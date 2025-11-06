ولجاس بەكتەنوۆ ب ق و- داعى مۇناي-گاز كەن ورىندارىن تەكسەردى
استانا. KAZINFORM - پرەمەر-مينيستر ولجاس بەكتەنوۆ باتىس قازاقستان وبلىسىنا جۇمىس ساپارى اياسىندا مەملەكەت باسشىسىنىڭ مۇناي- گاز سالاسىن دامىتۋ جونىندەگى تاپسىرمالارىنىڭ ورىندالۋ بارىسىمەن تانىستى. بۇل تۋرالى ۇكىمەتتىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى.
ءبورلى اۋدانىندا پرەمەر-مينيستر قاراشىعاناق جانە چيناريەۆ مۇناي-گاز كوندەنساتى كەن ورىندارىنا باردى. جۇمىس ىستەپ تۇرعان وندىرىستەردى جاڭعىرتۋعا جانە ولاردىڭ جۇكتەمەسىنە، مۇناي-گاز سالاسىنداعى جەرگىلىكتى قامتۋ ۇلەسىن ارتتىرۋعا، كادرلار دايارلاۋعا جانە باسقا دا ماسەلەلەرگە نازار اۋدارىلدى.
ولجاس بەكتەنوۆ مۇناي كوندەنساتىن تۇراقتاندىرۋ، تازارتۋ جانە قايتا وڭدەۋمەن اينالىساتىن قاراشىعاناق قايتا وڭدەۋ كەشەنىنىڭ تەحنولوگيالىق پروتسەستەرىمەن تانىستى. نىسان قاراشىعاناق مۇناي-گاز كوندەنساتى كەن ورنىنىڭ نەگىزگى وندىرىستەرى قۇرامىنا كىرەدى. ول - 279 ميلليون توننا مۇناي مەن 785 ميلليارد تەكشە مەتر گازدىڭ الۋعا بولاتىن قالدىق قورى بار الەمدەگى ەڭ ءىرى كەن ورىندارىنىڭ ءبىرى.
«قاراشىعاناق پەتروليۋم وپەرەيتينگ ب. ۆ.» كومپانياسىنىڭ باس ديرەكتورى ماركو مارسيلي اعىمداعى وندىرىستىك كورسەتكىشتەر مەن كەلەشەگى بار جوبالاردى جۇزەگە اسىرۋ جوسپارلارى، سونداي-اق الەۋمەتتىك جاۋاپكەرشىلىك شەڭبەرىندە قابىلدانىپ جاتقان شارالار تۋرالى حاباردار ەتتى. قاراشىعاناقتا وتكەن جىلى ءوندىرۋ كولەمى 12,2 ميلليون توننا بولعان، 2025 -جىلعا ارنالعان جوسپار - 12,4 ميلليون توننا. قاراشىعاناقتى كەڭەيتۋ جوباسىنىڭ (پرك-1ا) گاز ايداۋ تيىمدىلىگىن ارتتىرۋعا جانە وندىرىستىك پروتسەستەردىڭ تۇراقتىلىعىن قامتاماسىز ەتۋگە باعىتتالعان ءبىرىنشى كەزەڭى ىسكە قوسىلدى. ناتيجەسىندە ىشكى نارىققا 7,5 ميلليارد تەكشە مەتر گاز جەتكىزىلدى، بۇل - قازاقستانداعى جالپى كولەمنىڭ شامامەن %26- ى.
پرەمەر-مينيستر مۇناي-گاز سالاسى ونەركاسىپتىك ءوسۋدىڭ ماڭىزدى درايۆەرى بولىپ قالا بەرەتىنىن اتاپ ءوتتى. قازاقستاندا جىل سايىن 85 ميلليون توننادان استام مۇناي جانە شامامەن 55 ميلليارد تەكشە مەتر گاز وندىرىلەدى. مۇنداي كولەمدى تۇراقتى ۇستاپ تۇرۋ زاماناۋي تەحنولوگيالاردى ەنگىزۋ مەن ءىرى كەن ورىندارىن دامىتۋدىڭ ارقاسىندا مۇمكىن بولىپ وتىر.
بۇگىندە ۇكىمەت ءوندىرىستى ارتتىرۋدان باستاپ، قايتا وڭدەۋدى تەرەڭدەتۋ جانە مۇناي-گاز حيمياسىن كەڭەيتۋگە دەيىنگى باتىل شەشىمدەرىمەن جەر قويناۋىن ۇتىمدى پايدالانۋ ستراتەگياسىن دايەكتى تۇردە جۇزەگە اسىرىپ كەلەدى. بۇدان باسقا، وتاندىق وندىرۋشىلەردى قولداۋدىڭ ماڭىزدىلىعى جانە وتاندىق تاۋارلاردى ساتىپ الۋ ۇلەسىن ودان ءارى ارتتىرۋ قاجەتتىگى دە اتاپ ءوتىلدى.
بايتەرەك اۋدانىندا پرەمەر-مينيستر «جايىق مۇناي» ج ش س- نىڭ تاۋارلىق گازدى قايتا وڭدەۋ قۋاتىمەن تانىستى. چيناريەۆ كەن ورنى اۋماعىندا ءبىرقاتار زاماناۋي قوندىرعى جۇمىس ىستەپ تۇر، مۇندا تەمىرجول مۇناي قۇيۋ تەرمينالى، گاز قۇبىرى، ۆاحتالىق قالاشىقتار جانە تاعى دا باسقا ينفراقۇرىلىمدار جاقسى دامىعان. گاز وڭدەۋ زاۋىتىنىڭ وندىرىستىك قۋاتى جىلىنا 4,2 ميلليارد تەكشە مەتر. كاسىپورىننىڭ جۇكتەمەسىن ارتتىرۋ ماسەلەسى پىسىقتالىپ جاتىر.
اۆتور
ەلميرا ورالبايەۆا