ق ز
ترەند:
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • الەمدە
    وقيعا
    قازاقستان
    ساياسات
    تالداۋ
    ەكونوميكا
    About us
    اگەنتتىك تۋرالى بايلانىس جارناما ارىپتەستەرىمىز فوتوسايت سايت كارتاسى تەگ
    20:05, 11 - قىركۇيەك 2025 | GMT +5

    يميدجدىك ءىس-شارالاردى قىسقارتۋدان 68 ميلليارد تەڭگە ۇنەمدەلدى قارجى مينيسترلىگى

    استانا. KAZINFORM - قارجى ۆيتسە-ءمينيسترى ابزال بەيسەنبەك ۇلى بيۋدجەت قارجىسىنىڭ قالاي ۇنەمدەلگەنىن ايتىپ بەردى.

    ҚР Қаржы министрлігі
    Фото: Адлет Беремкулов/ Kazinform

    - شتاتتىق بىرلىكتى، عيمارات جالداۋ، كولىك تاسىمالى شىعىنىن قايتا ەسەپتەۋ، ءىسساپارلار مەن بايلانىس قىزمەتىن رەتكە كەلتىرۋ، بارلىق شارۋاشىلىق تاۋار بويىنشا تۇگەندەۋ جۇرگىزۋ ناتيجەسىندە ۇنەمدەلدى. كەيبىر قايتالاناتىن باپتار بولعان. سونداي-اق ءبىر رەتتىك گرانتتار، سۋبسيديا جانە ەكونوميكالىق تيىمدىلىگى تومەن جوبالار بويىنشا دا وسىنداي جۇمىس جۇرگىزدىك. جوعارىدا اتالعان ءجايتتىڭ ءبارى قايتا قارالىپ، سونىڭ اياسىندا 68 ميلليارد تەڭگە ۇنەمدەلدى، - دەپ جاۋاپ بەردى ابزال بەيسەنبەك ۇلى ماجىلىستە وتكەن باسپا ءسوز ءماسليحاتىندا.

    ەسكە سالساق، پرەزيدەنت 2019 -جىلى اكىمدەرگە يميدجدىك ءىس-شارالاردى كۇرت ازايتۋدى تاپسىرعان ەدى.

    ال بىلتىر يميدجدىك شارالاردان باس تارتۋدىڭ ناتيجەسىندە ۇنەمدەلگەن قارجىنىڭ قايدا جۇمسالاتىنى تۋرالى جازعان بولاتىنبىز.

    تەگ:
    بيلىك جانە ساياسات
    Бақытжол Кәкеш
    Бақытжол Кәкеш
    رەداكتورى
    سوڭعى جاڭالىقتار