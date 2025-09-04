ينۆەستورلاردىڭ قۇقىعىن قورعاۋ ارحيتەكتۋراسى كۇشەيتىلدى - قانات بوزىمبايەۆ
استانا. KAZINFORM - بۇگىندە ۇكىمەت جانىنان قۇرىلعان ينۆەستيتسيالىق شتاب جۇمىس ىستەپ تۇر.
- ينۆەستيتسيالىق شتاب ءدال قازىر قاعيداتى بويىنشا ارەكەت ەتەتىن، بيۋروكراتيالىق كەدەرگىلەردى ناقتى ۋاقىت رەجيمىندە جوياتىن جەدەل ورتالىق. سونىمەن قاتار ينۆەستيتسيا ءۇشىن سالالىق جانە اۋماقتىق الاڭداردى جەتىلدىرىپ جاتىرمىز. ارنايى ەكونوميكالىق جانە يندۋستريالىق ايماقتاردىڭ رەجيمىن جاڭعىرتىپ، ساپالى وندىرىستىك جوبالاردىڭ بولجامدى سالىقتىق جانە كەدەندىك ىنتالاندىرۋلارعا، سونداي-اق دايىن ينفراقۇرىلىمى بار الاڭدارعا قول جەتكىزۋىن قامتاماسىز ەتۋدەمىز، - دەدى ۇكىمەت باسشىسىنىڭ ورىنباسارى قانات بوزىمبايەۆ ەلوردادا ءوتىپ جاتقان Astana Finance Day - 2025 حالىقارالىق فورۋمىندا.
ۆيتسە-پرەمەردىڭ مالىمدەۋىنشە، ينۆەستيتسيا تارتۋ ىسىندە استانا حالىقارالىق قارجى ورتالىعىنىڭ ماڭىزى زور.
- ينۆەستورلاردىڭ قۇقىعىن قورعاۋ ارحيتەكتۋراسى كۇشەيتىلدى. 60 ميلليون ا ق ش دوللارىنان اساتىن جوبالارعا زاڭنامانىڭ 25 جىل بويى تۇراقتىلىعىن قامتاماسىز ەتەتىن ينۆەستيتسيا تۋرالى كەلىسىم قۇرالى قولدانىلادى. وتكەن جىلى 6 كەلىسىم، ال بيىل تاعى 22 كەلىسىم جاسالدى. استانا حالىقارالىق قارجى ورتالىعى تەك اعىلشىن جالپى قۇقىعى نەگىزىندەگى قۇقىقتىق رەجيمدى عانا ەمەس، سونىمەن قاتار حالىقارالىق اربيتراجدىق ورتالىعى بار سوتتى دا ۇسىنادى، - دەيدى ول.
بۇعان دەيىن قانات بوزىمبايەۆ 2029 -جىلعا دەيىن جاڭارتىلاتىن ەنەرگيا كوزى ءىرى وبەكتىسى اياقتالاتىنىن ايتتى.
ايتا كەتەيىك، ەلوردادا Astana Finance Day- 2025 ءوتىپ جاتىر.
