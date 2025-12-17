ۇكىمەت ەلدىڭ 11 ايداعى الەۋمەتتىك-ەكونوميكالىق دامۋ قورىتىندىلارىن قارايدى
استانا. KAZINFORM - بۇگىن ساعات 9:00-دە ۇكىمەت وتىرىسى وتەدى. وندا مينيسترلەر كابينەتىنىڭ مۇشەلەرى 2025 -جىلعى قاڭتار- قاراشا ايىنداعى الەۋمەتتىك- ەكونوميكالىق دامۋ قورىتىندىلارىن جانە رەسپۋبليكالىق بيۋدجەتتىڭ اتقارىلۋ بارىسىن تالقىلايدى. ال وتىرىس قورىتىندىسى بويىنشا وتەتىن باسپا ءسوز كونفەرەنسياسىنا ۇلتتىق ەكونوميكا ءبىرىنشى ۆيتسە-ءمينيسترى ازامات ءامرين، قارجى ۆيتسە-ءمينيسترى ەرجان ءبىرجانوۆ، اۋىل شارۋاشىلىعى ۆيتسە-ءمينيسترى ازات سۇلتانوۆ قاتىسىپ، ب ا ق وكىلدەرى تاراپىنان تۋىنداعان ساۋالدارعا جاۋاپ بەرەدى.
ۇلتتىق ستاتيستيكا بيۋروسىنىڭ الدىن الا دەرەكتەرى بويىنشا، 2025 -جىلدىڭ قاڭتار- قازان ايلارىندا قازاقستاننىڭ جالپى ىشكى ءونىمى وتكەن جىلدىڭ سايكەس كەزەڭىمەن سالىستىرعاندا 6,4 پايىزعا ءوستى. تاۋارلار ءوندىرىسى 8,2 پايىزعا، قىزمەت كورسەتۋ 5,3 پايىزعا ارتتى.
ج ءى ءو-نىڭ وسۋىنە اناعۇرلىم ەڭ كوپ ۇلەستى ونەركاسىپ (ءوسىم 7,3 پايىز) سالاسى قوستى، ونىڭ جالپى وسىمدەگى مولشەرى - 30 پايىز. ال ساۋدا جانە كولىك سالالارىمەن قوسقاندا 70 پايىزدان اسادى.
وڭدەۋ ونەركاسىبىندە ءوسىم 5,8 پايىز بولدى. بۇل جەكەلەگەن باعىتتار بويىنشا ءونىم شىعارۋدىڭ ۇلعايۋى ەسەبىنەن قالىپتاسىپ وتىر.
ولاردىڭ ىشىندە:
• ماشينا جاساۋ - 11,5 پايىزعا،
ونىڭ ىشىندە اۆتوموبيل قۇراستىرۋ - 13,3 پايىزعا،
• حيميا ونەركاسىبى - 10,9 پايىزعا،
• ازىق-تۇلىك - 9,1 پايىزعا،
• مۇناي ونىمدەرى - 6,3 پايىزعا،
• مەتالل بۇيىمدارى - 14,1 پايىزعا،
• قۇرىلىس ماتەريالدارى - 5,3 پايىزعا ءوستى.
قۇرىلىس سالاسىندا ءوسىم ءىرى ينفراقۇرىلىمدىق جوبالاردى جۇزەگە اسىرۋمەن بايلانىستى بولىپ وتىر. قۇرىلىس جۇمىستارىنىڭ كولەمىنىڭ ارتۋى 2025 -جىلعى قاڭتار- قىركۇيەكتەگى 14,9 پايىزبەن سالىستىرعاندا 15,1 پايىزدى قۇرادى.
اۋىل شارۋاشىلىعى سالاسى ماۋسىمدىق ءوسۋ فازاسىنا ەندى. جالپى ءونىم كولەمى قاڭتار- قىركۇيەك ايلارىمەن سالىستىرعاندا 1,0 پ. ت. -عا جەدەلدەپ، 5,4 پايىزعا ارتتى. وسىمدىك شارۋاشىلىعىندا ءوسىم 6,7 پايىزعا، مال شارۋاشىلىعىندا 3,4 پايىزعا جەتتى. جالپى ءونىمنىڭ ءوسۋى مەملەكەتتىك قولداۋ شارالارىمەن، اگروتەحنولوگيالاردى ساقتاۋمەن جانە ەگىن جيناۋ كەزىندەگى قولايلى اۋا-رايىمەن بايلانىستى بولىپ وتىر. ءبىرقاتار وڭىردە ءداندى داقىلداردىڭ ونىمدىلىگى ارتتى، ولاردىڭ ىشىندە اقمولا (+13,6 پايىز)، قوستاناي (+14,9 پايىز) جانە پاۆلودار (+7,4 پايىز) وبلىستارى بار. ءسۇت ءوندىرىسى 5,2 پايىزعا، ەت ءوندىرىسى 2,8 پايىزعا، جۇمىرتقا ءوندىرىسى 1,4 پايىزعا ءوستى.
