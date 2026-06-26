ميلليونداعان تەڭگە جۇمسالدى: عىلىم مينيسترلىگى لاتىن ءالىپبيىن تاعى دا ماقۇلدامادى
استانا. قازاقپارات - قازاقستاننىڭ لاتىن الىپبيىنە كوشۋ باستاماسىنا 8 جىل وتسە دە، ونىڭ سوڭعى نۇسقاسى ءالى بەكىتىلمەگەن. عىلىم جانە جوعارى ءبىلىم مينيسترلىگىنىڭ مالىمەتىنشە، لاتىن ءالىپبيىن ازىرلەۋ جۇمىستارى ءالى دە جالعاسۋدا، دەپ حابارلايدى «24KZ».
بۇعان دەيىن جاڭا ءالىپبيدىڭ بىرنەشە جوباسى كوپشىلىككە ۇسىنىلعان. دەگەنمەن پرەزيدەنتتىڭ نۇسقاۋى بويىنشا ول ءالى دە جەتىلدىرۋدى قاجەت ەتەدى. جاڭا ءالىپبي مەن ەملە ەرەجەلەرىن احمەت بايتۇرسىنوۆ اتىنداعى ءتىل ءبىلىمى ينستيتۋتىنىڭ، «ءتىل- قازىنا» ورتالىعىنىڭ ماماندارى جانە قازاقستان ۋنيۆەرسيتەتتەرىنىڭ عالىمدارى ازىرلەپ جاتىر.
مينيسترلىك ماماندارى: «и»، «й»، «ы» جانە «і» سياقتى جەكە ارىپتەردىڭ ەملەسىن تەكسەرۋ ناتيجەلەرىن زەرتتەۋدى جالعاستىرىپ جاتقانىن ايتادى. سوندىقتان ءالىپبيدى تۇپكىلىكتى بەكىتۋ مەرزىمى ءالى بەلگىسىز. سوندىقتان جاڭا ءالىپبيدى بەكىتۋ مەرزىمى جانە ونى ەنگىزۋ جوسپارلارى جوبانى جەتىلدىرۋ اياقتالعاننان كەيىن انىقتالادى، - دەپ حابارلادى.
لاتىن ءالىپبيىن ازىرلەۋ جۇمىستارى وسىمەن سەگىز جىلدان بەرى جالعاسىپ كەلە جاتىر. مينيسترلىك بۇل جوباعا بيۋدجەتتەن قانشا قاراجات جۇمسالعانىن تاعى دا اشىپ ايتپادى. تەك بولىنگەن قاراجاتتىڭ ەداۋىر بولىگى يگەرىلمەي، كەرى قايتارىلعانىن حابارلادى. ءالىپبي ءالى رەسمي بەكىتىلمەسە دە، قازاقستاننىڭ ءتىل ساياساتى تۇجىرىمداماسىندا لاتىن قارپىن قولدانۋ كورسەتكىشتەرى بەلگىلەنگەن.
قۇجاتقا سايكەس، لاتىن نەگىزىندەگى قازاق ءالىپبيىن پايدالانۋشىلاردىڭ ۇلەسى 2027 -جىلعا قاراي %5، 2028 -جىلعا قاراي %10 جانە 2029 -جىلعا قاراي %15- عا جەتۋى كەرەك. وتكەن اپتادا تۇركى اكادەمياسى قازاق لاتىن ءالىپبيىنىڭ جاڭا نۇسقاسىن ماقۇلداعانىن حابارلادى. وندا قازاق ءتىلىنىڭ ناقتى دىبىستارىن ءبىلدىرۋ ءۇشىن ä, ï, ö, ü, ğ, ñ جانە ş سياقتى تاڭبالاردى پايدالانۋ كەرەكتىگى ايتىلعان. ال 2017 -جىلى باستالعان لاتىنعا كوشۋ رەفورماسى بىرنەشە رەت كەيىنگە شەگەرىلىپ، جاڭا الىپبيگە تولىق كوشۋ مەرزىمى 2031 -جىلعا جوسپارلانىپ وتىر.