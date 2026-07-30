وڭىرلەرگە 34,5 مىڭ باس مال ساتىپ الۋعا 43 ميلليارد تەڭگە باعىتتالدى
استانا. KAZINFORM - اۋىل شارۋاشىلىعى ءمينيسترى ايداربەك ساپاروۆتىڭ توراعالىعىمەن وتكەن كەڭەستە 2030 -جىلعا دەيىنگى مال شارۋاشىلىعىن دامىتۋدىڭ كەشەندى جوسپارىن ىسكە اسىرۋ بارىسى تالقىلاندى.
ايداربەك ساپاروۆ مەملەكەت تاراپىنان مال شارۋاشىلىعىن دامىتۋعا قاجەتتى بارلىق قارجىلىق مۇمكىندىكتەر جولعا قويىلعانىن اتاپ ءوتتى.
كەشەندى جوسپار اياسىندا «يگىلىك»، «بەرەكە» جانە «جايلاۋ» جەڭىلدەتىلگەن نەسيە باعدارلامالارى ىسكە اسىرىلۋ ۇستىندە. سونىمەن قاتار سالانىڭ بارلىق باعىتى بويىنشا اينالىم قاراجاتىن تولىقتىرۋعا ارنالعان جەڭىلدەتىلگەن نەسيەلەۋ كولەمى كەڭەيتىلدى.
- ءبىز فەرمەرلەردىڭ ۇسىنىس-تىلەكتەرىن ەسكەرىپ، الەۋمەتتىك- كاسىپكەرلىك كورپوراتسيالار ارقىلى قارجىلاندىرىلاتىن باعدارلامالارعا قاتىسۋ تالاپتارىن ەداۋىر جەڭىلدەتتىك. ەندىگى مىندەت - وڭىرلەردە جوبالاردى ساپالى ىرىكتەۋ. مەملەكەتتىك قاراجاتتىڭ ءتيىمدى يگەرىلۋى مەن جەڭىلدەتىلگەن نەسيەلەردىڭ قايتارىمدىلىعى ءۇشىن وبلىس اكىمدىكتەرى جانىنان قۇرىلعان كوميسسيالار مەن قارجى ينستيتۋتتارى جاۋاپتى بولادى. سوندىقتان بارلىق تاۋەكەل جاعدايلار الدىن الا جان-جاقتى پىسىقتالىپ، ءاربىر جوبا قارجىلاندىرۋ تۋرالى شەشىم قابىلدانعانعا دەيىن مۇقيات ساراپتالۋى ءتيىس، - دەدى مينيستر.
اۋىل شارۋاشىلىعى ۆيتسە-ءمينيسترى امانعالي بەرداليننىڭ ايتۋىنشا، وڭىرلەرگە 34,5 مىڭ باس اۋىل شارۋاشىلىعى جانۋارىن ساتىپ الۋعا 43 ميلليارد تەڭگە باعىتتالعان.
سونىمەن بىرگە ءبىرقاتار وڭىردە جوبالاردى قاراۋ جانە ىسكە اسىرۋ قارقىنى ءالى دە تومەن. وسىعان بايلانىستى ايداربەك ساپاروۆ جۇمىستى جەدەلدەتۋدى، ءاربىر جوبانى جەكە سۇيەمەلدەۋدى قامتاماسىز ەتۋدى جانە ىسكە اسىرۋعا تولىق دايىن ەمەس جوبالارعا مەملەكەت قارجىسىن باعىتتاماۋدى تاپسىردى.
كەڭەستە ءىرى ەگىنشىلىك شارۋاشىلىقتارىن مال شارۋاشىلىعىن دامىتۋعا تارتۋ ماسەلەسىنە دە ەرەكشە نازار اۋدارىلدى. بۇگىندە قازاقستاندا جەر كولەمى 10 مىڭ گەكتاردان اساتىن، الايدا جەتكىلىكتى جەر قورى مەن وندىرىستىك الەۋەتىنە قاراماستان مالمەن اينالىسپايتىن شارۋاشىلىعى 329 جەر پايدالانۋشى بار.
- بۇل شارۋاشىلىقتاردىڭ مال شارۋاشىلىعىن دامىتىپ، تولىققاندى وندىرىستىك تىزبەكتى قالىپتاستىرۋعا الەۋەتى جەتكىلىكتى. بۇل - مەملەكەت باسشىسىنىڭ، سونىمەن قاتار، پرەمەر-ءمينيستردىڭ ناقتى تاپسىرماسى. سوندىقتان اكىمدىكتەر وسىنداي كاسىپورىندارمەن جۇمىستى قىسقا مەرزىمدە جانداندىرۋى قاجەت، - دەدى ايداربەك ساپاروۆ.
كەڭەستە الداعى مال قىستاتۋ ناۋقانىنا دايىندىق بارىسى دا قارالدى. وڭىرلەردىڭ مالىمەتىنە سايكەس، بۇگىنگى تاڭدا 16 ميلليون توننا مال ازىعى دايىندالعان. دەگەنمەن كەيبىر وبلىستاردا مال ازىعىن دايىنداۋ قارقىنى جوسپارلانعان دەڭگەيدەن تومەن.
كەڭەس قورىتىندىسىندا مينيستر وڭىرلەرگە 2030 -جىلعا دەيىنگى مال شارۋاشىلىعىن دامىتۋدىڭ كەشەندى جوسپارىن ساپالى ىسكە اسىرۋدى، ينۆەستيتسيالىق جوبالاردى سۇيەمەلدەۋدى كۇشەيتۋدى، ءىرى جەر پايدالانۋشىلاردى مال شارۋاشىلىعىن دامىتۋعا بەلسەندى تارتۋدى، سونداي-اق مال ازىعىن دايىنداۋ قارقىنىن جەدەلدەتىپ، قولدا بار شابىندىق القاپتاردى ءتيىمدى پايدالانۋدى جانە الداعى قىسقى كەزەڭگە قاجەتتى جەم -ءشوپ قورىن ۋاقىتىلى قولعا الۋدى تاپسىردى.
كەڭەسكە قارجى ينستيتۋتتارىنىڭ، قر اۋىل شارۋاشىلىعى مينيسترلىگىنىڭ قۇرىلىمدىق بولىمشەلەرى باسشىلارى جانە وبلىس اكىمدەرىنىڭ ورىنباسارلارى قاتىستى.
ايتا كەتەيىك، بۇگىن اۋىل شارۋاشىلىعى ءمينيسترى ايداربەك ساپاروۆتىڭ توراعالىعىمەن ارنايى كەڭەس ءوتىپ، وندا 2026 -جىلعى قاڭتار-شىلدە ايلارى بويىنشا اگروونەركاسىپ كەشەنىنىڭ ەكونوميكالىق ءوسىمىن قامتاماسىز ەتۋ ماسەلەلەرى قارالدى.