وڭىرلىك جالپى ءونىم 5 تريلليون تەڭگەگە جەتتى: ب ق و اكىمى پرەزيدەنتكە ەسەپ بەردى
استانا. KAZINFORM - مەملەكەت باسشىسى باتىس قازاقستان وبلىسىنىڭ اكىمى ناريمان تورەعاليەۆتى قابىلدادى، دەپ حابارلايدى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى.
پرەزيدەنت ايماقتىڭ الەۋمەتتىك-ەكونوميكالىق دامۋى تۋرالى ەسەپتى تىڭدادى. ناريمان تورەعاليەۆتىڭ ايتۋىنشا، وڭىرلىك جالپى ءونىم كولەمى ءۇش جىلدا 13,6 پايىزعا ۇلعايىپ، 2026 -جىلدىڭ 1- قاڭتارىندا 5 تريلليون تەڭگەگە جەتتى. وتكەن جىلدىڭ قورىتىندىسى بويىنشا تارتىلعان ينۆەستيتسيا كولەمى 874,5 ميلليارد تەڭگەنى قۇراپ، الدىڭعى جىلمەن سالىستىرعاندا 16,6 پايىزعا ءوستى.
قاسىم-جومارت توقايەۆقا بۇعان دەيىنگى تاپسىرمالارىنىڭ ورىندالۋى تۋرالى ەگجەي-تەگجەيلى اقپارات بەرىلدى. جۋىردا قاراشىعاناق كەن ورنىندا قۋاتتىلىعى جىلىنا 5 ميلليارد تەكشە مەتر گاز وڭدەۋگە جەتەتىن زاۋىت قۇرىلىسى باستالادى. ينۆەستيتسيالىق جوبا قۇنى - 1,7 تريلليون تەڭگە. سونداي-اق جىل سوڭىنا دەيىن جايىق وزەنى ارقىلى وتەتىن كوپىردىڭ قۇرىلىسىن باستاۋ جوسپارلانىپ وتىر.
مەملەكەت باسشىسىنا سوڭعى ءۇش جىلدا وبلىستا جالپى قۇنى 138 ميلليارد تەڭگە بولاتىن 121 جاڭا الەۋمەتتىك نىسان سالىنعانى تۋرالى باياندالدى. 1542 شاقىرىم اۆتوكولىك جولدارى جوندەۋدەن ءوتتى. قازاقستان -رەسەي شەكاراسىنداعى «سىرىم» اۆتوكولىك وتكىزۋ بەكەتى قايتا جاڭعىرتىلىپ جاتىر. كەلەسى جىلى «تاسقالا» بەكەتىندە ءدال وسىنداي جوبا باستالادى. بۇدان بولەك، جاڭادان سالىنعان جانە جاڭعىرتىلعان ءتورت تەمىرجول ۆوكزالى ەل يگىلىگىنە بەرىلدى.
بىلتىر اۋىل شارۋاشىلىعىنىڭ جالپى ءونىم كولەمى 320 ميلليارد تەڭگەگە جەتتى. «اۋىل اماناتى» باعدارلاماسى قولعا الىنعاننان بەرى 1414 جوبا قارجىلاندىرىلىپ، 2 مىڭعا جۋىق جاڭا جۇمىس ورنى اشىلدى.
«قالادان - اۋىلعا» وڭىرلىك باعدارلاماسى اياسىندا مىڭنان استام ادام اۋىلعا قونىس اۋداردى. بارلىق 218 وتباسى باسپانامەن قامتىلىپ، ولارعا الەۋمەتتىك قولداۋ شارالارى كورسەتىلدى.
كەزدەسۋ سوڭىندا قاسىم-جومارت توقايەۆ ءوڭىردى ودان ءارى دامىتۋ، كوممۋنالدىق ينفراقۇرىلىمدى جەدەل جاڭعىرتۋ جانە تۇرعىنداردىڭ تۇرمىس ساپاسىن ارتتىرۋ جۇمىسىن جالعاستىرۋدى تاپسىردى.