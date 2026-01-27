ولجاس بەكتەنوۆ بالالاردىڭ ەنەرگەتيكالىق سۋسىنعا قۇمارتۋىن قاۋىپتى دەپ باعالادى
استانا. KAZINFORM - پرەمەر-مينيستر ولجاس بەكتەنوۆ بۇگىن ۇكىمەت وتىرىسىندا بالالاردىڭ ەنەرگەتيكالىق سۋسىنعا قۇمارتۋىن قاۋىپتى جاعداي دەپ باعالادى.
- وتە ماڭىزدى ماسەلە - ول بالالاردىڭ ىشەتىن تاماعى. بىزدە وكىنىشكە قاراي، بالالاردىڭ، جاسوسپىرىمدەردىڭ كوبىسى فاستفۋدقا، سودان كەيىن ەنەرگەتيكالىق سۋسىندارعا قۇمار بولادى.
ءتىپتى، كەي كەزدە وعان تاۋەلدى بولىپ قالادى. وسى قاۋىپكە ءبارىمىز، بۇكىل ەل بولىپ، قوعام بولىپ تويتارىس بەرۋىمىز قاجەت. وتە قاۋىپتى جاعداي. ۇسىنىس ەنگىزىڭىزدەر، - دەدى ۇكىمەت باسشىسى دەنساۋلىق ساقتاۋ ءمينيسترى اقمارال ءالنازاروۆاعا قاراتا.
ءمينيستردىڭ دەرەگىنشە، 2024 -جىلى دەنساۋلىق ساقتاۋ كودەكسىنە ەلەكتروندىق تەمەكى مەن ۆەيپ اينالىمىنا تولىق تىيىم سالۋ جونىندەگى نورما ەنگىزىلدى، سونداي-اق تىيىم سالۋدى بۇزعانى ءۇشىن قىلمىستىق جاۋاپكەرشىلىك كوزدەلدى.
- 2025 -جىلعى 1- قاڭتاردان باستاپ 21 جاسقا تولماعان ادامدارعا ەنەرگەتيكالىق سۋسىنداردى ساتۋعا تىيىم سالىندى. قابىلدانىپ جاتقان شارالار كەشەنى 2025 -جىلى قازاقستانعا جۇقپالى ەمەس اۋرۋلاردان بولاتىن مەزگىلسىز ءولىمدى 25 پايىزعا قىسقارتۋعا، د د ۇ- نىڭ ەۋروپالىق وڭىرىندەگى وسى ماقساتقا جەتكەن 9 ەلدىڭ قاتارىنا قوسىلۋعا مۇمكىندىك بەردى. قازاقستان ورتالىق ازيادا وسى ماقساتقا جەتكەن ءبىرىنشى ەل بولىپ تانىلدى، - دەدى اقمارال ءالنازاروۆا.
ايتا كەتەيىك، بۇگىن ۇكىمەت «قازاقستان بالالارى» تۇجىرىمداماسىن پىسىقتادى.
اۆتور
مارلان جيەمباي