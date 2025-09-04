ولجاس بەكتەنوۆ AMANAT پارتياسى فراكسياسىنىڭ كەڭەيتىلگەن جيىنىنا قاتىستى
استانا. KAZINFORM - مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆتىڭ قازاقستان حالقىنا كەزەكتى جولداۋى قارساڭىندا پرەمەر-مينيستر مەن ۇكىمەت مۇشەلەرىنىڭ قاتىسۋىمەن AMANAT پارتياسى فراكسياسىنىڭ كەڭەيتىلگەن وتىرىسى ءوتتى. بۇل تۋرالى ۇكىمەتتىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى.
ولجاس بەكتەنوۆ دەپۋتتاردى پرەزيدەنتتىڭ 2019-2024 -جىلدارعا ارالىعىنداعى قازاقستان حالقىنا جولداۋى مەن «ادىلەتتى قازاقستان: ءبارىمىز جانە ءارقايسىمىز ءۇشىن. قازىر جانە ءاردايىم» سايلاۋالدى باعدارلاماسىنىڭ ىسكە اسىرىلۋ بارىسى تۋرالى حاباردار ەتتى.
ءماجىلىس سپيكەرى، AMANAT پارتياسىنىڭ ءتوراعاسى ەرلان قوشانوۆ فراكسيانىڭ كەڭەيتىلگەن وتىرىسىن اشا وتىرىپ، پرەزيدەنتتىڭ ءاربىر جولداۋى - ەل دامۋىنىڭ ستراتەگيالىق پايىمى مەن ازاماتتاردىڭ ەڭ وزەكتى سۇراقتارىنا جۇيەلى جاۋاپ ەكەنىن اتاپ ءوتتى.
- مەملەكەت باسشىسىنىڭ جولداۋلارى مەن پرەزيدەنتتىڭ سايلاۋالدى باعدارلاماسى - ەڭ نەگىزگى ماڭىزدى قۇجاتتار. ولاردىڭ ساپالى ورىندالۋى قوعامنىڭ بيلىككە دەگەن سەنىمىنە نەگىز بولادى. ادامدار ناقتى وزگەرىستەردى «وسى جەردە جانە ءدال قازىر» كورگىسى كەلەدى. ءبىزدىڭ زاڭ شىعارۋشىلاردىڭ دا، ۇكىمەتتىڭ دە ورتاق مىندەتى - تاپسىرمالاردى ساپالى جانە مەرزىمىندە ورىنداۋ. سوندىقتان ءبىزدىڭ ءاربىر ساياسي ماۋسىمنىڭ باسىندا ۇكىمەتپەن «ساعات ءتىلىن سالىستىرىپ الۋ» تاجىريبەسىن ەنگىزگەنىمىز كەزدەيسوق ەمەس، - دەدى ەرلان قوشانوۆ.
ءسوز سويلەۋ بارىسىندا پرەمەر-مينيستر ولجاس بەكتەنوۆ ۇكىمەتتىڭ پرەزيدەنتتىڭ ستراتەگيالىق باستامالارىن ورىنداۋ ماقساتىندا دايەكتى جۇمىستار جۇرگىزىپ جاتقانىن اتاپ ءوتتى. جالپى ۇلتتىق جوسپار شەڭبەرىندە ەلدىڭ تۇراقتى دامۋىنا جانە ازاماتتاردىڭ ءومىر ءسۇرۋ ساپاسىن ارتتىرۋعا باعىتتالعان اۋقىمدى جوبالار ىسكە اسىرىلۋدا.
- مەملەكەت باسشىسىنىڭ ساياسي باعدارىنىڭ ارقاسىندا ەل ەكونوميكاسى ورنىقتى ءوسىم كورسەتىپ كەلەدى. جەتى ايدىڭ قورىتىندىسىنا سايكەس وڭدەۋ ونەركاسىبىندە وڭ ءۇردىس ساقتالدى. تاۋ-كەن ونەركاسىبىندە سيرەك جانە جەردە سيرەك كەزدەسەتىن مەتالداردى يگەرۋ بويىنشا ءوسۋدىڭ جاڭا باعىتتارىن كورىپ وتىرمىز، - دەپ اتاپ ءوتتى ولجاس بەكتەنوۆ.
ۇكىمەت الەۋمەتتىك-ەكونوميكالىق دامۋ بولجامىن جانە الداعى ءۇش جىلدىق كەزەڭگە ارنالعان رەسپۋبليكالىق بيۋدجەت جوباسىن ماقۇلداپ، پارلامەنتكە ەنگىزدى. بازالىق سسەناري بويىنشا ءۇش جىل ىشىندە ەكونوميكانىڭ ناقتى ورتاشا جىلدىق ءوسىمى %5,3- دى قۇرايدى.
