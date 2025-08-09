ولجاس بەكتەنوۆ «روساتوم» باس ديرەكتورى الەكسەي ليحاچۆپەن كەزدەستى
استانا. KAZINFORM - قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ پرەمەر-ءمينيسترى ولجاس بەكتەنوۆ «روساتوم» مەملەكەتتىك كورپوراتسياسىنىڭ باس ديرەكتورى الەكسەي ليحاچۆپەن كەزدەسۋ وتكىزدى، دەپ حابارلايدى ۇكىمەتتىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى.
ولجاس بەكتەنوۆكە «روساتوم» كورپوراتسياسىنىڭ باسشىسى الماتى وبلىسىنداعى العاشقى اتوم ەلەكتر ستانساسى قۇرىلىسىنىڭ باستالعانى تۋرالى اقپارات بەردى.
كەزدەسۋ بارىسىندا تاۋارلار مەن قىزمەتتەردەگى قازاقستاندىق قامتۋ تەتىكتەرى، وتاندىق قۇرال-جابدىقتار مەن ماتەريالداردى پايدالانۋ، سونداي-اق كادرلىق الەۋەتتى تارتۋ، تاجىريبە الماسۋ ماسەلەلەرى تالقىلاندى. يادرولىق- وتىن سيكلى پروتسەستەرىن لوكاليزاتسيالاۋ ماسەلەلەرى كوتەرىلدى. سونداي-اق جەتەكشى وتاندىق جانە شەتەلدىك ارىپتەستەردى بىرىكتىرەتىن حالىقارالىق كونسورسيۋم قالىپتاستىرۋدىڭ تاجىريبەلىك تۇستارى قاراستىرىلدى.
رەسەي تاراپى اتوم ەلەكتر ستانساسى قۇرىلىسىن اياسىندا كووپەراتسيانىڭ قاجەتتى دەڭگەيىن قامتاماسىز ەتە وتىرىپ، قازاقستان جانە باسقا ەلدەردىڭ جەتكىزۋشىلەرىمەن ىنتىماقتاسۋعا دايىن ەكەندىگىن جەتكىزدى.
پرەمەر-مينيستر ولجاس بەكتەنوۆ اتوم ەلەكتر ستانساسىنىڭ قۇرىلىسى مەملەكەت باسشىسىنىڭ باقىلاۋىندا ەكەنىن اتاپ ءوتتى. ۇكىمەت جوبانى جۇزەگە اسىرۋعا قاجەتتى كومەك كورسەتەدى.
وسىعان دەيىن قازاقستاندا العاشقى ا ە س قۇرىلىسى رەسمي تۇردە باستالعانى تۋرالى جازدىق.