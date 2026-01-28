زاڭدى بيزنەستى نەگىزسىز توقتاتۋ ينۆەستيتسيالىق احۋالعا زيان كەلتىرەدى - پرەزيدەنت
استانا. KAZINFORM - بۇل تۋرالى مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆ قارجىلىق مونيتورينگ اگەنتتىگىندە وتكەن جيىندا ايتتى.
پرەزيدەنت بارلىق قۇقىق قورعاۋ ورگانى بيزنەسكە زاڭسىز كەدەرگى كەلتىرۋ مەملەكەت مۇددەسىنە قارسى اۋىر قىلمىسپەن پاراپار ەكەنىن تۇسىنۋگە ءتيىس ەكەنىن اتاپ ءوتتى.
مەملەكەت باسشىسى اگەنتتىكتىڭ كاسىپكەرلەرمەن جۇمىس ءتاسىلىن قايتا قاراۋعا شاقىردى
- بيزنەستىڭ دامۋىن تەجەيتىن كەدەرگىلەردى جويۋ كەرەك. بۇل باعىتتا ءبىراز جىلدان بەرى جۇيەلى جۇمىس جۇرگىزىلىپ كەلەدى. ءبىراق «اتامەكەن» ۇلتتىق كاسىپكەرلەر پالاتاسىنان، جەكەلەگەن بيزنەس وكىلدەرىنەن ءالى دە ارىز شاعىم ءتۇسىپ جاتىر. بارلىق قۇقىق قورعاۋ ورگانى بيزنەسكە زاڭسىز كەدەرگى كەلتىرۋ مەملەكەت مۇددەسىنە قارسى اۋىر قىلمىسپەن پاراپار ەكەنىن تۇسىنۋگە ءتيىس. بۇل، ەڭ الدىمەن، قارجىلىق مونيتورينگ اگەنتتىگىنە قاتىستى. ماعان ايماقتاردا قارا باسىنىڭ قامى ءۇشىن زاڭدى بيزنەستى توقتاتۋ تاجىريبەسى ءالى دە بار دەگەن شاعىمدار كەلىپ ءتۇسىپ جاتىر.
ەسكەرتەمىن: ەگەر الگىندەي مالىمەتتەر راستالسا، زاڭعا سايكەس جاۋاپقا تارتىپ، كەلتىرىلگەن شىعىندى ءوندىرىپ الۋ ءۇشىن قاتاڭ شارالار قابىلدانادى.
بىلتىر اگەنتتىك تەرگەۋ جۇرگىزگەن قىلمىستىق ىستەردىڭ 40 پايىزى، ياعني مىڭنان استامى نەگىزسىز دەپ توقتاتىلعان.
مىسالى، 2025 -جىلى اگەنتتىك 2710 ءىس قوزعاعان، ونىڭ 1061-ىندە كۇدىكتىلەر اقتالىپ، ءىس توقتاتىلعان. بۇل جاي عانا كورسەتكىش ەمەس. وسىنداي ىستەردىڭ سالدارىنان كاسىپكەرلەر شىعىنعا ۇشىرايدى، ولاردىڭ ىسكەرلىك بەدەلىنە نۇقسان كەلەدى، ەڭبەك ۇجىمدارىنىڭ بەرەكەسى قاشادى. مۇنىڭ ءبارى بيزنەستىڭ دامۋىن تەجەيدى، ەلدەگى ينۆەستيتسيالىق احۋالعا زاردابىن تيگىزەدى. سوندىقتان كاسىپكەرلەرمەن قارىم-قاتىناس ورناتۋ تاسىلدەرىن قايتا قاراعان ءجون.
وگىزدى دە ولتىرمەي، اربانى دا سىندىرماي، اقىلعا قونىمدى تەپە- تەڭدىكتى ساقتاي ءبىلۋ قاجەت. كاسىپكەر قارجى زاڭناماسىن بۇزعان جاعدايدا ونىڭ شارۋاشىلىق قىزمەتىن بىردەن توقتاتىپ تاستاۋعا بولمايدى. شەكتەۋ شارالارىن قۇقىق بۇزۋشىلىقتىڭ دەڭگەيىنە سايكەس ەرەكشە جاعدايلاردا عانا قولدانۋ كەرەك. كاسىپكەرلەر دە زاڭ تالاپتارىن قاتاڭ ساقتاۋعا مىندەتتى. مەملەكەتتىڭ وڭ كوزقاراسى مەن قورعاۋىن پايدالانىپ، سالىقتان جالتارۋعا، الاياقتىق سحەمالار جاساۋعا بولمايدى. الاياقتىققا مۇلدەم جول بەرمەيمىز، - دەدى پرەزيدەنت.