- سالىق رەفورماسىنىڭ ناتيجەسىندە ەكونوميكانىڭ ءوسۋىن ىنتالاندىراتىن شىعىندار %10,9- دان %16,1- عا دەيىن وسەتىنىن اتاپ وتكەن ءجون. سونىڭ ناتيجەسىندە ءبىز بيزنەستىڭ دامۋىنا ينفراقۇرىلىمدىق جانە قارجىلىق تۇرعىدان قولداۋ كورسەتە الامىز. سونىمەن قاتار مەملەكەت باسشىسى تاپسىرعانداي، ءبىز بيۋدجەتتىڭ الەۋمەتتىك باعىتىن ساقتاپ، قابىلدانعان الەۋمەتتىك مىندەتتەمەلەردىڭ تولىق ورىندالۋىن قامتاماسىز ەتەمىز، - دەپ اتاپ ءوتتى پرەمەر-مينيستر.
ينۆەستيتسيالىق ساياساتقا ەرەكشە نازار اۋدارىلۋدا. وتكەن جىلدىڭ وزىندە شەتەلدىك كاپيتالدىڭ قاتىسۋىمەن جالپى قۇنى $1,3 ميلليارد بولاتىن 45 جوبا.
ەلىمىزدە ءبىلىم بەرۋ مەكەمەلەرىنىڭ قۇرىلىسى مەن جاڭعىرتۋ جۇمىستارى بەلسەندى جۇرگىزىلىپ جاتىر. «كەلەشەك مەكتەپتەرى» جوباسى اياسىندا 310 مىڭ ورىنعا ارنالعان 160 مەكتەپ بوي كوتەردى. پرەزيدەنت جاريالاعان جۇمىسشى ماماندىقتارى جىلىنا سايكەس كاسىپورىنداردىڭ سۇرانىستارى بويىنشا وقيتىن ستۋدەنتتەر سانى ءۇش ەسەگە، ت ج ك ب جان باسىنا شاققانداعى نورماتيۆتىك قارجىلاندىرۋ ەكى ەسەگە كوبەيدى. بۇل رەتتە بەس جىل ىشىندە جاتاقحانالارداعى ورىن تاپشىلىعى 61 مىڭنان 17 مىڭعا دەيىن قىسقاردى.
دەنساۋلىق ساقتاۋ سالاسىندا وسى جىلدىڭ ءبىرىنشى جارتىجىلدىعىندا جالپى ءولىم-ءجىتىم كورسەتكىشى %3- عا، نارەستە ءولىمى %22,7- عا تومەندەدى. حالىقتىڭ ءومىر ءسۇرۋ ۇزاقتىعى العاش رەت 75 جىل 4 ايعا جەتتى.
- «اۋىلدا دەنساۋلىق ساقتاۋدى جاڭعىرتۋ» ۇلتتىق جوباسى اياسىندا وڭىرلەردە 655 مەديتسينالىق نىساننىڭ 540-ى سالىندى. بۇل ورتالىقتار شامامەن 1 ميلليون اۋىل تۇرعىنىن مەديتسينالىق قىزمەتتەرمەن قامتيدى، - دەپ اتاپ ءوتتى ولجاس بەكتەنوۆ.
پرەمەر-مينيستر ۇكىمەت جۇمىسىنىڭ باسىم باعىتتارىنىڭ ءبىرى - وڭىرلەردىڭ دامۋىنداعى ديسپروپورتسيالاردى جويۋ ەكەنىن اتاپ ءوتتى. مەملەكەت باسشىسىنىڭ تاپسىرماسىنا سايكەس، بيىل حالىقتى %100 پايىز اۋىز سۋمەن قامتاماسىز ەتۋ جوبالارى اياقتالاتىن بولادى. ولاردى جۇزەگە اسىرۋعا رەسپۋبليكالىق بيۋدجەتتەن 147 ميلليارد تەڭگە جانە ارناۋلى مەملەكەتتىك قوردان 160 ميلليارد تەڭگەدەن استام قاراجات ءبولىندى. جۇمىستار 17 قالا مەن 463 اۋىلدى قامتيدى.
ۇكىمەت الدىنا قويعان باسىم مىندەتتەرىنىڭ ءبىرى- ەنەرگەتيكانى دامىتۋ. «تاريفتى ينۆەستيتسياعا ايىرباستاۋ» باعدارلاماسى جاڭعىرتۋدىڭ ماڭىزدى قۇرالىنا اينالدى. ەكى جىل ىشىندە 12 مىڭ شاقىرىمنان استام ينجەنەرلىك جەلىلەردى جوندەۋگە 600 ميلليارد تەڭگەدەن استام ينۆەستيتسيا تارتىلدى. بۇل جەلىلەردىڭ توزۋىن ورتا ەسەپپەن %6,2- عا پايىزعا تومەندەتۋگە مۇمكىندىك بەردى.
