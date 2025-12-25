زەينەتاقى مەن جاردەماقى 2026 -جىلى قانشالىقتى ارتادى
استانا. KAZINFORM - حالىقتى الەۋمەتتىك قورعاۋ سالاسىنداعى رەتتەۋ جانە باقىلاۋ كوميتەتى دەپارتامەنتىنىڭ باسشىسى دامەجان ءسادۋاقاسوۆا 2026 -جىلدىڭ 1- قاڭتارىنان باستاپ زەينەتاقى تولەمدەرى مەن جاردەماقىلاردىڭ قانشالىقتى ارتاتىنىن ءتۇسىندىردى.
«2026-2028-جىلدارعا ارنالعان رەسپۋبليكالىق بيۋدجەت تۋرالى» زاڭعا سايكەس، 2026 -جىلعى 1- قاڭتاردان باستاپ:
· ايلىق ەسەپتىك كورسەتكىش (ا ە ك) - 4325 تەڭگە مولشەرىندە؛
· ەڭ تومەنگى زەينەتاقى - 69049 تەڭگە؛
· ەڭ تومەنگى كۇنكورىس دەڭگەيى (ە ت ك د) - 50851 تەڭگە؛
· بازالىق زەينەتاقى تولەمىنىڭ ەڭ تومەنگى مولشەرى - 35596 تەڭگە؛
· جالاقىنىڭ ەڭ تومەن مولشەرى - 85000 تەڭگە بولادى.
كەلەر جىلدان باستاپ، جاسى جانە ەڭبەك سىڭىرگەن جىلدارى ءۇشىن زەينەتاقى تولەمدەرى الىناتىن مولشەردەن %10 عا ارتادى. ال جاسىنا بايلانىستى جاڭادان تاعايىندالعان زەينەتاقى مولشەرىن ەسەپتەۋ ءۇشىن ەسكەرىلەتىن ەڭ جوعارى تابىس 55 ا ە ك (237875 تەڭگە).
- مەملەكەتتىك بازالىق زەينەتاقى مولشەرى الەۋمەتتىك كودەكستىڭ 205-بابىنا سايكەس، ەڭ تومەنگى كۇنكورىس دەڭگەيىنىڭ (50851 تەڭگە) جاڭا مولشەرىنە پايىزدىق قاتىناستا بەلگىلەنەدى. ماسەلەن، زەينەتاقى جۇيەسىنە قاتىسۋ ءوتىلى 10 جىل جانە ودان از بولسا، ءتيىستى قارجى رەسپۋبليكالىق بيۋدجەت تۋرالى زاڭدا بەلگىلەنگەن ەڭ تومەنگى كۇنكورىس دەڭگەيىنىڭ %70 مولشەرىندە بولماق. زەينەتاقى جۇيەسىنە قاتىسۋ ءوتىلى 10 جىلدان ارتىق ءاربىر تولىق جىل ءۇشىن - ونىڭ مولشەرى 2 پايىزعا ارتادى، ءبىراق ەڭ تومەنگى كۇنكورىس دەڭگەيى شاماسىنىڭ %118 اسپايتىن مولشەردە بەرىلەدى. 2026 -جىلدىڭ 1-قاڭتارىنان باستاپ، ماكسيمالدى بازالىق زەينەتاقى 60005 تەنگە (%118) بولادى، - دەدى دامەجان ءسادۋاقاسوۆا استانا كوممۋنيكاتسيالار قىزمەتىندە وتكەن بريفينگتە.
مۇگەدەكتىگىنە جانە اسىراۋشىسىنان ايرىلۋ جاعدايىنا بايلانىستى مەملەكەتتىك الەۋمەتتىك جاردەماقىلار، ونىڭ ىشىندە مەديتسينالىق-الەۋمەتتىك مەكەمەلەردە تۇراتىن جانە تۇزەۋ مەكەمەلەرىندە ورنالاسقان ادامدار ءۇشىن 2026 -جىلعى 1-قاڭتاردا ەڭ تومەنگى كۇنكورىس دەڭگەيىنىڭ ۇلعايۋىنا بايلانىستى (50851 تەڭگە) ارتادى. مىسالى جالپى اۋرۋ بويىنشا 1 توپتاعى مۇگەدەكتىك بويىنشا جاردەماقى - 111873 تەڭگەنى، 2 توپ - 89498 تەڭگە، 3 توپ - 61022 تەڭگە.
