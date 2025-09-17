وقۋشىلارعا قانداي مەديتسينالىق كومەك تەگىن كورسەتىلەدى
پەتروپاۆل. KAZINFORM - وقۋ جىلى باستالعالى بەرى اتا-انالار بالالارىنا قانداي تەگىن مەديتسينالىق قىزمەتتەر كورسەتىلەتىنىن بىلگىسى كەلەدى. الەۋمەتتىك مەديتسينالىق ساقتاندىرۋ قورى بۇل سۇراققا جاۋاپ بەردى.
وقۋشىلار م ءا م س جۇيەسىندە اۆتوماتتى تۇردە ساقتاندىرىلعان، ياعني ولار ءۇشىن جارنانى مەملەكەت تولەيدى. سوندىقتان بالالار كەپىلدەندىرىلگەن تەگىن مەديتسينالىق كومەك كولەمىندە دە، مىندەتتى الەۋمەتتىك مەديتسينالىق ساقتاندىرۋ پاكەتى اياسىندا دا بارلىق قاجەتتى مەديتسينالىق قىزمەتتەردى الا الادى.
وقۋشىلارعا مەكتەپ مەديتسيناسى، ستوماتولوگيالىق قىزمەتتەر، دارىگەرلەردىڭ كونسۋلتاتسيالارى، زەرتحانالىق تالداۋلار، قۇرال-جابدىق دياگنوستيكاسى (ۋدز، رەنتگەن، ك ت، م ر ت جانە ت. ب. ) ، كۇندىزگى ستاتسيونار، تاۋلىك بويعى ستاتسيونار، وڭالتۋ قىزمەتتەرى، اۋرۋلاردىڭ ءتىزىمى بويىنشا ءدارى-دارمەكپەن قامتاماسىز ەتۋ، جوعارى تەحنولوگيالىق مەديتسينالىق كومەك قولجەتىمدى.
«مەكتەپ مەديتسيناسى» دەگەن نە؟
بۇل - ءبىلىم بەرۋ ۇيىمدارىندا مەكتەپ جانە مەكتەپكە دەيىنگى بالالارعا كورسەتىلەتىن مەديتسينالىق كومەك. وعان بالالاردىڭ دەنساۋلىعىن قورعاۋ مەن نىعايتۋ، اۋرۋلاردىڭ الدىن الۋ جانە ولاردىڭ دەنساۋلىق جاعدايىن ديناميكالىق باقىلاۋ كىرەدى.
مەكتەپ مەديتسيناسىنا:
- الدىن الا مەديتسينالىق قاراۋلاردى جۇرگىزۋ؛
- وقۋ جانە دەمالىس ۋاقىتىنداعى ساۋىقتىرۋ ءىس-شارالارى؛
- اۋرۋلاردىڭ الدىن الۋ؛
- دەنساۋلىقتى نىعايتۋ جانە دۇرىس تاماقتانۋدى ناسيحاتتاۋ؛
- رەپرودۋكتيۆتى دەنساۋلىقتى قورعاۋ؛
- پسيحيكالىق دەنساۋلىقتى قورعاۋ، سۋيتسيد، تەمەكى شەگۋ، ەسىرتكى مەن ۋلى زاتتارعا اۋەستىك، ويىنعا تاۋەلدىلىكتىڭ الدىن الۋ؛
- ۇلتتىق ەكپە كۇنتىزبەسىنە سايكەس ۆاكسيناتسيا جۇرگىزۋ؛
- الدىن الا قاراۋلار ناتيجەسى بويىنشا وقۋشىلاردى تەرەڭ مەديتسينالىق تەكسەرۋگە جولداۋ؛
- سانيتارلىق ەرەجەلەردى ساقتاۋ جاتادى.
بۇل قىزمەتتەر مەكتەپ ورنالاسقان اۋماقتاعى ەمحانا ارقىلى كورسەتىلەدى. مەكتەپتەردەگى مەديتسينالىق قىزمەتكەرلەر وقۋ جىلى بارىسىندا بالالاردى باقىلاپ، ۋاقىتىلى مەديتسينالىق كومەك كورسەتۋگە مۇمكىندىك بەرەدى.
- كەيدە بىزگە اتا-انالاردان بالالارىن رۇقساتسىز باسقا مەديتسينالىق ۇيىمعا تىركەپ قويعانى تۋرالى شاعىمدار تۇسەدى. مۇنداي پىكىردىڭ پايدا بولۋىنا جۇيەدە بالانىڭ باسقا ەمحانادان مەديتسينالىق قىزمەت العانى تۋرالى اقپاراتتىڭ كورىنۋى. الايدا ءىس جۇزىندە بۇل قىزمەتتى بالانىڭ وقىپ جاتقان مەكتەبى قارايتىن ەمحانا كورسەتكەن، - دەيدى الەۋمەتتىك مەديتسينالىق ساقتاندىرۋ قورىنىڭ باسقارما ءتوراعاسىنىڭ ورىنباسارى ينديرا ساركەنوۆا.
ەستەرىڭىزگە سالايىق، پرەزيدەنت دەنساۋلىق ساقتاۋ مينيسترىنە مىندەتتى مەديتسينالىق ساقتاندىرۋ جۇيەسىن ءتيىمدى ەتۋدى تاپسىرعان ەدى.