ساۋدادا ءوسىم دەڭگەيى 9 پايىزدى قۇرادى. ءوسۋ قارقىنى سالاداعى ۇلەسى 66,5 پايىز بولاتىن كوتەرمە ساۋدا كاسىپورىندارىندا بايقالىپ وتىر. اينالىمنىڭ ۇلعايۋى پاۆلودار، اتىراۋ وبلىستارى مەن استانا قالاسىندا تىركەلگەن.
كولىك سالاسىندا دا ءوسىمنىڭ جوعارعى قارقىنى ساقتالىپ وتىر. بارلىق كولىك ءتۇرى بويىنشا تاسىمالدىڭ وسۋىنە بايلانىستى كولىك قىزمەتىنىڭ كولەمى 20,7 پايىزعا ارتتى.
ەستەرىڭىزگە سالا كەتسەك، وتكەن اپتاداعى ۇكىمەت وتىرىسىندا ەلىمىزدىڭ كولىك- ترانزيت سالاسىن دامىتۋ مەن سيفرلاندىرۋ ماسەلەسى تالقىعا سالىندى. الايدا، كۇن تارتىدىنە شىعارىلعان ماسەلە قارالماستان بۇرىن ەلىمىزدىڭ وڭتۇستىك ايماقتارىن سۋمەن قامتاماسىز ەتۋ جايى قارالدى.
- وتىرىستىڭ كۇن تارتىبىنەن تىس الداعى ۆەگەتاتسيا كەزەڭىندە ەلىمىزدىڭ وڭتۇستىك ايماقتارىن سۋمەن قامتاماسىز ەتۋ ماسەلەسىن تىڭدايمىز. وتكەن اپتادا قانات الدابەرگەن ۇلى (پرەمەر- ءمينيستردىڭ ورىنباسارى بوزىمبايەۆ) جانە اۋىل شارۋاشىلىعى، سۋ رەسۋرستارى مينيسترلەرىمەن بىرگە وڭتۇستىك ايماقتارعا بارىپ، جەرگىلىكتى حالىقپەن بىرنەشە كەزدەسۋ وتكىزىپ، ءتيىستى تۇسىندىرمە بەرگەن بولاتىن، - دەدى وتىرىستى اشقان پرەمەر- مينيستر ولجاس بەكتەنوۆ.
نەگىزى ماسەلە بويىنشا ءسوز العان قانات بوزىمبايەۆ 4-5-جەلتوقسان ارالىعىندا قىزىلوردا، تۇركىستان جانە جامبىل وبلىستارىندا سۋ رەسۋرستارى مينيسترلىگى، اۋىل شارۋاشىلىعى مينيسترلىگى، وبلىس اكىمدىكتەرى، قۇقىق قورعاۋ ورگاندارى، سۋ شارۋاشىلىعى ۇيىمدارى جانە شارۋا قوجالىقتارى وكىلدەرىنىڭ قاتىسۋىمەن كوشپەلى كەڭەستەر وتكىزىلگەنىن اتاپ ءوتتى.
- ءۇش وڭىردە دە سۋ از كەزەڭنىڭ جالعاسىپ جاتقانى راستالدى. شاردارا سۋ قويماسىنا سۋ كەلۋى 43 پايىزعا تومەندەدى. نارىن- سىرداريا كاسكادىنداعى ءىرى سۋ قويمالارداعى سۋ كولەمى بىلتىرعى جىلمەن سالىستىرعاندا 3,8 ميلليارد تەكشە مەترگە كەم. 2026 -جىلعى ۆەگەتاتسياعا بولجامدى سۋ كەلۋى نەبارى 1-2 ميلليارد تەكشە مەتر دەپ باعالانىپ وتىر، بۇل 1 ميلليارد تەكشە مەترگە دەيىن تاپشىلىق قاۋپىن تۋدىرادى. جامبىل وبلىسىندا سۋ قويمالاردىڭ تولىمدىلىعى بار بولعانى 41 پايىزدى قۇرايدى. كيروۆ جانە تەرىس- اشىبۇلاق سۋ قويمالارىن جوبالىق دەڭگەيگە دەيىن تولماۋ قاۋپى بار، - دەدى ول.
