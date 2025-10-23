وسى جىلى وتباسى بانكىنىڭ ءاربىر ءۇشىنشى كليەنتى ومىرىندە العاش رەت ءوز باسپاناسىنا يە بولدى
استانا. KAZINFORM - كوپتەگەن قازاقستاندىقتار ءۇشىن العاشقى پاتەر نەمەسە ءۇي ساتىپ الۋ - ومىردەگى ەڭ ماڭىزدى ءارى قۋانىشتى وقيعالاردىڭ ءبىرى. بۇل ارمانعا قول جەتكىزۋگە ازاماتتارعا وتباسى بانك (بايتەرەك حولدينگىنە قاراستى) كومەكتەسەدى.
جىل باسىنان بەرى بانكتىڭ ءاربىر ءۇشىنشى سالىمشىسى العاش رەت ءوز باسپاناسىن ساتىپ الىپ، جاڭا قونىس يەسىنە اينالدى.
قازاقستاندىقتار ءتيىمدى جيناق جۇرگىزىپ، قولجەتىمدى نەسيە الۋعا تۇرعىن ءۇي قۇرىلىس جيناقتارى جۇيەسى جانە ونىڭ نەگىزىندە ىسكە قوسىلعان باعدارلامالاردىڭ ارقاسىندا جەتتى. بۇل باعدارلامالار ءارتۇرلى حالىق توپتارىنا باعىتتالعان - جاس مامانداردان باستاپ، تۇرعىن ءۇي كەزەگىندە تۇرعان وتباسىلارعا دەيىن. ولار جيناقتاۋ مەرزىمىن قىسقارتىپ، ءتيىمدى شارتتارمەن جىلجىمايتىن مۇلىك ساتىپ الۋعا مۇمكىندىك بەرەدى.
بيىلدان بەرى العاشقى باسپاناسىن ساتىپ العان قازاقستاندىقتار سانى مىناداي:
عالىمداردان - 191 ادام. ولارعا نەسيە جىلدىق %5 مولشەرلەمەمەن بەرىلىپ، باستاپقى جارنا %10 بولدى.
مەملەكەتتىك باعدارلامالار ارقىلى تۇرعىن ءۇي كەزەگىندە تۇرعان 4935 ادام باسپانالى بولدى. نەسيە مولشەرلەمەسى %2 نەمەسە %5، باستاپقى جارنا %10 بولىپ بەلگىلەنگەن.
«ناۋرىز» جانە «ناۋرىز جۋمىسكەر» باعدارلامالارى بويىنشا 7038 قازاقستاندىق ءۇيلى بولدى. الەۋمەتتىك وسال ساناتتاعى ازاماتتارعا نەسيە مولشەرلەمەسى %7، قالعاندارىنا - %9. ايتا كەتەرلىگى، بۇل باعدارلاما ارقىلى ءۇي ماسەلەسىن نەگىزىنەن 35 جاسقا دەيىنگى جاستار شەشە الدى - بەرىلگەن نەسيەلەردىڭ شامامەن %60- ى ولارعا تيەسىلى.
وبلىستارداعى 4656 تۇرعىن وڭىرلىك باعدارلامالار اياسىندا جاڭا باسپاناسىنا يە بولدى. بۇل باعدارلامالار اكىمدىكتەرمەن بىرلەسە جۇزەگە اسىرىلادى، سوندىقتان شارتتارى ءار وڭىردە ءارتۇرلى بولۋى مۇمكىن.
تۇرعىن ءۇي قۇرىلىس جيناق جۇيەسىنىڭ قاتىسۋشىلارى باعدارلامالاردان تىس.
- بيىلدان بەرى وتباسى بانكىنىڭ قولداۋىمەن 60 مىڭ قازاقستاندىق وتباسى ءوز باسپاناسىنا يە بولدى. ولار جالپى 1,250 تريلليون تەڭگە نەسيە الدى. وتكەن جىلدىڭ وسى كەزەڭىمەن سالىستىرعاندا جاڭا تۇرعىن ۇيگە قونىس اۋدارعاندار سانى %15- عا، بەرىلگەن نەسيەلەر كولەمى %37- عا وسكەن. ءبىز ءۇشىن ەرەكشە ماڭىزدىسى - بيىل ءاربىر ءۇشىنشى وتباسى بانك كليەنتى العاش رەت ءوز پاتەرىنىڭ ەسىگىن اشتى. بۇل دەگەنىمىز بانك شىنىمەن دە ادامدارعا ومىرىندەگى ەڭ باستى ماسەلەلەردىڭ ءبىرى - ءوز ءۇيىن ساتىپ الۋ ماسەلەسىن شەشۋگە كومەكتەسىپ وتىرعانىن كورسەتەدى، - دەدى وتباسى بانك باسقارما ءتوراعاسى ءلاززات يبراگيموۆا.
قازىرگى تاڭدا وتباسى بانكىندە 3195535 قازاقستاندىق ءوز باسپاناسىنا جيناق جاساۋدا. كۇن سايىن شامامەن 2500 جاڭا دەپوزيت اشىلىپ، 200-دەي نەسيە بەرىلەدى. بانكتىڭ قولداۋىمەن بيىلدىڭ سوڭىنا دەيىن تاعى 7000- 10000 قازاقستاندىق العاشقى باسپاناسىن ساتىپ الا الادى دەپ كۇتىلۋدە.
2025 -جىلعى جسس جۇيەسىنىڭ نەگىزگى كورسەتكىشتەرى:
694094 جاڭا دەپوزيت اشىلدى؛
ۇزاق مەرزىمدى تەڭگەدەگى سالىمدارداعى بانك ۇلەسى - %32؛
60 مىڭ وتباسى قولجەتىمدى نەسيە الدى؛
ەلدەگى يپوتەكالىق پورتفەلدەگى بانك ۇلەسى - %51 (01.09.2025 مالىمەتى بويىنشا)؛
پروبلەمالىق نەسيەلەر دەڭگەيى (NPL 90+) - تەك %0,12، نارىقتاعى ورتاشا كورسەتكىش - %3,51.
قازىرگى تاڭدا وتباسى بانك اسكەري باسپانا باعدارلاماسىنىڭ جاڭا شارتتارىن قورعانىس مينيسترلىگى جانە باسقا دا ۆەدومستۆولارمەن تالقىلاپ جاتىر. باعدارلاماعا اسكەري قىزمەتكەرلەر، قاۋىپسىزدىك قىزمەتى، ءى ءى م، ت ج ك، مەملەكەتتىك كۇزەت قىزمەتى، اسكەري پروكۋراتۋرا جانە تاعى باسقا قىزمەتكەرلەر قاتىسا الادى.
وتباسى بانك «اسكەري باسپانا» باعدارلاماسى بويىنشا ءوتىنىم قابىلداۋ باستالاتىنى جانە «ناۋرىز» باعدارلاماسىنا قوسىمشا قابىلداۋ تۋرالى قوسىمشا حابارلايدى.