وتاندىق وندىرۋشىلەرگە تاۋارلاردى تەمىرجول ارقىلى تاسىمالداۋ شىعىندارى وتەلەدى
استانا. KAZINFORM - ەندى كاسىپورىندارعا ەل ىشىندە باسىم تاۋارلاردى تەمىرجول ارقىلى تاسىمالداۋعا جۇمسالعان شىعىننىڭ %50- ىن وتەۋگە بولادى. بۇل تۋرالى ونەركاسىپ جانە قۇرىلىس مينيسترلىگىنىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى.
قازاقستاندا وتاندىق ءوندىرىستى قولداۋعا ارنالعان مەملەكەتتىك قۇرالدار كەڭەيتىلىپ جاتىر.
- قازاقستاندا شىعارىلعان وڭدەلگەن تاۋارلاردى ىشكى نارىققا ىلگەرلەتۋگە باعىتتالعان ونەركاسىپتى مەملەكەتتىك ىنتالاندىرۋ شارالارىن كورسەتۋ قاعيدالارىنا وزگەرىستەر ەنگىزىلدى.
ەندى كاسىپورىندارعا ەل ىشىندە باسىم تاۋارلاردى تەمىرجول ارقىلى تاسىمالداۋعا جۇمسالعان شىعىنداردىڭ %50- ىن وتەۋگە بولادى - بۇعان دەيىن ىشكى تاسىمالدارعا مۇنداي شارا قولدانىلماعان، - دەلىنگەن
نەگىزگى قولداۋ كورسەتكىشتەرى:
* وتەماقى — تاسىمالداۋ شىعىندارىنىڭ %50- ىنا دەيىن؛
* ەڭ جوعارى مولشەرى — 10 مىڭ ا ە ك- كە دەيىن (43,25 ميلليون تەڭگە)؛
* رەسپۋبليكا ىشىندەگى تاسىمالدارعا قولدانىلادى.
بۇل شارا لوگيستيكالىق شىعىندى ازايتۋعا، ءونىمنىڭ باسەكەگە قابىلەتتىلىگىن ارتتىرۋعا جانە قازاقستاندىق قۇرامدى ارتتىرۋعا باعىتتالعان.
سونىمەن قاتار، حالىقارالىق سەرتيفيكاتتاۋ شىعىندارىن وتەۋ كولەمى بەس ەسە ارتتى:
- 3000 ا ە ك- تەن 15000 ا ە ك- كە دەيىن (شامامەن 65 ميلليون تەڭگە).
حالىقارالىق سەرتيفيكاتتاردىڭ بولۋى قازاقستاندىق كومپانيالارعا ترانسۇلتتىق قۇرىلىمداردىڭ تەندەرلەرىنە قاتىسۋعا مۇمكىندىك بەرەدى.
- ەڭبەك ونىمدىلىگىن ارتتىرۋعا ارنالعان قولداۋ شارالارىن الۋ ءۇشىن سالىق كورسەتكىشتەرى بويىنشا تالاپتار جەڭىلدەتىلدى. ەندى جىل سايىنعى سالىق ءتۇسىمىنىڭ ءوسۋى شارتى 7 جىلدان از تىركەلگەن كاسىپورىندارعا (بۇرىن - ءۇش جىل) قولدانىلمايدى، بۇل «جاس» وندىرىستەردىڭ مەملەكەتتىك قولداۋعا قولجەتىمدىلىگىن كەڭەيتەدى، - دەلىنگەن حابارلامادا.