وسى رەتتە پرەمەر-مينيستر سۋ رەسۋرستارى مينيسترلىگىنە بەكىتىلگەن ليميتتەردەن تىم كوپ سۋ بەرۋ جاعدايلارىنىڭ الدىن الۋدى تاپسىردى.
- بۇل وتە وزەكتى ماسەلە. مەن قايتالاپ ايتامىن. اۋىل شارۋاشىلىعى مينيسترلىگى ەگىس القاپتارىن ءارتاراپتاندىرۋ جونىندە ءتيىستى كەستە بەكىتتى. الداعى ۋاقىتتا بارلىق جۇمىس وسى كەستەگە سايكەس جۇرگىزىلۋى ءتيىس. مىسالى، ءبىر شارۋاشىلىقتا ءبىز 100 گەكتار بولۋ كەرەك دەسەك، ەرتەڭ 1 گەكتار ارتىق ەگىلسە، ءبىز وعان ءبىر تامشى سۋ بەرمەيمىز. ەگەر ەرتەڭ اۋىل شارۋاشىلىعى مينيسترلىگى بەكىتكەن كورسەتكىشتەردى بۇزىپ، ديقانداردىڭ شىعىندارى بولسا، ءبىر تيىنى دا بيۋدجەتتەن وتەلمەيدى. بۇنى حالىققا اشىق، ءۇزىلدى-كەسىلدى ايتۋ كەرەك. 2026 -جىلدىڭ شىلدەسىندە شاردارا توپتىق سۋ قۇبىرىنىڭ قۇرىلىسى اياقتالادى. بۇل قالا تۇرعىندارىن اۋىز سۋمەن ۇزدىكسىز قامتاماسىز ەتۋگە مۇمكىندىك بەرەدى. اتالعان ماسەلەنى مەن ءوزىم جەكە باقىلاۋىمدا ۇستاپ وتىرمىن. سۋ رەسۋرستارى جانە يرريگاتسيا مينيسترلىگى، سونداي-اق شەكارا ماڭىنداعى وڭىرلەردىڭ اكىمدىكتەرى قاجەتتى سۋ كولەمىن دەر كەزىندە كەلۋىن قامتاماسىز ەتۋ ءۇشىن كورشىلەس مەملەكەتتەرمەن تىعىز جۇمىس جۇرگىزۋى قاجەت، - دەدى ولجاس بەكتەنوۆ.
كۇن تارتىبىندەگى نەگىزگى ماسەلە بويىنشا بايانداما جاساعان كولىك ءمينيسترى نۇرلان ساۋرانبايەۆ ۇكىمەت وتىرىسىندا ەل اۋماعىندا كورسەتىلگەن كولىك قىزمەتىنىڭ كولەمى 20 پايىز ءوسىم كورسەتكەنىن ايتتى.
- جىلدىڭ 10 ايىندا كولىك قىزمەتتەرىنىڭ كولەمى 20,7 پايىز ءوسىپ، نەگىزگى كاپيتالعا سالىنعان ينۆەستيتسيالار 18,4 پايىز ارتتى. ال ترانزيتتىك جۇك كولەمى 29,4 ميلليون تونناعا جەتتى، 5 پايىزدىق ءوسىم كورسەتتى، - دەدى مينيستر.
ال «ق ت ج» ۇ ك» ا ق باسقارما ءتوراعاسى تالعات الدىبەرگەنوۆتىڭ ايتۋىنشا، ترانزيت تاسىمالى دا جىل سايىن ارتىپ وتىر.
- بيىل 27,9 ميلليون توننا بولدى. وتكەن جىلمەن سالىستىرعاندا بۇل 12 پايىز كوپ. ال ۆاگوندارمەن ەسەپتەيتىن بولساق، 84 مىڭعا ارتىق. ءوسىم - 15 پايىز. مۇنداي كورسەتكىشكە تەمىرجول ينفراقۇرىلىمىن دامىتۋداعى مەملەكەت قولداۋىنىڭ ارقاسىندا جەتىپ وتىرمىز. جىل سوڭىنا دەيىن حالىقارالىق تەمىرجول دالىزدەرى بويىنشا ترانزيتتىك جانە ەكسپورتتىق كونتەينەرلىك تاسىمال كولەمى 1,7 ميلليون ج ف ە (جيىرما فۋنتتىق ەكۆيۆالەنت - رەد. ) بولادى. ال كومپانيانىڭ وسى جىلعا ارنالعان جوسپارىندا تەك كونتەينەرلىك ترانزيت كولەمىن 1,5 ميلليون ج ف ە-گە جەتكىزۋ مىندەتى تۇر، - دەدى كومپانيا باسشىسى.
