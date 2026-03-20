وڭىرلەردە ءۇش رەت اكىم بولدىم، جاستارعا جول بەرۋ كەرەك - پرەمەر-ءمينيستردىڭ ورىنباسارى قانات بوزىمبايەۆ
استانا. KAZINFORM - پرەمەر-ءمينيستردىڭ ورىنباسارى قانات بوزىمبايەۆ الاتاۋ قالاسىن باسقارۋى مۇمكىن ماماندارعا قاتىستى پىكىر ايتتى.
بۇگىن پارلامەنت پالاتالارىنىڭ بىرلەسكەن وتىرىسىنان كەيىنگى باسپا ءسوز ءماسليحاتىندا: «قانات الدابەرگەن ۇلى، الاتاۋ قالاسىنداعى جوبالاردىڭ باسى- قاسىندا ءجۇرسىز. بولاشاقتا وسى Alatau city «اقىلدى قالانىڭ» اكىمى بولۋىڭىز مۇمكىن بە؟» دەگەن سۇراق قويىلدى.
ءوز كەزەگىندە ق. بوزىمبايەۆ مۇنداي بولجامنان حابارسىز ەكەنىن ايتتى.
- مەن وسىعان دەيىن وڭىرلەردە ءۇش رەت اكىم بولدىم. جالپى، جاستارعا جول بەرۋ كەرەك دەپ سانايمىن، - دەدى پرەمەر-ءمينيستردىڭ ورىنباسارى.
بۇدان بۇرىن حابارلانعانداي، بۇگىن ەلوردادا پارلامەنت پالاتالارىنىڭ بىرلەسكەن وتىرىسى ءوتىپ، «الاتاۋ قالاسىنىڭ ارناۋلى مارتەبەسى تۋرالى» قازاقستان رەسپۋبليكاسى كونستيتۋتسيالىق زاڭىنىڭ جوباسى قارالدى.
تالقىلاۋدان كەيىن دەپۋتاتتار بۇل قۇجاتتى ءبىرىنشى وقىلىمدا ماقۇلدادى.