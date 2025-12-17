وتكەن 11 ايدا ب ج ز ق-نىڭ ينۆەستيسيالىق تابىسى 1,65 تريلليون تەڭگە بولدى
استانا. قازاقپارات - 11 ايدا ءبىرىڭعاي جيناقتاۋشى زەينەتاقى قورىنىڭ ينۆەستيسيالىق تابىسى 1,65 تريلليون تەڭگە بولعان. بۇل تۋرالى ۇلتتىق قورعا ۇلتتىق بانك ءتوراعاسى تيمۋر سۇلەيمەنوۆ ۇكىمەت وتىرىسىندا ءمالىم ەتتى.
- جىل باسىنان بەرى ۇلتتىق قورعا 3,6 تريلليون تەڭگە ءتۇستى. ال رەسپۋبليكالىق بيۋدجەتكە الىنعان ترانسفەرتتەر كولەمى 4,9 تريلليون تەڭگە بولدى. ۇلتتىق قوردىڭ بيىلعى 11 ايداعى ينۆەستيسيالىق كىرىسى 1,7 پايىز نەمەسە 8,2 ميلليارد دوللارعا (4,2 تريلليون تەڭگە) جەتتى، - دەدى ۇلتتىق بانك باسشىسى.
تيمۋر سۇلەيمەنوۆ جىل باسىنان بەرى ب ج ز ق اكتيۆتەرى 25 تريلليون تەڭگەگە دەيىن نەمەسە 11,7 پايىز وسكەنىن ايتادى.
- ينۆەستيتسيالىق تابىس كولەمى 1,65 تريلليون تەڭگەگە جەتتى. زەينەتاقى جارنالارى 2,5 تريلليون تەڭگە، ال مەرزىمىنەن قۇرىن الىنعان قاراجات 1 تريلليون تەڭگە بولدى، - دەدى ول.
ايتا كەتەيىك، بۇگىن ۇكىمەتتە 11 ايدىڭ الەۋمەتتىك-ەكونوميكالىق دامۋ قورىتىندىسى قارالىپ جاتىر.