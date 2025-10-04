ولجاس بەكتەنوۆ: پرەزيدەنتتىڭ باستامالارى قازاقستاننىڭ كەلەسى تەحنولوگيالىق سەرپىلىسىنە باعىتتالعان
Digital Bridge: ولجاس بەكتەنوۆ ۇزدىك وتاندىق IT- جوبالار مەن سيفرلىق باستامالارعا ماراپاتتارىن تابىس ەتتى. بۇل تۋرالى ۇكىمەتتىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى.
پرەمەر-مينيستر ولجاس بەكتەنوۆ Digital Bridge: Generative Nation حالىقارالىق فورۋمىنىڭ پلەنارلىق وتىرىسىنا قاتىسىپ، Digital Bridge Awards سىيلىعىنىڭ لاۋرەاتتارىنا ماراپاتتار تابىس ەتتى جانە سيفرلىق شەشىمدەر كورمەسىنىڭ ەكسپوزيتسياسىمەن تانىستى.
ولجاس بەكتەنوۆ جاساندى ينتەللەكتىنى سيفرلاندىرۋ جانە ەنگىزۋ قازاقستان پرەزيدەنتى ايقىنداپ بەرگەن ەل دامۋىنىڭ باسىم باعىتى ەكەنىن اتاپ ءوتتى.
- مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆ جاساندى ينتەللەكتىنى دامىتۋعا باسا نازار اۋدارىپ، قازاقستاندى الداعى ءۇش جىل ىشىندە ناعىز سيفرلىق ەلگە اينالدىرۋ تۋرالى مىندەت قويدى. ءبىزدىڭ ازاماتتارىمىزدىڭ الەۋەتى شەكسىز جانە سەرپىندى جوبالاردى جاساپ شىعارۋعا مۇمكىندىكتەرى جەتكىلىكتى. ءوز كەزەگىندە ءبىز ولارعا جان-جاقتى قولداۋ كورسەتۋىمىز كەرەك. كوزدەگەن ماقساتقا جەتۋدە بيزنەس، عىلىمي ورتا جانە مەملەكەتتىك قۇرىلىمدار بولسىن، ءاربىر تاراپ ماڭىزدى ءرول اتقارادى، - دەپ اتاپ ءوتتى پرەمەر-مينيستر.
بۇگىندە قازاقستان «ەلەكتروندىق ۇكىمەتتى» دامىتۋ بويىنشا الەمدە 24- ءشى، ونلاين قىزمەتتەر بويىنشا 10- ورىندا تۇر.
ۇكىمەت جاساندى ينتەللەكت جانە IT- ماماندارىنا قولايلى جاعدايدىڭ بارلىعىن جاساۋ ءۇشىن قارقىندى جۇمىس جۇرگىزۋدە ەكەنىن اتاپ ءوتتى. قازىرگى تاڭدا ەكوجۇيەنىڭ ينفراقۇرىلىمى ۇزدىكسىز كەڭەيۋدە. ءبىلىم بەرۋ رەسۋرستارى بارلىق ازاماتتارعا قولجەتىمدى. بۇگىندە 20 جوعارى وقۋ ورنىندا جاساندى ينتەللەكت باعدارلامالارى ىسكە قوسىلعان. شامامەن 500 مىڭ ادام جاساندى ينتەللەكت نەگىزدەرى بويىنشا ءبىلىم الۋدا.
سونىڭ ىشىندە Alem.ai-دىڭ اشىلۋى ينفراقۇرىلىمدى نىعايتۋدا ماڭىزدى قادام بولدى. ول ورتالىق عىلىمي- زەرتتەۋ جۇمىستارىن جۇرگىزۋ، وزىق شەشىمدەردى ەنگىزۋ جانە ستارتاپتاردى دامىتۋ ءۇشىن قۇرىلعان ءبىرىڭعاي سيفرلىق كلاستەردىڭ نەگىزگى پلاتفورماسى. Astana Hub تا - كرەاتيۆتى يندۋستريالاردى دامىتۋداعى ماڭىزدى قۇرالداردىڭ ءبىرى. ۆەنچۋرلىق ينۆەستيتسيالار قورى تۇرىندەگى اكسەلەراتوردىڭ ارقاسىندا ستارتاپتار اۋقىمدى قارجىلاندىرۋعا قول جەتكىزىپ، جاھاندىق نارىققا شىعا الادى.
