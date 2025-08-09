ينۆەستيتسيالىق كومپانيالار ەلىمىزدە تىڭايتقىش ءوندىرىسىن جولعا قويماق
استانا. KAZINFORM - ءبىرقاتار ينۆەستيتسيالىق كومپانيا قازاقستان اۋماعىندا تىڭايتقىشتار وندىرۋگە باعىتتالعان جوبالاردى ىسكە اسىرۋعا مۇددەلى. بۇل تۋرالى اۋىل شارۋاشىلىعى مينيسترلىگىنەن ءمالىم ەتتى.
- يمپورتقا تاۋەلدىلىكتى تومەندەتۋ جاڭا وندىرىستەردى ىسكە قوسۋ، جۇمىس ىستەپ تۇرعان كاسىپورىنداردى جاڭعىرتۋ جانە فەرمەرلەر ءۇشىن دە، تىڭايتقىش وندىرۋشىلەر ءۇشىن دە ىنتالاندىرۋ شارالارىن قامتاماسىز ەتۋ جوسپارلانۋدا. ماسەلەن، 2024 -جىلى جۇمىس ىستەپ تۇرعان زاۋىتتى جاڭعىرتۋ اياسىندا «قازازوت» ا ق امموني سۋلفاتىن ءوندىرۋدىڭ تولىق سيكلىن ىسكە قوستى. سونىڭ ەسەبىنەن جىلىنا 40 مىڭ توننا كولەمىندە تىڭايتقىش شىعارىلىپ قامتاماسىز ەتىلەدى. سونداي-اق وتاندىق ءوندىرىستى دامىتۋ ءارى ىشكى نارىقتىق تىڭايتقىشتاردىڭ نەگىزگى تۇرلەرىنە دەگەن قاجەتتىلىگىن جابۋ ءۇشىن ونەركاسىپ جانە قۇرىلىس مينيسترلىگىنىڭ قولداۋىمەن مينەرالدى تىڭايتقىشتار وندىرۋگە باعىتتالعان ءبىرقاتار جوبا ىسكە اسىرىلىپ جاتىر، - دەدى مينيسترلىكتەن اگەنتتىك ساۋالىنا وراي.
ىسكە اسىرىلىپ جاتقان جوبالاردىڭ قاتارىندا جامبىل وبلىسىندا كەشەندى تىڭايتقىشتار وندىرەتىن «ەۆروحيم- قاراتاۋ» ج ش س- ءنىڭ كاسىپورنى بار. ونىڭ قۋاتى جىلىنا 1 ميلليون تونناعا دەيىن جەتەدى. ال «قازازوت» ا ق 2026 -جىلعا قاراي اممياك- كارباميد كەشەنىن سالۋدى جوسپارلاپ وتىر. جوبا قۋاتى - 500 مىڭ توننا سەليترا جانە 578 مىڭ توننا كارباميد.
- بۇگىنگى تاڭدا ءبىرقاتار ينۆەستيتسيالىق كومپانيا قازاقستان اۋماعىندا وسىنداي جوبالاردى ىسكە اسىرۋعا مۇددەلى. وتكەن جىلدان باستاپ وتاندىق تىڭايتقىشتاردى اۆانستىق سۋبسيديالاۋ تەتىگى تابىستى ىسكە اسىرىلا باستادى. وندا بيۋدجەتتىك سۋبسيديالار اگرارشىلارعا ارزانداتىلعان تىڭايتقىشتاردى ساتۋ ءۇشىن وندىرۋشىلەردىڭ ارنايى شوتتارىنا الدىن الا اۋدارىلادى. بۇل ءتاسىل جەرگىلىكتى شيكىزات نەگىزىندە مينەرالدى تىڭايتقىشتار ءوندىرىسىن دامىتۋعا كەڭ مۇمكىندىكتەر اشادى، - دەدى ۆەدومستۆودان.
بۇعان دەيىن جامبىل وبلىسىندا قوي جۇنىنە نەگىزدەلگەن ورگانيكالىق تىڭايتقىش ەكسپەريمەنتتىك ۇلگىدە ءوندىرىلىپ جاتقانىن جازعان ەدىك.