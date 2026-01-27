ق ز
    22:08, 27 - قاڭتار 2026 | GMT +5

    زايساندا سالىنىپ جاتقان اۋەجاي جازدا ىسكە قوسىلادى

    استانا. KAZINFORM - ۇكىمەت وتىرىسىندا كولىك ءمينيسترى نۇرلان ساۋرانبايەۆ پرەزيدەنت تاپسىرماسى بويىنشا سالىنىپ جاتقان ءۇش اۋەجايدىڭ جاعدايى تۋرالى مالىمەت بەردى.

    Фото: акимат ВКО

    - مەملەكەت باسشىسىنىڭ تاپسىرماسىنا سايكەس، بيىل كاتونقاراعاي، زايسان جانە كەندىرلى كۋرورتتىق ايماقتارىنداعى تۋريستىك اۋەجايلاردىڭ قۇرىلىسى، سونداي-اق ارقالىق قالاسىنىڭ اۋەجايىن قالپىنا كەلتىرۋ جۇمىسى اياقتالادى. وسى تۋريستىك ماۋسىمدا زايسان اۋەجايى العاشقى رەيستەردى قابىلدايدى، - دەدى ول.

    نۇرلان ساۋرانبايەۆ بيىل پاۆلودار اۋەجايىنىڭ ۇشۋ-قونۋ جولاعى قايتا جاڭعىرتىلاتىنىن ەسكە سالدى.

    - اقتاۋ اۋەجايىنىڭ پەررونىن جوندەۋ جانە اتىراۋ اۋەجايى تەرمينالىن جاڭارتۋ باستالادى، - دەدى مينيستر.

    ەسكە سالساق، بۇعان دەيىن كولىك ۆيتسە-ءمينيسترى تالعات لاستايەۆ كاتونقاراعاي، زايسان جانە كەندىرلى اۋەجايلارىن تۇگەل 2026 -جىلى قولدانىسقا بەرەتىنىن ايتقان بولاتىن.