وسى ورايدا ۇكىمەت باسشىسى تالعات الدىبەرگەنوۆكە وزبەكستانعا قاراي تەمىرجولدا جۇك ۆاگوندارى جيناقتالىپ قالعانىن ايتىپ، قانداي شارالار قابىلدانىپ جاتقانىن سۇرادى.
كومپانيا باسشىسىنىڭ ايتۋىنشا، 7-8-جەلتوقساندا سارىاعاش پەن تاشكەنتتە وزبەكستان كولىك مينيسترىمەن كەزدەسۋ وتكىزىلگەن.
- ناتيجەسىندە بىرلەسكەن شەشىمدەر قابىلداندى. ءبىرىنشى، وزبەكستان جەدەل شتاب قۇردى. ەكىنشى، وزبەكستاندا بارلىق وكىلەتتى ۆەدومستۆو تاۋلىك بويى جۇمىس رەجيمىنە كوشتى. ءۇشىنشى، وزبەكستان تەمىر جولدارى تاۋلىگىنە 1800 ۆاگون، 35 پويىز، ونىڭ ىشىندە 250 استىق ۇنتاقتاۋ ونىمدەرى جانە باسقا تاۋارلار بار ۆاگونداردى قابىلدايتىن بولدى. قازىر جاعداي تۇراقتى. استىق ەكسپورتقا اشىق شىعارىلىپ جاتىر، - دەدى ول.
پرەمەر-مينيستر بۇل ماسەلەنى تەزدەتىپ تولىق شەشۋ قاجەتتىگىن ەسكەرتتى.
- وسىنداي جاعدايعا جول بەرگەن كومپانيانىڭ لاۋازىمدى تۇلعالارىن جاۋاپكەرشىلىككە تارتىڭىزدار. ماعان بايانداڭىز، - دەپ ەسكەرتتى ۇكىمەت باسشىسى.
«قازاۆتوجول» ۇلتتىق كومپانياسى» اكسيونەرلىك قوعامىنىڭ باسقارما ءتوراعاسى دارحان يماناشيەۆ اقىلى جولداردان تۇسكەن اقشانى قايدا جۇمساپ جاتقاندارىن ايتتى.
- 2025 -جىلى 1700 شاقىرىم بولاتىن 9 جاڭا ۋچاسكە اقىلى جولدارعا قوسىلدى. وسىلايشا اقىلى ۋچاسكەلەردىڭ جالپى سانى 26 عا جەتىپ، ۇزىندىعى 4900 شاقىرىم بولدى. 11 ايدا اقىلى جولداردان 79 ميلليارد تەڭگە ءتۇستى، - دەدى ول.
كۇن تارتىبىنە شىعارىلعان ماسەلە قارالىپ بولعاننان كەيىن ولجاس بەكتەنوۆ شەكارالىق جانە توراپتىق ستانسيالاردا جۇكتەردى وڭدەۋ ۋاقىتىن قىسقارتۋدى، حالىقارالىق كولىك دالىزدەرى مەن وتكىزۋ پۋنكتتەرىندەگى پروتسەستەردى جىلدام سيفرلاندىرۋدى تاپسىردى.
سونداي-اق ءوڭىر اكىمدىكتەرىنە 2026 -جىلعى 1-شىلدەگە دەيىن جەرگىلىكتى جولداردى تولىق پاسپورتتاۋدى اياقتاۋدى جۇكتەدى.
- اۆتوموبيل جولدارىن نورماتيۆتىك جاعدايدا كۇتىپ- ۇستاۋ ءۇشىن اۆتوجول جوبالارىن ىسكە اسىرۋدىڭ سيفرلىق مونيتورينگىن قامتاماسىز ەتۋ كەرەك. ءوڭىر اكىمدىكتەرى 2026 -جىلعى 1-شىلدەگە دەيىن جەرگىلىكتى جولداردى تولىق پاسپورتتاۋدى اياقتاسىن. سونداي-اق اۆتوماتتاندىرىلعان ولشەۋ ستانتسيالارىن ورناتۋدى جەدەلدەتسىن. ىسكە قوسىلاتىن «ە جولدار» جۇيەسى جولداردىڭ جاعدايىن ەسەپكە الۋ، اقاۋلاردى تىركەۋ جانە جۇمىستاردىڭ ورىندالۋىن ونلاين- رەجيمدە باقىلاۋ قۇرالى بولۋعا ءتيىس، - دەدى ۇكىمەت باسشىسى.
اۆتور
مارلان جيەمباي