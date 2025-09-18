ولجاس بەكتەنوۆ بىشكەكتە تۇركى مەملەكەتتەرى ۇيىمى ەلدەرىنىڭ ۇكىمەت باسشىلارىنىڭ كەزدەسۋىنە قاتىستى
استانا. KAZINFORM - قازاقستان پرەمەر-ءمينيسترى ولجاس بەكتەنوۆ بىشكەك قالاسىندا (قىرعىزستان) قىرعىز رەسپۋبليكاسىنىڭ پرەزيدەنتى سادىر جاپاروۆتىڭ تۇركى مەملەكەتتەرى ۇيىمىنا مۇشە ەلدەر دەلەگاتسيالارىنىڭ باسشىلارىمەن ۇجىمدىق كەزدەسۋىنە جانە ۇكىمەت باسشىلارىنىڭ/ت م ۇ مەملەكەتتەرىنىڭ ۆيتسە-پرەزيدەنتىنىڭ كەزدەسۋىنە قاتىستى. بۇل تۋرالى ۇكىمەتتىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى.
قىرعىز رەسپۋبليكاسىنىڭ پرەزيدەنتىمەن ۇجىمدىق كەزدەسۋ بارىسىندا وڭىرلىك ينتەگراتسيانى، ساۋدا-ەكونوميكالىق قاتىناستاردى دامىتۋ، ترانزيتتىك الەۋەتتى ءتيىمدى پايدالانۋ جانە تاعى دا باسقا ماسەلەلەرگە نازار اۋدارىلدى.
ت م ۇ ەلدەرىنىڭ ۇكىمەت باسشىلارى مەن ۆيتسە-پرەزيدەنتىنىڭ كەزدەسۋىنە تۇركيا رەسپۋبليكاسىنىڭ ۆيتسە-پرەزيدەنتى دجيەۆدەت يىلماز، قىرعىز رەسپۋبليكاسى مينيسترلەر كابينەتىنىڭ ءتوراعاسى -پرەزيدەنت اكىمشىلىگىنىڭ باسشىسى ادىلبەك كاسىماليەۆ، ازەربايجان رەسپۋبليكاسىنىڭ پرەمەر-ءمينيسترى ءالي يدايات وعلى اسادوۆ، وزبەكستان رەسپۋبليكاسىنىڭ پرەمەر-ءمينيسترى ابدۋللا اريپوۆ، ت م ۇ باس حاتشىسى كۋبانىچبەك ومىراليەۆ قاتىستى.
قاتىسۋشىلار ەكونوميكا، ساۋدا، ينۆەستيتسيالار، كولىك، سيفرلاندىرۋ، ەنەرگەتيكا، اۋىل شارۋاشىلىعى سالالارىنداعى ءوزارا ءىس-قيمىل تۋرالى پىكىر الماستى. ۇيىم شەڭبەرىندە كوپجاقتى ىنتىماقتاستىقتى نىعايتۋعا باعىتتالعان تەتىكتەردى جەتىلدىرۋ ماسەلەلەرى تالقىلاندى.
قازاقستان پرەمەر-ءمينيسترى ءوز سوزىندە مەملەكەتتەر باسشىلارىنىڭ سىندارلى ساياساتى ۇيىمنىڭ ستراتەگيالىق نەگىزىن قالاۋعا باعىتتالعان ماڭىزدى باستامالاردى جۇيەلى تۇردە جۇزەگە اسىرۋعا مۇمكىندىك بەرەتىنىن اتاپ ءوتتى.
- قازاقستان پرەزيدەنتى قاسىم-جومارت كەمەل ۇلى توقايەۆ اتاپ وتكەندەي، ءبىزدىڭ ۇيىم از عانا ۋاقىت ىشىندە بەدەلدى قۇرىلىمعا اينالىپ، الەمدىك مارتەبەسى ارتتى. قازاقستان پرەزيدەنتى قاسىم-جومارت توقايەۆ اتاپ وتكەندەي، تۇركى مەملەكەتتەرىنىڭ ۇيىمى قىسقا ۋاقىت ىشىندە بەدەلدى قۇرىلىمعا اينالدى جانە ءوزىنىڭ الەم الدىنداعى مارتەبەسىن كوتەردى. بۇگىنگى كەزدەسۋ ناتيجەلەرى تۇركى مەملەكەتتەرى اراسىنداعى باۋىرلاستىق جانە سەرىكتەستىك قارىم-قاتىناستاردىڭ ودان ءارى دامۋىنا تىڭ سەرپىن بەرىپ، حالىقتارىمىزدىڭ مۇددەسىنە قىزمەت ەتەدى دەپ سەنەمىن، - دەپ اتاپ ءوتتى ولجاس بەكتەنوۆ.
جيىندا تۇركى ەلدەرىنىڭ ساۋدا-ونەركاسىپ پالاتالارى وداعى، تۇركى ينۆەستيتسيالىق قورى، ۇيلەستىرۋ كوميتەتى، «جاسىل» قارجى جونىندەگى كەڭەس جانە تاعى دا باسقا وسى سياقتى ينستيتۋتتاردىڭ قىزمەتىن ءتيىمدى پايدالانۋدىڭ ماڭىزدىلىعى اتاپ ءوتىلدى.
كولىك-لوگيستيكالىق بايلانىستاردى نىعايتۋعا، كەدەندىك راسىمدەردى سيفرلاندىرۋ قارقىنىن جەدەلدەتۋگە جانە پورتتار مەن تەمىر جولداردى، ونىڭ ىشىندە ترانسكاسپي حالىقارالىق كولىك باعىتىنىڭ ينفراقۇرىلىمىن جاڭعىرتۋعا باسا نازار اۋدارىلدى.
سونىمەن قاتار عىلىمي زەرتتەۋلەر مەن تاجىريبەلىك-كونسترۋكتورلىق جۇمىستار سالاسىنداعى ءوزارا ءىس-قيمىلدىڭ، جاساندى ينتەللەكت، كيبەرقاۋىپسىزدىك جانە تاعى دا باسقالارى بويىنشا بىرلەسكەن زەرتتەۋ ورتالىقتارىن قۇرۋ جايى ءسوز بولدى.