ولجاس بەكتەنوۆ «ازيا اۆتودان» قايتارىلعان مۇلىكتى كىم يەلەنەتىنىن ايتتى
استانا. KAZINFORM - پرەمەر-مينيستر ولجاس بەكتەنوۆ ءماجىلىس دەپۋتاتتارىنىڭ ساۋالىنا بەرگەن جاۋاپتا «ازيا اۆتو» كومپانياسىنىڭ وسكەمەندەگى بۇعاتتالعان مۇلكى كىمگە بەرىلەتىنىن ايتتى.
- «ازيا اۆتو» اكسيونەرلىك قوعامىنىڭ بارلىق مۇلكىنە تىيىم سالىندى، سوت ۇكىمى مەن شەشىمدەرى ورىندالۋدا. شىعىس قازاقستان وبلىسى ادىلەت دەپارتامەنتىنىڭ مەملەكەتتىك سوت ورىنداۋشىلارىندا 30 اتقارۋشىلىق ءىس قاراستىرىلۋدا.
«ازيا اۆتو قازاقستان» ا ق قۇرىلىسى اياقتالماعان زاۋىتىنا، جەر ۋچاسكەلەرىنە، عيماراتتارعا، قۇرىلىستارعا جانە تاۋار-ماتەريالدىق قۇندىلىقتارعا كەلسەك، ولاردى مەملەكەتتىك مۇلىكتى باسقارۋ جونىندەگى ۋاكىلەتتى ورگانعا بەرۋ بويىنشا شارالار جۇرگىزىلۋدە، - دەپ جازادى پرەمەر-مينيستر.
ءبىراق بۇل كومپانيانىڭ مۇلكى مەملەكەت مەنشىگىندە قالادى دەگەن ءسوز ەمەس.
- بەلگىلەنگەن تالاپتارعا سايكەس «ازيا اۆتو قازاقستان» ا ق زاۋىتى قۇرىلىسى اياقتالماعان نىسان بولىپ تابىلاتىندىقتان مەملەكەتتىك زاڭدى تۇلعالاردىڭ بالانسىنا بەرىلمەيدى. ءوز كەزەگىندە، وتاندىق جانە شەتەلدىك كومپانيالاردىڭ بۇل قۇرىلىسى اياقتالماعان زاۋىتتىڭ الاڭىنا ءوز جوبالارىن ورنالاستىرۋ مۇمكىندىگىن قاراستىرىپ، ينۆەستيتسيالىق قىزىعۋشىلىق تانىتاتىنى ايتىلادى. بۇل اتالعان نىساندى شىعىس قازاقستان وبلىسىنىڭ ونەركاسىپتىك دامۋىنا تارتۋعا مۇمكىندىك بەرەدى. وسىعان بايلانىستى اتالعان وندىرىستىك اكتيۆتەردى ودان ءارى پايدالانۋ جانە ينۆەستور تارتۋ ماسەلەسى سوت ورىنداۋشىلىق ءىسى اياقتالعاننان جانە مۇلىك مەملەكەتكە بەرىلگەننەن كەيىن قاراستىرىلادى، - دەيدى ولجاس بەكتەنوۆ.
ەسىك سالساق، «ازيا اۆتو» كومپانياسىنىڭ بۇرىنعى باسشىسى اناتولي بالۋشكين سوت ۇكىمىمەن سىرتتاي 9 جىلعا باس بوستاندىعىنان ايىرىلعان بولاتىن.
ال جەلتوقسان ايىندا ماجىلىستە «ازيا اۆتو» كومپانياسىنىڭ وندىرىستىك قۋاتىن اۋىل شارۋاشىلىعى تەحنيكاسىن شىعارۋعا باعىتتاۋ تۋرالى ۇسىنىس كوتەرىلگەن ەدى.