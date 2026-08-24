دميتري مالاحوۆ جوعارى سوت كەڭەسىنىڭ ءتوراعاسى بولىپ قايتا تاعايىندالدى
استانا. KAZINFORM - دميتري مالاحوۆ قازاقستان رەسپۋبليكاسى جوعارى سوت كەڭەسىنىڭ ءتوراعاسى لاۋازىمىنا تاعايىندالدى. بۇل تۋرالى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى.
— مەملەكەت باسشىسىنىڭ جارلىعىمەن دميتري ميحايلوۆيچ مالاحوۆ قازاقستان رەسپۋبليكاسى جوعارى سوت كەڭەسىنىڭ ءتوراعاسى لاۋازىمىنا تاعايىندالدى، — دەلىنگەن اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتىندە.
ءومىربايانى
قازاقستان رەسپۋبليكاسى ىشكى ىستەر مينيسترلىگىنىڭ، قازاقستان رەسپۋبليكاسى ەكونوميكالىق قىلمىسقا جانە سىبايلاس جەمقورلىققا قارسى كۇرەس اگەنتتىگىنىڭ (قارجى پوليتسياسى)، قازاقستان رەسپۋبليكاسى مەملەكەتتىك قىزمەت ىستەرى جانە سىبايلاس جەمقورلىققا قارسى ءىس-قيمىل اگەنتتىگىنىڭ سىبايلاس جەمقورلىققا قارسى ءىس-قيمىل ۇلتتىق بيۋروسىنىڭ (سىبايلاس جەمقورلىققا قارسى قىزمەت) وڭىرلىك دەپارتامەنتتەرى مەن ورتالىق اپپاراتىنىڭ دەپارتامەنتتەرىندە باسشى ورىنباسارى (07.2004-03.2019)
قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ قارجى مينيسترلىگى قارجى مونيتورينگى كوميتەتىنىڭ جەدەل دەپارتامەنتىنىڭ باسشىسى (03.2019-09.2020)
قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ سىبايلاس جەمقورلىققا قارسى ءىس- قيمىل اگەنتتىگى ءتوراعاسىنىڭ ورىنباسارى (09.2020-03.2022)
قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ سىبايلاس جەمقورلىققا قارسى ءىس- قيمىل اگەنتتىگى ءتوراعاسىنىڭ ءبىرىنشى ورىنباسارى (03.2022-10.2023)
قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ قارجى مونيتورينگى اگەنتتىگى ءتوراعاسىنىڭ ورىنباسارى (11.10.2023-13.02.2024)
قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ قارجى مونيتورينگى اگەنتتىگىنىڭ ءتوراعاسى (13.02.2024-16.09.2024)
قازاقستان رەسپۋبليكاسى جوعارى سوت كەڭەسىنىڭ ءتوراعاسى (19.09.2024 باستاپ)
ءبىلىمى
ق ر ءى ءى م الماتى جوعارى مەكتەبى (1991-1995)
ت. رىسقۇلوۆ اتىنداعى ەكونوميكا جانە قارجى ۋنيۆەرسيتەتى (2003-2005)
«زاڭگەر- قۇقىقتانۋشى، ەكونوميست» ماماندىعى
ماراپاتتارى
Ⅱ دارەجەلى «ايبىن» وردەنى
مەرەيتويلىق جانە ۆەدومستۆولىق ناگرادالار
ۇلتتىق بانك ءتوراعاسى ءوز قىزمەتىنە قايتا تاعايىندالدى
مەملەكەت باسشىسىنىڭ جارلىعىمەن تيمۋر مۇرات ۇلى سۇلەيمەنوۆ قازاقستان رەسپۋبليكاسى ۇلتتىق بانكىنىڭ ءتوراعاسى لاۋازىمىنا بولىپ تاعايىندالدى.
- مەملەكەت باسشىسىنىڭ جارلىعىمەن تيمۋر مۇرات ۇلى سۇلەيمەنوۆ قازاقستان رەسپۋبليكاسى ۇلتتىق بانكىنىڭ ءتوراعاسى لاۋازىمىنا بولىپ تاعايىندالدى، - دەلىنگەن اقوردانىڭ حابارلاماسىندا.
ءومىربايانى
«قازمۇنايگاز» بارلاۋ ءوندىرۋ» مۇناي-گاز كومپانياسى - سالىقتىق ەسەپ جانە سالىقتىق جوسپارلاۋ دەپارتامەنتىنىڭ ديرەكتورى (2006- 2009)
ەكونوميكا جانە بيۋدجەتتىك جوسپارلاۋ ۆيتسە-ءمينيسترى (2009- 2010)
قازاقستاننىڭ ەكونوميكالىق دامۋ جانە ساۋدا ۆيتسە-ءمينيسترى (2010- 2012)
ەۋرازيالىق ەكونوميكالىق كوميسسيانىڭ ەكونوميكا جانە قارجىلىق ساياسات جونىندەگى القا مۇشەسى (2012- 2016)
ق ر ۇلتتىق ەكونوميكا ءمينيسترى (2016- 2019)
ق ر ۇلتتىق بانكى ءتوراعاسىنىڭ ورىنباسارى (2019)
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ كومەكشىسى (2019)
ق ر پرەزيدەنتى اكىمشىلىگى باسشىسىنىڭ الەۋمەتتىك-ەكونوميكالىق ماسەلەلەر بويىنشا ورىنباسارى (2019- 2022)
ق ر پرەزيدەنتى اكىمشىلىگى باسشىسىنىڭ ءبىرىنشى ورىنباسارى (2022- 2023)
ق ر ۇلتتىق بانكىنىڭ ءتوراعاسى بولىپ تاعايىندالدى (2023)
ءبىلىمى
پاۆلودار مەملەكەتتىك ۋنيۆەرسيتەتىن «الەۋمەتتىك سالالارداعى ەكونوميكا جانە مەنەدجمەنت» ماماندىعى بويىنشا بىتىرگەن (2000 ج)
«بولاشاق» باعدارلاماسى بويىنشا مەريلەند ۋنيۆەرسيتەتىنىڭ ماگيستراتۋراسىن «قارجى» ماماندىعى بويىنشا «بيزنەس ماگيسترى» دارەجەسىمەن بىتىرگەن (ا ق ش، 2002 ج)
ماراپاتتارى
«ەۋرازيالىق ەكونوميكالىق وداقتىڭ دامۋىنا قوسقان ۇلەسى ءۇشىن» مەدالى (29.05.2019)