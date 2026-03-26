زەينەتاقى اكتيۆتەرىن باسقارۋدا قانداي وزگەرىس بار
استانا. KAZINFORM - قازاقستاننىڭ ءبىرىڭعاي جيناقتاۋشى زەينەتاقى قورىنداعى اكتيۆتەر كولەمى 25,9 تريلليون تەڭگەگە جەتتى. ۇلتتىق بانك زەينەتاقى جيناقتارىنىڭ تابىستىلىعىن ارتتىرۋ ماقساتىندا ۆاليۋتالىق پورتفەلدىڭ قۇرىلىمىن وزگەرتىپ، ينۆەستيتسيالاردى جوعارى كىرىستى قۇرالدارعا باعىتتاي باستادى.
بۇل تۋرالى سەناتتىڭ قارجى جانە بيۋدجەت كوميتەتىنىڭ وتىرىسىندا ۇلتتىق بانك ءتوراعاسىنىڭ ورىنباسارى اقىلجان بايماعامبەتوۆ مالىمدەدى.
بايانداماعا سايكەس، سوڭعى ءبىر جىلدا زەينەتاقى اكتيۆتەرى %12- عا نەمەسە 2,7 تريلليون تەڭگەگە ۇلعايعان. قازىرگى ۋاقىتتا پورتفەلدىڭ %40- دان استامى شەتەل ۆاليۋتاسىندا ساقتالىپ وتىر.
ۇلتتىق بانك وكىلى پارلامەنت سەناتىنىڭ زەينەتاقى اكتيۆتەرىنىڭ كىرىستىلىگىن ارتتىرۋ تۋرالى ۇسىنىستارىن ەسكەرە وتىرىپ، ينۆەستيتسيالىق دەكلاراتسياعا ماڭىزدى تۇزەتۋلەر ەنگىزىلگەنىن جەتكىزدى.
ەندى زەينەتاقى اقشاسى تەك مەملەكەتتىك قاعازدارعا عانا ەمەس، تاۋەكەلى جوعارى بولسا دا، تابىسى مول اكتيۆتەرگە سالىنادى.
- ءبىز ۆاليۋتالىق پورتفەلدەگى ا ق ش مەملەكەتتىك باعالى قاعازدارىنىڭ ۇلەسىن %30- دان %15- عا دەيىن تومەندەتىپ، ەسەسىنە الەمدىك اكسيالاردىڭ ۇلەسىن %25- دان %30- عا دەيىن ارتتىردىق. سونداي- اق پورتفەلگە ماقساتتى ۇلەسى %10 بولاتىن بالامالى قۇرالدار ەنگىزىلدى. ساراپشىلاردىڭ باعالاۋىنشا، مۇنداي بالاما قۇرالداردىڭ ۇزاقمەرزىمدى تابىستىلىعى %7-9- دى قۇرايدى. بۇل ءداستۇرلى وبليگاتسيالارمەن سالىستىرعاندا الدەقايدا جوعارى كورسەتكىش، - دەدى ۇلتتىق بانك ءتوراعاسىنىڭ ورىنباسارى.
مۇنداي ستراتەگيا حالىقارالىق تاجىريبەگە نەگىزدەلگەن. ماسەلەن كانادا مەن ا ق ش- تىڭ ءىرى زەينەتاقى قورلارى ءوز اكتيۆتەرىنىڭ 30-دان %50- نا دەيىنگى بولىگىن ءدال وسىنداي بالامالى قۇرالداردا ۇستايدى.
ۇلتتىق بانك بۇل ءتاسىل زەينەتاقى جيناقتارىن ينفلياتسيادان قورعاپ قانا قويماي، ونىڭ تابىس اكەلەتىنىنە سەنىمدى.
- 2025 -جىلدىڭ قورىتىندىسى بويىنشا زەينەتاقى اكتيۆتەرىنىڭ كىرىستىلىگى %7,43- دى، ال ينۆەستيتسيالىق كىرىس 1,77 تريلليون تەڭگەنى قۇرادى. ماڭىزدىسى - قازىرگى تاڭدا جيناقتالعان كىرىستىلىك دەڭگەيى ينفلياتسيادان جوعارى. ءبىز الداعى ۋاقىتتا دا ۆاليۋتالىق ۇلەستى %40 دەڭگەيىندە ساقتاپ، جەرگىلىكتى نارىقتا تەك نارىقتىق مولشەرلەمەلەر بويىنشا ينۆەستيتسيالاۋدى جالعاستىرامىز، - دەپ تۇيىندەدى بايانداماشى.
ايتا كەتەيىك، بۇگىندە قازاقستاننىڭ مەملەكەتتىك باعالى قاعازدارى زەينەتاقى پورتفەلىنىڭ 43 پايىزىن قۇراپ وتىر.
بۇعان دەيىن ەڭبەك جانە حالىقتى الەۋمەتتىك قورعاۋ ءمينيسترى اسقاربەك ەرتايەۆ زەينەتاقى جيناعىن مەرزىمىنەن بۇرىن الۋ تالابى قاتاڭدايتىنىن حابارلاعان ەدى.