى قايتارعان. قايتارىلعان قارجى 13,9 ميلليارد تەڭگەدەن استام سومانى قۇرادى. ال قايتىس بولعان 120 زەينەتكەرگە قاتىستى 500 ميلليون تەڭگەگە جۋىق قارىزدى سوت ەسەپتەن شىعارىپ تاستادى. ءبىراق قالعان 6 ميلليارد تەڭگە ءالى تولىق بيۋدجەتكە تۇسپەگەن.