مەملەكەتتىك الەۋمەتتىك ساقتاندىرۋ قورىنان ەڭبەككە قابىلەتتىلىگىنەن ايىرىلۋ جانە اسىراۋشىسىنان ايىرىلۋ جاعدايى بويىنشا الەۋمەتتىك تولەمدەر مولشەرى 1-قاڭتاردان باستاپ %10 ارتادى.
ارناۋلى كاسىپتىك مەملەكەتتىك جاردەماقى مولشەرى دە 2026 -جىلعى 1- قاڭتاردان باستاپ ەتكد مولشەرىنىڭ ۇلعايۋىنا بايلانىستى (50851 تەڭگە) كوتەرىلەدى، 2026 -جىلعى 1- قاڭتاردان باستاپ، اەك مولشەرىنىڭ ارتۋىنا بايلانىستى مىنا جادەماقىلار مەن الەۋمەتتىك تولەمدەردىڭ مولشەرى ارتادى:
· № 1 جانە № 2 تىزىمدەر بويىنشا مەملەكەتتىك ارنايى جاردەماقىلار، جەرلەۋگە ءبىرجولعى تولەم؛
· بالا تۋۋعا بايلانىستى ءبىرجولعى مەملەكەتتىك جاردەماقى؛
· اي سايىنعى بالا 1,5 جاسقا تولعانشا بەرىلەتىن مەملەكەتتىك جاردەماقى؛
· اي سايىنعى بالا 1,5 جاسقا تولعانشا، كىرىسىنەن ايىرىلۋ جاعدايى بويىنشا م ءا س ق- تان الەۋمەتتىك تولەمدەر؛
· بىرگە تۇراتىن 4 جانە ودان كوپ كامەلەتكە تولماعان بالاسى، ونىڭ ىشىندە 18-جاسقا تولعاننان كەيىن ءبىلىم بەرۋ ۇيىمدارىندا وقيتىن بالالارى بار كوپبالالى وتباسىلارعا بەرىلەتىن اي سايىنعى مەملەكەتتىك جاردەماقى؛
· «التىن القا»، «كۇمىس القا» القالارىمەن ناگرادتالعان نەمەسە بۇرىن «باتىر انا» اتاعىن العان، ءى جانە Ⅱ دارەجەلى «انا داڭقى» وردەندەرىمەن ناگرادتالعان كوپبالالى انالارعا اي سايىنعى مەملەكەتتىك جاردەماقى؛
· سەمەي يادرولىق سىناق پوليگونىنداعى يادرولىق سىناقتاردان زارداپ شەككەن ازاماتتارعا، جاپپاي ساياسي قۋعىن- سۇرگىندەر قۇرباندارىنا جانە جاپپاي ساياسي قۋعىن-سۇرگىندەر قۇرباندارىنىڭ بالالارىنا تاعايىندالعان، ءبىراق تولەنبەگەن بىررەتتىك اقشالاي وتەماقى.
سونىمەن بىرگە، 2026 -جىلعى 1- قاڭتاردان باستاپ، ەڭ تومەنگى كۇنكورىس دەڭگەيى مولشەرىنىڭ ارتۋىنا بايلانىستى مۇگەدەكتىگى بار بالا تاربيەلەپ وتىرعان اناعا نەمەسە اكەگە، بالا اسىراپ الۋشىعا، قورعانشىعا (قامقورشىعا) تولەنەتىن اي سايىنعى مەملەكەتتىك جاردەماقى جانە I توپ مۇگەدەكتىگى بار ادامعا كۇتىم جاسايتىن ادامعا مەملەكەتتىك جاردەماقى مولشەرى كوتەرىلەدى.
ايتا كەتەيىك، پرەزيدەنت الداعى ءۇش جىلعا ارنالعان بيۋدجەت تۋرالى زاڭعا قول قويدى.