زايساندا سالىنىپ جاتقان اۋەجاي جازدا ىسكە قوسىلادى
استانا. KAZINFORM - ۇكىمەت وتىرىسىندا كولىك ءمينيسترى نۇرلان ساۋرانبايەۆ پرەزيدەنت تاپسىرماسى بويىنشا سالىنىپ جاتقان ءۇش اۋەجايدىڭ جاعدايى تۋرالى مالىمەت بەردى.
- مەملەكەت باسشىسىنىڭ تاپسىرماسىنا سايكەس، بيىل كاتونقاراعاي، زايسان جانە كەندىرلى كۋرورتتىق ايماقتارىنداعى تۋريستىك اۋەجايلاردىڭ قۇرىلىسى، سونداي-اق ارقالىق قالاسىنىڭ اۋەجايىن قالپىنا كەلتىرۋ جۇمىسى اياقتالادى. وسى تۋريستىك ماۋسىمدا زايسان اۋەجايى العاشقى رەيستەردى قابىلدايدى، - دەدى ول.
نۇرلان ساۋرانبايەۆ بيىل پاۆلودار اۋەجايىنىڭ ۇشۋ-قونۋ جولاعى قايتا جاڭعىرتىلاتىنىن ەسكە سالدى.
- اقتاۋ اۋەجايىنىڭ پەررونىن جوندەۋ جانە اتىراۋ اۋەجايى تەرمينالىن جاڭارتۋ باستالادى، - دەدى مينيستر.
ەسكە سالساق، بۇعان دەيىن كولىك ۆيتسە-ءمينيسترى تالعات لاستايەۆ كاتونقاراعاي، زايسان جانە كەندىرلى اۋەجايلارىن تۇگەل 2026 -جىلى قولدانىسقا بەرەتىنىن ايتقان بولاتىن.