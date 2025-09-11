يميدجدىك ءىس-شارالاردى قىسقارتۋدان 68 ميلليارد تەڭگە ۇنەمدەلدى - قارجى مينيسترلىگى
استانا. KAZINFORM - قارجى ۆيتسە-ءمينيسترى ابزال بەيسەنبەك ۇلى بيۋدجەت قارجىسىنىڭ قالاي ۇنەمدەلگەنىن ايتىپ بەردى.
- شتاتتىق بىرلىكتى، عيمارات جالداۋ، كولىك تاسىمالى شىعىنىن قايتا ەسەپتەۋ، ءىسساپارلار مەن بايلانىس قىزمەتىن رەتكە كەلتىرۋ، بارلىق شارۋاشىلىق تاۋار بويىنشا تۇگەندەۋ جۇرگىزۋ ناتيجەسىندە ۇنەمدەلدى. كەيبىر قايتالاناتىن باپتار بولعان. سونداي-اق ءبىر رەتتىك گرانتتار، سۋبسيديا جانە ەكونوميكالىق تيىمدىلىگى تومەن جوبالار بويىنشا دا وسىنداي جۇمىس جۇرگىزدىك. جوعارىدا اتالعان ءجايتتىڭ ءبارى قايتا قارالىپ، سونىڭ اياسىندا 68 ميلليارد تەڭگە ۇنەمدەلدى، - دەپ جاۋاپ بەردى ابزال بەيسەنبەك ۇلى ماجىلىستە وتكەن باسپا ءسوز ءماسليحاتىندا.
ەسكە سالساق، پرەزيدەنت 2019 -جىلى اكىمدەرگە يميدجدىك ءىس-شارالاردى كۇرت ازايتۋدى تاپسىرعان ەدى.
ال بىلتىر يميدجدىك شارالاردان باس تارتۋدىڭ ناتيجەسىندە ۇنەمدەلگەن قارجىنىڭ قايدا جۇمسالاتىنى تۋرالى جازعان بولاتىنبىز.