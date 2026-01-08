ق ز
    وتاندىق وندىرۋشىلەرگە تاۋارلاردى تەمىرجول ارقىلى تاسىمالداۋ شىعىندارى وتەلەدى

    استانا. KAZINFORM - ەندى كاسىپورىندارعا ەل ىشىندە باسىم تاۋارلاردى تەمىرجول ارقىلى تاسىمالداۋعا جۇمسالعان شىعىننىڭ %50- ىن وتەۋگە بولادى. بۇل تۋرالى ونەركاسىپ جانە قۇرىلىس مينيسترلىگىنىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى.

    Қазақстан–Қытай теміржол тасымалы 23,2 млн тоннаға жетті
    Фото: Rail-news.kz

    قازاقستاندا وتاندىق ءوندىرىستى قولداۋعا ارنالعان مەملەكەتتىك قۇرالدار كەڭەيتىلىپ جاتىر.

    - قازاقستاندا شىعارىلعان وڭدەلگەن تاۋارلاردى ىشكى نارىققا ىلگەرلەتۋگە باعىتتالعان ونەركاسىپتى مەملەكەتتىك ىنتالاندىرۋ شارالارىن كورسەتۋ قاعيدالارىنا وزگەرىستەر ەنگىزىلدى.

    ەندى كاسىپورىندارعا ەل ىشىندە باسىم تاۋارلاردى تەمىرجول ارقىلى تاسىمالداۋعا جۇمسالعان شىعىنداردىڭ %50- ىن وتەۋگە بولادى - بۇعان دەيىن ىشكى تاسىمالدارعا مۇنداي شارا قولدانىلماعان، - دەلىنگەن

    نەگىزگى قولداۋ كورسەتكىشتەرى:

    * وتەماقى — تاسىمالداۋ شىعىندارىنىڭ %50- ىنا دەيىن؛

    * ەڭ جوعارى مولشەرى — 10 مىڭ ا ە ك- كە دەيىن (43,25 ميلليون تەڭگە)؛
    * رەسپۋبليكا ىشىندەگى تاسىمالدارعا قولدانىلادى.

    بۇل شارا لوگيستيكالىق شىعىندى ازايتۋعا، ءونىمنىڭ باسەكەگە قابىلەتتىلىگىن ارتتىرۋعا جانە قازاقستاندىق قۇرامدى ارتتىرۋعا باعىتتالعان.

    سونىمەن قاتار، حالىقارالىق سەرتيفيكاتتاۋ شىعىندارىن وتەۋ كولەمى بەس ەسە ارتتى:
    - 3000 ا ە ك- تەن 15000 ا ە ك- كە دەيىن (شامامەن 65 ميلليون تەڭگە).

    حالىقارالىق سەرتيفيكاتتاردىڭ بولۋى قازاقستاندىق كومپانيالارعا ترانسۇلتتىق قۇرىلىمداردىڭ تەندەرلەرىنە قاتىسۋعا مۇمكىندىك بەرەدى.

    - ەڭبەك ونىمدىلىگىن ارتتىرۋعا ارنالعان قولداۋ شارالارىن الۋ ءۇشىن سالىق كورسەتكىشتەرى بويىنشا تالاپتار جەڭىلدەتىلدى. ەندى جىل سايىنعى سالىق ءتۇسىمىنىڭ ءوسۋى شارتى 7 جىلدان از تىركەلگەن كاسىپورىندارعا (بۇرىن - ءۇش جىل) قولدانىلمايدى، بۇل «جاس» وندىرىستەردىڭ مەملەكەتتىك قولداۋعا قولجەتىمدىلىگىن كەڭەيتەدى، - دەلىنگەن حابارلامادا.

    ايتا كەتەلىك «دوستىق - مويىنتى» تەمىرجولىنىڭ ەكىنشى جەلىسىندە قوزعالىس قارقىنى قانداي ەكەنى تۋرالى جازعان ەدىك.

    بيلىك جانە ساياسات
    Бақытжол Кәкеш
    Бақытжол Кәкеш
    رەداكتورى
