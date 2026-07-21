ۆيسە-پرەزيدەنت لاۋازىمى اۋەجايلاردا قاراپ-تەكسەرۋدەن وتكىزىلمەيتىن تۇلعالار تىزىمىنە ەنگىزىلدى
استانا. KAZINFORM - ۇكىمەت قازاقستان اۋەجايلارىندا ەرەكشە تارتىپپەن قىزمەت كورسەتىلەتىن لاۋازىمدى تۇلعالاردىڭ تىزىمىنە وزگەرىستەر ەنگىزدى. ءتيىستى قاۋلىعا 2026 -جىلعى 14 -شىلدەدە قول قويىلدى.
قۇجاتقا سايكەس، اۋە كولىگىمەن تاسىمالداناتىن جانە اۋەجايلاردا قاراپ-تەكسەرۋدەن وتكىزىلمەيتىن لاۋازىمدى تۇلعالاردىڭ ءتىزىمى جاڭارتىلدى.
جاڭارتىلعان تىزىمگە العاش رەت قازاقستان رەسپۋبليكاسى ۆيسە-پرەزيدەنتىنىڭ لاۋازىمى ەنگىزىلدى.
سونىمەن قاتار قازاقستان رەسپۋبليكاسى قۇرىلتايى ءتوراعاسى مەن «قازاقستان حالىق كەڭەسى» ءتوراعاسى لاۋازىمدارىنىڭ اتاۋى جاڭا رەداكسيادا بەرىلدى. ال قازاقستان رەسپۋبليكاسى پارلامەنتى ءماجىلىسى ءتوراعاسىنىڭ لاۋازىمى تىزىمنەن الىنىپ تاستالدى.
وسىعان ۇقساس وزگەرىستەر اۋەجايلاردىڭ ارنايى زالدارىندا قىزمەت كورسەتىلەتىن تۇلعالار تىزىمىنە دە ەنگىزىلدى. اتاپ ايتقاندا، بۇل تىزىمگە ۆيسە-پرەزيدەنت لاۋازىمى ەنگىزىلىپ، قۇرىلتاي ءتوراعاسى مەن «قازاقستان حالىق كەڭەسى» ءتوراعاسى لاۋازىمدارىنىڭ اتاۋى جاڭارتىلدى. ال ءماجىلىس ءتوراعاسىنىڭ لاۋازىمى تىزىمنەن شىعارىلدى.
سونىمەن قاتار اۋەجايلاردىڭ ارنايى زالدارىندا قىزمەت كورسەتۋ قۇقىعى بار تۇلعالاردىڭ ساناتى ناقتىلاندى. جاڭارتىلعان تىزىمگە:
· استانا، وبلىستار جانە رەسپۋبليكالىق ماڭىزى بار قالالاردىڭ اكىمدەرى؛
· قۇرىلتاي كوميتەتتەرىنىڭ ءتوراعالارى؛
· قۇرىلتاي دەپۋتاتتارى؛
· قۇرىلتاي اپپاراتى مەن كونستيتۋتسيالىق سوت اپپاراتىنىڭ باسشىلارى؛
· پرەزيدەنت، ۆيسە-پرەزيدەنت، پرەمەر-مينيستر، قۇرىلتاي ءتوراعاسى، پرەمەر-ءمينيستردىڭ ورىنباسارلارى، قۇرىلتاي ءتوراعاسىنىڭ ورىنباسارلارى، سىرتقى ىستەر ءمينيسترى جانە ۇكىمەتتىڭ وزگە دە مۇشەلەرى باستايتىن قازاقستاننىڭ رەسمي دەلەگاتسيالارىنىڭ مۇشەلەرى ەنگىزىلدى.
قاۋلى 2026 -جىلعى 17 -شىلدەدەن باستاپ قولدانىسقا ەنگىزىلدى.