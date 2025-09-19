ولجاس بەكتەنوۆ ينۆەستيتسيالىق احۋالدى جاقسارتۋ جونىندەگى كەڭەستىڭ وتىرىسىن وتكىزدى
استانا. KAZINFORM - پرەمەر-مينيستر ولجاس بەكتەنوۆ حالىقارالىق بيزنەس-قوعامداستىق پەن ديپلوماتيالىق كورپۋس وكىلدەرىنىڭ قاتىسۋىمەن ينۆەستيتسيالىق احۋالدى جاقسارتۋ جونىندەگى كەڭەستىڭ وتىرىسىن وتكىزدى. بۇل تۋرالى ۇكىمەتتىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى.
جيىندا پرەزيدەنتتىڭ حالىققا جولداۋىندا سيفرلاندىرۋ مەن جاساندى ينتەللەكتى نەگىزىندە ەكونوميكانى جاڭعىرتۋعا قاتىستى قويعان مىندەتتەردى ەسكەرە وتىرىپ، ساۋدا سالاسىنا سيفرلىق شەشىمدەردى ەنگىزۋ ماسەلەلەرى قارالدى. سونىڭ ىشىندە تۇتىنۋ تاۋارلارىن سيفرلىق تاڭبالاۋ جۇيەسىن دامىتۋ شارالارى تالقىلاندى.
قازىرگى ۋاقىتتا قازاقستاندا تاڭبالاۋدى ەنگىزۋ ءۇشىن بارلىق جاعداي جاسالعان: تاڭبالاۋعا جاتاتىن تاۋارلاردىڭ تىزبەسى جانە ولاردى 2029 -جىلعا دەيىنگى ۇلتتىق دامۋ جوسپارى شەڭبەرىندە كەزەڭ-كەزەڭىمەن ەنگىزۋ مەرزىمدەرى بەكىتىلگەن. بۇدان بولەك، نەگىزگى باعىتتار مەن نىسانالى ينديكاتورلاردى ايقىنداي وتىرىپ، 2030 -جىلعا دەيىنگى ساۋدا ساياساتىنىڭ تۇجىرىمداماسى ازىرلەۋ جۇمىستارى ءجۇرىپ جاتىر.
ساۋدا جانە ينتەگراتسيا مينيسترلىگىنىڭ مالىمەتى بويىنشا ءۇش تاۋار توبى ءۇشىن مىندەتتى تاڭبالاۋ ەنگىزىلگەن. شارا ءوزىنىڭ تيىمدىلىگىن كورسەتىپ وتىر، ماسەلەن، تەمەكى ونىمدەرى بويىنشا بيۋدجەتكە تۇسىمدەر 1,5 ەسەگە، اياق كيىم بويىنشا 3 ەسەگە، ءدارى-دارمەكتەر بويىنشا 1,8 ەسە وسكەن. سونداي-اق تاڭبالاۋ ەسەبىنەن زاڭسىز تەمەكى ونىمدەرىن انىقتاۋ تيىمدىلىگى 6 ەسەدەن استام ارتقان، ول 2022 -جىلعى 2 ميلليارد تەڭگەدەن 2024 -جىلى 12,8 ميلليارد تەڭگەگە جەتتى. بۇل رەتتە سوڭعى قۇرالاتىن باعاعا تيەتىن اسەر ازايدى، ول تاۋار باعاسىنىڭ %1- نا دا جەتپەيدى.
كەزدەسۋگە قاتىسۋشىلار قازاقستاندا جۇرگىزىلىپ جاتقان ەكونوميكالىق جانە تسيفرلىق رەفورمالار تۋرالى پىكىرلەرىن ءبىلدىردى.
ا ق ش- تىڭ قازاقستانداعى ميسسياسى باسشىسىنىڭ ورىنباسارىنىڭ مىندەتىن اتقارۋشى ۆيكتوريا دجاستين سانچەس قازاقستاننىڭ تۇتىنۋشىلاردى قورعاۋ دەڭگەيىن ارتتىرۋعا جانە زاڭسىز ساۋداعا قارسى تۇرۋعا دەگەن ۇمتىلىسى وڭ ەكەنىن اتاپ ءوتتى.
