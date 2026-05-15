ياساۋيدىڭ تاعلىمدى ويلارى مەن حيكمەتتەرى تۇركى حالىقتارىنىڭ باعا جەتپەس بايلىعى - پرەزيدەنت
استانا. KAZINFORM - ياساۋيدىڭ تاعلىمدى ويلارى مەن حيكمەتتەرى تۇركى حالىقتارىنىڭ باعا جەتپەس بايلىعى. بۇل تۋرالى تۇركى مەملەكەتتەرى ۇيىمىنىڭ بەيرەسمي سامميتىندە مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆ ايتتى.
- تۇركىستان - اتاجۇرتىمىزدىڭ مىزعىماس تەمىرقازىعى، «ەكى دۇنيە ەسىگى، ەر تۇرىكتىڭ بەسىگى» اتانعان شەجىرەلى شاھار. كونە قالا قاشاندا ءتۇبى ءبىر تۇركى جۇرتىنىڭ قاسيەتتى قارا شاڭىراعى سانالعان. تۇركىستان وڭىرىندەگى ازىرەت سۇلتان كەسەنەسى رۋحاني تۇتاستىق پەن تاريحي ساباقتاستىق سيمۆولى. قوجا احمەت ياساۋي باۋىرلاس ەلدەردىڭ دۇنيەتانىمىن كەڭەيتۋگە زور ۇلەس قوستى. ادامزاتقا ورتاق قۇندىلىقتاردى بارىنشا دارىپتەدى. حالىقتى جاقسىلىققا، جاسامپازدىققا، ادالدىققا شاقىردى. عۇلاما ويشىل يسلام ءدىنىن تۇركى جۇرتىنىڭ تانىم-تۇسىنىگىمەن ۇشتاستىرا ءبىلدى. اسا قۇندى ەڭبەكتەر جازىپ، مول مۇرا قالدىردى، - دەدى پرەزيدەنت.
مەملەكەت باسشىسى ياساۋيدىڭ تاعلىمدى ويلارى مەن حيكمەتتەرى تۇركى حالىقتارىنىڭ باعا جەتپەس بايلىعى ەكەنىن باسا ايتتى.
- ۇلى بابامىز دارىپتەگەن قۇندىلىقتار ءالى دە وزەكتىلىگىن جوعالتقان جوق. سوندىقتان ءبىز ياساۋيدىڭ گۋمانيستىك يدەيالارىنا باسا ءمان بەرىپ وتىرمىز. قازىر ەلىمىزدە ادال ازامات، ادىلەتتى قازاقستان، تازا قازاقستان جانە باسقا دا بىرەگەي باستامالار تابىستى جۇزەگە اسىرىلىپ جاتىر. باستى ماقساتىمىز - ۇلت ساپاسىن بارىنشا جەتىلدىرىپ، مەملەكەتتىگىمىزدى نىعايتا ءتۇسۋ. تۇپتەپ كەلگەندە وسى اۋقىمدى جۇمىستىڭ نەگىزى ياساۋي ىلىمىنەن باستاۋ الادى، - دەدى قاسىم-جومارت توقايەۆ.
«Qoja Ahmet Yasaui» وردەنى كۇللى تۇركى دۇنيەسى ءۇشىن ءمان-ماعىناسى ايرىقشا ماراپات.
- بۇگىنگى جيىندا وزدەرىڭىزگە تاعى دا اتاپ وتكىم كەلەدى. مەن بيىل ۇلىستىڭ ۇلى كۇنىندە وسى كيەلى تۇركىستان جەرىندە قوجا احمەت ياساۋي وردەنىن تاعايىنداۋ تۋرالى شەشىم قابىلدادىم. وسىعان وراي ءتيىستى زاڭ قابىلداندى. ارنايى جارلىققا قول قويدىم. بۇل كۇللى تۇركى دۇنيەسى ءۇشىن ءمان-ماعىناسى ايرىقشا ماراپات دەپ ايتۋعا بولادى. سول سەبەپتى كەشە العاشقى مارتەبەلى ناگرادانى اسا قۇرمەتتى پرەزيدەنت رەجەپ تاييپ ەردوعانعا سالتاناتتى تۇردە تابىستادىم. وسىلايشا ءبىز تۇركى رۋحانياتىنىڭ تەمىرقازىعى ياساۋي تۇلعاسىن دارىپتەي وتىرىپ، حالىقتارىمىزدىڭ اراسىنداعى مىزعىماس باۋىرلاستىق تامىرىن نىعايتا بەرەمىز دەپ سەنەمىن، - دەدى پرەزيدەنت.
قاسىم-جومارت توقايەۆ بۇگىندە تۇركىستان كونە مەن كەلەشەكتى توعىستىرعان شىرايلى شاھارعا اينالعانىن ايتتى.
- ايماقتىق ەكونوميكالىق الەۋەتى جىل سايىن ارتىپ كەلەدى. بىلتىر وبلىستىڭ ەكونوميكاسى 9,3 پايىزعا ءوستى. ونىڭ كولەمى 10 ميلليارد دوللاردان استى. ايماققا 3,5 ميلليارد دوللار ينۆەستيتسيا تارتىلدى، - دەدى مەملەكەت باسشىسى.
ايتا كەتەيىك، پرەزيدەنت ت م ۇ بەيرەسمي سامميتىنە قاتىسۋ ءۇشىن تۇركىستان قالاسىنا بارعان بولاتىن.