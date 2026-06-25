ۆيزالىق تالاپتاردى جەڭىلدەتۋ جونىندەگى كەلىسسوزدەر اياقتالدى - س ءى م
استانا. KAZINFORM - قازاقستان ازاماتتارى ءۇشىن شەنگەن ايماعىنا ۆيزالىق تالاپتاردى جەڭىلدەتۋ جانە رەادميسسيا تۋرالى كەلىسىمدەر بويىنشا ساراپشىلار دەڭگەيىندەگى كەلىسسوزدەر اياقتالدى. بۇل تۋرالى سىرتقى ىستەر مينيسترلىگىنىڭ رەسمي وكىلى ەرلان جەتىبايەۆ ءمالىم ەتتى.
اتالعان كەلىسىمدەر اياسىندا قازاقستان ازاماتتارى ءۇشىن ۆيزالىق تالاپتاردى جەڭىلدەتۋ مۇمكىندىكتەرى قاراستىرىلىپ جاتىر. اتاپ ايتقاندا، قۇجاتتار ءتىزىمىن قىسقارتۋ، كونسۋلدىق الىم مولشەرىن تومەندەتۋ، كوپ مارتەلىك ۆيزالار بەرۋ جانە ۆيزا وتىنىشتەرىن قاراۋ مەرزىمدەرىن قىسقارتۋ ماسەلەلەرى تالقىلانعان.
سونىمەن قاتار ۆەدومستۆو وكىلى ءتيىستى كەلىسىمدەرگە قول قويىلعاننان كەيىن بۇل جونىندە تولىق اقپارات جاريالاناتىن اتاپ ءوتتى.
- تاراپتار قازىرگى ۋاقىتتا قۇجاتتارعا قول قويۋعا دايىندىق اياسىندا ىشكى مەملەكەتتىك راسىمدەر كەزەڭىنە ءوتتى. قازاقستان ءوز تاراپىنان قاجەتتى راسىمدەردى جۇرگىزسە، ەۋروپالىق تاراپ شەنگەن ايماعىنا مۇشە مەملەكەتتەردىڭ قاتىسۋىمەن ءتيىستى كەلىسۋ جۇمىستارىن جۇزەگە اسىرادى. وسىعان بايلانىستى كەلىسىمدەرگە قول قويۋ بەلگىلى ءبىر ۋاقىتتى تالاپ ەتەدى. جاڭا اقپارات پايدا بولعان جاعدايدا بۇل جونىندە قوسىمشا مالىمدەمە جاسالادى، - دەپ تولىقتىردى ول.