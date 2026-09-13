پوليتسيا فورماسىنداعى ارەكەت: استانادا ەكى قىزمەتكەر قىزمەتتەن بوساتىلدى
استانا. KAZINFORM — استانا قالاسىنىڭ پ د تۋريستىك پوليتسيا قىزمەتكەرلەرىنىڭ جۇمىستان بوساتىلۋىنا قاتىستى تۇسىنىكتەمە بەردى.
ۆەدومستۆونىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى اتاپ وتكەندەي، ەلورداداعى تۋريستىك پوليتسيا قىزمەتكەرلەرى قىزمەتتىك مىندەتتەرىن اتقارۋ بارىسىندا ادەپ نورمالارى مەن پوليتسيا قىزمەتكەرىنىڭ مىنەز-قۇلقىنا قويىلاتىن تالاپتاردى بۇزعان.
— قىزمەتتىك مىندەتتەرىن اتقارۋ كەزىندە جانە فورمالىق كيىمدە مۇنداي ارەكەتكە جول بەرۋ ورىنسىز. پوليتسيا قىزمەتكەرى كەز كەلگەن جاعدايدا كاسىبي اراقاشىقتىقتى ساقتاپ، بەلگىلەنگەن مىنەز-قۇلىق مادەنيەتىن ۇستانۋعا مىندەتتى. قىزمەتتىك تەكسەرۋ قورىتىندىسى بويىنشا ەكى قىزمەتكەر دە ىشكى ىستەر ورگاندارىنان جۇمىستان شىعارىلدى، — دەلىنگەن حابارلامادا.
وسىعان دەيىن ۇ ق ك اقتاۋداعى اكىمشىلىك پوليتسيا باسشىسىنا قاتىستى سوتقا دەيىنگى تەرگەۋدى راستاعانىن جازعانبىز.