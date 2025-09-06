ق ز
    11:03, 06 - قىركۇيەك 2025 | GMT +5

    ىشكى ىستەر مينيسترلىگى ەسىرتكىمەن كۇرەسۋ ءۇشىن درون ساتىپ الماقشى

    استانا. KAZINFORM - ىشكى ىستەر مينيسترلىگى ەسىرتكى پلانتاتسيالارىن وڭاي انىقتاۋ ءۇشىن 2026-2028 -جىلدارى درون ساتىپ الماقشى. بۇل تۋرالى ەسىرتكى قىلمىسىنا قارسى ءىس-قيمىل كوميتەتى ءتوراعاسىنىڭ ورىنباسارى قۋاندىق ءالجانوۆ ورتالىق كوممۋنيكاتسيالار قىزمەتىندە ءوتىپ جاتقان باسپا ءسوز ءماسليحاتىندا ءمالىم ەتتى.

    дрон
    Фото: Sergek Group

    - قاراسورا وسەتىن جەرلەردى اۋەدەن بارلاۋ قۇرالدارىنىڭ جوعارى تيىمدىلىگىن كورسەتتى. 2026- 2028 -جىلدارعا ارنالعان ناشاقورلىق پەن ەسىرتكى بيزنەسىنە قارسى كۇرەستىڭ كەشەندى جوسپارىندا ىشكى ىستەر مينيسترلىگىنە ارنالعان ۇشقىشسىز ۇشۋ اپپاراتتارىن ساتىپ الۋ كوزدەلىپ وتىر، - دەدى ول.

    ايتۋىنشا، بۇل اپپاراتتار ەسىرتكى پلانتاتسيالارىن انىقتاپ، ەسىرتكى زەرتحانالارىن اشكەرەلەۋگە، ۇيىمداسقان قىلمىسقا، ەكسترەميزمگە، ۇرلىققا قارسى ءىس- قيمىلدارعا، قىلمىسكەرلەردى ىزدەستىرۋگە دە پايدالانىلادى.

    بۇعان دەيىن دروندار شەكارا كۇزەتىندە قالاي قولدانىلىپ جاتقانىن جازعان ەدىك.