ەۋروپالىق وداقتىڭ قازاقستانداعى ەلشىسى الەشكا سيمكيچ ينۆەستورلاردىڭ سەنىمىن نىعايتۋ ماقساتىندا بيزنەس شىعىندارىن ازايتۋ جانە بولجامدى ىسكەرلىك احۋالدى ساقتاۋ ءۇشىن سيفرلىق تاڭبالاۋ جۇيەسىن بىرتىندەپ ەنگىزۋ ماڭىزدى ەكەنىن جەتكىزدى.
سونداي- اق Efes Kazakhstan كومپانياسىنىڭ باس ديرەكتورى ەرتان كۋرت تا كەزەڭ-كەزەڭىمەن ەنگىزۋدىڭ ماڭىزدىلىعىنا نازار اۋدارسا، Procter&Gamble ديستريبيۋتورلىق كومپانياسىنىڭ باس ديرەكتورى اندرەي باشكيروۆ بۇل ماسەلەدە باسقا ەلدەردىڭ تاجىريبەسىن ەسكەرۋ قاجەتتىگىن ايتتى.
كوتەرىلگەن ماسەلەلەر بويىنشا ساۋدا جانە ينتەگراتسيا ۆيتسە-ءمينيسترى اسەت ءنۇسىپوۆ جاۋاپ بەردى. تاڭبالاۋدى ەنگىزۋ ونىڭ بيزنەسكە اسەرىن تالداۋمەن قاتار جۇرەدى. بۇل رەتتە تۇپكى ناتيجە ىشكى نارىقتى كونترافاكتىلىك جانە جالعان ونىمدەردەن قورعاۋ عانا ەمەس، سونىمەن قاتار وتاندىق وندىرۋشىلەردىڭ باسەكەگە قابىلەتتىلىگىن ارتتىرۋ جانە ەكسپورتتى كەڭەيتۋ ءۇشىن جاڭا مۇمكىندىكتەر تۋعىزۋ تۋرالى بولماق. سيفرلىق تاڭبالاۋ دەگەنىمىز - تۇتىنۋشىلاردىڭ سەنىمىن، جەتكىزۋ تىزبەگىنىڭ اشىقتىعىن جانە مەملەكەتتىك رەتتەۋدىڭ تيىمدىلىگىن ارتتىراتىن نارىقتى تۇراقتى دامىتۋ قۇرالى.
ولجاس بەكتەنوۆ جيىندى قورىتىندىلاي كەلە، قازاقستان ۇزاقمەرزىمدى ينۆەستيتسيالاردى تارتۋدا اشىقتىق پەن بولجامدىلىققا بەيىل ەكەنىن اتاپ ءوتتى. ۇكىمەت وندىرىستىك قۋاتتى كەڭەيتۋگە، لوكاليزاتسيالاۋ دەڭگەيىن ارتتىرۋعا جانە ەل ەكونوميكاسىنىڭ سيفرلىق ترانسفورماتسياسىن تەرەڭدەتۋگە نيەتتى. تاۋارلاردى سيفرلىق تاڭبالاۋ جۇيەسىن دامىتۋ ءوز كەزەگىندە نارىقتىڭ اشىقتىعىن ارتتىرۋدىڭ، تۇتىنۋشىلاردىڭ قۇقىقتارىن قورعاۋدىڭ جانە ج ءى ءو- دەگى كولەڭكەلى ەكونوميكانىڭ ۇلەسىن ازايتۋدىڭ نەگىزگى قۇرالدارىنىڭ ءبىرى رەتىندە قاراستىرىلادى (مۇنداعى كورسەتكىش 2019 -جىلعى %23- دان 2025 -جىلى %16- عا دەيىن تومەندەدى).
بۇل رەتتە پرەمەر-مينيستر مۇددەلى مەملەكەتتىك ورگاندارعا بيزنەس تاراپى كوتەرىپ وتىرعان ماسەلەلەردى قوسىمشا زەردەلەپ، تاۋارلاردى تاڭبالاۋدى اۋىرتپالىق سالماي ەنگىزۋ ءۇشىن بارلىق قاجەتتى شارالاردى قابىلداۋدى تاپسىردى.
ايتا كەتەيىك، ەكونوميكانىڭ باسىم سەكتورلارىندا جاڭا ينۆەستيتسيالىق جوبالار بەكىتىلدى.