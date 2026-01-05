زاڭسىز اكتيۆتەردى ەلگە قايتارۋ جۇرتقا جاعۋ ءۇشىن جاسالعان ساياسي ناۋقان ەمەس - پرەزيدەنت
استانا. KAZINFORM - زاڭسىز اكتيۆتەردى ەلگە قايتارۋ ارقىلى الەۋمەتتىك ادىلدىكتى قالپىنا كەلتىرۋ - كونيۋكتۋرا نە بولماسا جۇرتقا جاعۋ ءۇشىن جاسالعان ساياسي ناۋقان ەمەس.
بۇل تۋرالى «Turkistan» گازەتىنە سۇحبات بەرگەن مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆ ايتتى. سۇحبات بارىسىندا پرەزيدەنت زاڭسىز اكتيۆتەردى ەلگە قايتارۋ تاقىرىبى ءالى جابىلماعانىن ايتتى.
- ارينە، جوق. باس پروكۋراتۋرانىڭ مالىمەتتەرىنە توقتالىپ وتەيىن. زاڭسىز اكتيۆتەردى ەلگە قايتارۋ جونىندەگى كوميتەت ۇلكەن جۇمىس اتقارىپ، وليگوپوليا وكىلدەرىنەن 1,3 تريلليون تەڭگەدەن استام قارجى ءوندىرىپ الدى. سونىڭ 1 تريلليون تەڭگەدەن استامى مەملەكەت قازىناسىنا ءتۇستى. ارنايى مەملەكەتتىك قورداعى قاراجات ەسەبىنەن ەلىمىزدە جالپى قۇنى 482 ميلليارد تەڭگە بولاتىن 434 الەۋمەتتىك جانە كوممۋنالدىق نىسان سالىنىپ جاتىر. ونىڭ قاتارىندا 227 سۋمەن قامتاماسىز ەتۋ، 183 دەنساۋلىق ساقتاۋ، 11 ءبىلىم بەرۋ، 5 سپورت، 8 ينفراقۇرىلىم نىسانىنىڭ قۇرىلىسى بار. سونداي-اق، پاۆلودار، ارقالىق، بالقاش قالالارىنداعى اۋەجايلار جاڭعىرتىلىپ جاتىر، - دەدى مەملەكەت باسمشىسى.
قاسىم-جومارت توقايەۆ جۇمىس جالعاسا بەرەتىنىن باسا ايتتى.
- اكتيۆتەردى ساراپتاپ، ونىڭ زاڭدىلىعىن انىقتاۋ قۇزىرلى ورگانداردىڭ كۇندەلىكتى قىزمەتىنىڭ ءبىر باعىتىنا اينالدى. ەڭ باستىسى، بارلىق جۇمىس اشىق ءارى ءادىل بولۋعا ءتيىس. ەندى بۇل شارۋانى ءبىر ورتالىقتان ۇيلەستىرىپ جۇرگىزۋدىڭ قاجەتى جوق. جۇمىس ءبىر قالىپقا ءتۇستى. سوندىقتان العا قادام باسىپ، ينۆەستورلاردىڭ قۇقىعىن قورعاۋعا باسا ءمان بەرەتىن كەز كەلدى، - دەدى پرەزيدەنت.
مەملەكەت باسشىسىنىڭ ايتۋىنشا، اكتيۆتەرى كۇمان تۋدىرىپ، كۇدىككە ىلىنگەن ادامداردىڭ كوبى قارجىسىن ەلگە ينۆەستيتسيا رەتىندە سالۋعا نيەت ءبىلدىردى. ولارمەن جالپى سوماسى بەس تريلليون تەڭگەدەن اساتىن كەلىسىمدەر جاسالدى.
- بۇل قاراجاتتىڭ ەسەبىنەن ينۆەستيتسيالىق جانە الەۋمەتتىك جوبالاردى جۇزەگە اسىرۋدى جوسپارلاپ وتىرمىز. ونىڭ ىشىندە تۋريستىك، كولىك- لوگيستيكالىق ورتالىقتار، تاۋ-كەن، مەتاللۋرگيا، ەنەرگەتيكا سەكتورلارىنا قاتىستى جوبالار بار. البەتتە، ءبىلىم بەرۋ، دەنساۋلىق ساقتاۋ، مادەنيەت، سپورت سالالارىنا، سونداي-اق، مۇقتاج جانداردى وڭالتۋ جانە الەۋمەتتىك ورتاعا بەيىمدەۋ باعدارلامالارىن قارجىلاندىرۋعا ايرىقشا نازار اۋدارىلادى. باس پروكۋراتۋرا مەن ۇكىمەتتىڭ الدىندا بارلىق جوسپارلاردى جانە ۋاعدالاستىقتاردى ورىنداۋ مىندەتى تۇر. بۇل - اسا ماڭىزدى جۇمىس.
پرەزيدەنتتىڭ پايىمىنشا، زاڭسىز اكتيۆتەردى ەلگە قايتارۋ ارقىلى الەۋمەتتىك ادىلدىكتى قالپىنا كەلتىرۋ - كونيۋكتۋرا نە بولماسا جۇرتقا جاعۋ ءۇشىن جاسالعان ساياسي ناۋقان ەمەس، بۇل - مەملەكەتتىڭ مىزعىماس ۇستانىمى. اڭگىمە يندۋلگەنتسيا نەمەسە ىمىرالاسىپ، استىرتىن كەلىسىم جاساۋ تۋرالى بولىپ وتىرعان جوق، ولاي بولۋى مۇلدەم مۇمكىن ەمەس.
- قازاقستان الەم قاۋىمداستىعىنا حالىقارالىق قۇقىقتى قاتاڭ ساقتايتىن ەل ەكەنىن كورسەتىپ كەلەدى. ءبىراق كەيبىر «كاسىپكەرلەر» قوعامدىق پىكىردى ءوز مۇددەسىنە قاراي بۇرمالاۋعا تىرىسادى، شەتەلدە جاتىپ الىپ، وزدەرىن ساياسي رەجيمنىڭ قۇربانى ەتىپ كورسەتەدى، «ينۆەستور» رەتىندەگى قۇقىعى تاپتالىپ جاتقانىن ايتادى. ءبىز زاڭ اياسىندا ادال ديالوگ جۇرگىزۋگە دايىنبىز. ويتكەنى ۇستانىمدارىمىزدىڭ دۇرىس ەكەنىنە سەنىمدىمىز. قازاقستان الداعى ۋاقىتتا دا زاڭدارى ينۆەستورلارعا قولايلى مەملەكەت رەتىندەگى مارتەبەسىن نىعايتا بەرەدى، - دەدى قاسىم-جومارت توقايەۆ.