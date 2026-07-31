مينيسترلىك 2026-2027 وقۋ جىلىنىڭ باستالۋ، اياقتالۋ مەرزىمى مەن دەمالىس كەزەڭدەرىن بەكىتتى
استانا. KAZINFORM - وقۋ-اعارتۋ مينيسترلىگى 2026-2027 وقۋ جىلىنىڭ باستالۋ جانە اياقتالۋ مەرزىمىن، سونداي- اق ورتا ءبىلىم بەرۋ ۇيىمدارىنداعى وقۋشىلاردىڭ دەمالىس كەزەڭدەرىن بەكىتتى.
جاڭا وقۋ جىلى 2026 -جىلعى 1- قىركۇيەكتە باستالىپ، 2027 -جىلعى 25 -مامىردا اياقتالادى.
ءبىرىنشى توقسان 8 وقۋ اپتاسىنا سوزىلادى. كۇزگى دەمالىس 7 كۇنگە جالعاسىپ، 2026 -جىلعى 26-قازان مەن 1- قاراشا ارالىعىندا وتەدى.
ەكىنشى توقسان دا 8 وقۋ اپتاسىنان تۇرادى.
قىسقى دەمالىس 14 كۇنگە سوزىلىپ، 2026 -جىلعى 28 -جەلتوقسان مەن 2027 -جىلعى 10- قاڭتار ارالىعىندا وتەدى.
ءبىرىنشى سىنىپ وقۋشىلارى ءۇشىن 2027-جىلعى 8-14- اقپان ارالىعىندا 7 كۇندىك قوسىمشا دەمالىس قاراستىرىلعان.
ءۇشىنشى توقسان 10 وقۋ اپتاسىنا سوزىلادى. كوكتەمگى دەمالىس 7 كۇنگە جالعاسىپ، 2027 -جىلعى 22-28- ناۋرىز ارالىعىندا وتەدى.
ءتورتىنشى توقسان 8 وقۋ اپتاسىنا سوزىلىپ، 2027 -جىلعى 25 -مامىردا اياقتالادى.
سونداي-اق 9 (10) جانە 11 (12) سىنىپ تۇلەكتەرىنىڭ قورىتىندى اتتەستاتتاۋ مەرزىمى بەكىتىلدى. تولىق اقپارات وقۋ-اعارتۋ مينيسترلىگىنىڭ رەسمي اقپاراتتىق رەسۋرستارىندا جاريالانعان.
ايتا كەتەيىك، 2026- 2027 وقۋ جىلىنداعى مۇعالىمدەرگە ارنالعان جاڭا تالاپتار تانىستىرىلدى.