وسى جىلدىڭ سوڭىنا دەيىن IT- قىزمەتتەر ەكسپورتىنىڭ كولەمىن $1 ميلليارد دوللارعا جەتكىزۋدى ماقسات ەتكەن ستراتەگيالىق جوسپار جۇزەگە اسۋدا. قازاقستان نارىعىنا قازىردىڭ وزىندە Playrix, Mytona, NetCracker سياقتى الەمدىك تەحنولوگيالىق الپاۋىت كومپانيالار كىرىپ وتىر. بۇل بيزنەس پەن ينۆەستورلاردىڭ تاراپىنان تۇراقتى سەرىكستەس رەتىندە قازاقستانعا دەگەن سەنىمنىڭ نىعايىپ جاتقانىن كورسەتەدى.
- جۋىردا قۇرىلعان جاساندى ينتەللەكت جانە سيفرلىق دامۋ مينيسترلىگىنىڭ باستى مىندەتى - كەلەسى تەحنولوگيالىق سەرپىلىسكە قول جەتكىزۋدى قامتاماسىز ەتۋ. وسى ماقساتتا قۇقىقتىق بازانى جەتىلدىرىپ، جاساندى ينتەللەكت جانە IT- ماماندارىن قولداۋ شارالارىن كەڭەيتىلەدى. ۇلتتىق ءبىلىم بەرۋ پلاتفورماسىن ازىرلەۋ جانە جاساندى ينتەللەكت سالاسىنداعى زەرتتەۋ ۋنيۆەرسيتەتىن قۇرۋ جونىندەگى پرەزيدەنت باستامالارى بولاشاق نارىققا بىلىكتى كادرلاردى دايارلاۋعا ايتارلىقتاي سەرپىن بەرەدى، - دەپ اتاپ ءوتتى ولجاس بەكتەنوۆ.
پرەمەر-مينيستر قازاقستان ۇكىمەتى قۋاتتى ەكونوميكا قۇرۋ ماقساتىندا ەلىمىز ءۇشىن ماڭىزدى جوبالاردى جۇزەگە اسىرۋ بويىنشا بىرلەسكەن جۇمىسقا تولىقتاي اشىق ەكەنىن اتاپ ءوتتى. فورۋمنىڭ ناتيجەسىندە 30-دان استام ماڭىزدى مەموراندۋمعا قول قويىلىپ، ءوزارا ىقپالداستىقتىڭ جاڭا باعىتتارىنا قول جەتكىزىلدى. ۇكىمەت جانىنان قۇرىلعان سيفرلىق شتاب مەملەكەتتىك ورگانداردىڭ تولىق سيفرلىق ترانسفورماتسياسىن جۇزەگە اسىرۋ، بيزنەستەگى تۋىندايتىن ماسەلەلەردى جەدەل شەشۋ جانە نارىقتىڭ بارلىق قاتىسۋشىلارى ءۇشىن ارتىق كەدەرگىلەردى جويۋ باعىتىندا جۇمىس ىستەيدى.
ودان بولەك Digital Bridge Awards بايقاۋىنىڭ جەڭىمپازدارىن ماراپاتتاۋ سالتاناتى ءوتتى. ولجاس بەكتەنوۆ ۇزدىك وتاندىق IT- جوبالار مەن سيفرلىق باستامالارعا ماراپاتتار تابىس ەتتى.
ءىس- شارا الەمنىڭ 30-دان استام ەلىنەن كەلگەن ينۆەستورلاردىڭ، ساراپشىلاردىڭ، ستارتاپتار مەن IT- كومپانيالاردىڭ وكىلدەرىنەن تۇراتىن 30 مىڭنان استام قاتىسۋشىنىڭ باسىن بىرىكتىردى.