كولىك سالاسىندا بيىل 13 مىڭ شاقىرىم جول قۇرىلىس- جوندەۋ جۇمىستارىمەن قامتىلدى، تەمىرجول سالاسىندا «دوستىق - مويىنتى» ۋچاسكەسىنىڭ ەكىنشى جولدارىنىڭ قۇرىلىسى اياقتالدى، بۇل جوبا وتكىزۋ قابىلەتىن 5 ەسە ارتتىرۋعا مۇمكىندىك بەرەدى.
سيفرلاندىرۋ سالاسىندا تاجىريبەلىك پايدالانۋعا ۇلتتىق جاساندى ينتەللەكت پلاتفورماسى ەنگىزىلدى. پرەزيدەنتتىڭ تاپسىرماسى بويىنشا ورتالىق ازياداعى العاشقى سۋپەركومپيۋتەرلىك كلاستەر ىسكە قوسىلدى، ول وڭىردەگى ەڭ قۋاتتى ەسەپتەۋىش جۇيە بولىپ سانالادى. ەكونوميكانىڭ بارلىق سالالارىن سيفرلاندىرۋ بويىنشا اۋقىمدى جۇمىس جۇرگىزىلۋدە. IT قىزمەتتەرىنىڭ ەكسپورتى 2021 -جىلى $30 ميلليوننان 2024 -جىلى $700 ميلليونعا دەيىن ءوستى.
بۇدان بولەك، ۇكىمەت «تازا قازاقستان» پرەزيدەنتتىك باستاماسىن جۇزەگە اسىرۋ بويىنشا بەلسەندى جۇمىس جۇرگىزۋدە. قوزعالىس 10 ميلليوننان استام ازاماتتى بىرىكتىردى: 383 مىڭ توننادان استام قالدىقتار جينالدى، 825 مىڭ گەكتار اۋماق تازارتىلدى، 2,4 ميلليون اعاش وتىرعىزىلدى.
سونداي- اق مەملەكەت باسشىسى جاريالاعان «زاڭ مەن ءتارتىپ» تۇجىرىمداماسىن ءىس جۇزىندە جۇزەگە اسىرۋ بويىنشا جۇمىستار جۇرگىزىلۋدە. ناشاقورلىقتىڭ سالدارىمەن عانا ەمەس، سونداي- اق ونىڭ سەبەپتەرىمەن كۇرەسۋگە باعىتتالعان ءۇش جىلدىق كەزەڭگە ارنالعان ناشاقورلىقپەن جانە ەسىرتكى بيزنەسىمەن كۇرەس جونىندەگى جاڭا كەشەندى جوسپار ازىرلەنۋدە.
ولجاس بەكتەنوۆ پرەزيدەنتتىڭ جولداۋلارى مەن سايلاۋالدى باعدارلاماسىن جۇزەگە اسىرۋ بويىنشا جۇمىستار دايەكتى جۇرگىزىلىپ جاتقانىن جانە ەل دامۋىنىڭ نەگىزگى باعىتتارىن قامتيتىنىن اتاپ ءوتتى.
- جالپى ۇلتتىق جوسپاردىڭ بارلىق ءىس-شارالارى جوسپارلى تۇردە جۇزەگە اسىرىلۋدا جانە ۇكىمەتتىڭ باقىلاۋىندا. ءبىز پارلامەنتپەن تىعىز ىنتىماقتاستىقتا قويىلعان مىندەتتەردى ورىنداۋ بويىنشا جۇمىستى جالعاستىرامىز. ءبىزدىڭ ورتاق ماقساتىمىز - ودان ءارى تۇراقتى دامۋدى قامتاماسىز ەتۋ، - دەپ اتاپ ءوتتى پرەمەر-مينيستر.
AMANAT پارتياسىنىڭ ءتوراعاسى ەرلان قوشانوۆ ءماجىلىس پەن ۇكىمەتتىڭ مۇنداي كەزدەسۋلەرى «كۇشتى پرەزيدەنت - ىقپالدى پارلامەنت - ەسەپ بەرەتىن ۇكىمەت» قاعيداتىن ءىس جۇزىندە جۇزەگە اسىرۋدى قامتاماسىز ەتە وتىرىپ، ناقتى ناتيجە بەرەتىنىن اتاپ ءوتتى.
- ۇكىمەت پەن پارلامەنتتىڭ ۇيلەسىمدى جۇمىسى - ءتيىمدى مەملەكەتتىك ساياساتتىڭ نەگىزى. سەبەبى ءبىزدىڭ ماقساتىمىز - ەلدىڭ وركەندەۋى، حالىقتىڭ ءومىر ءسۇرۋ ساپاسىن جاقسارتۋ. بۇل ءۇشىن پرەزيدەنتتىڭ سايلاۋالدى باعدارلاماسىندا جانە جولداۋلارىندا كورسەتىلگەن تاپسىرمالار ۋاقتىلى ورىندالۋى ءتيىس. تەك بىرلەسىپ ارەكەت ەتە وتىرىپ، ءبىز ناقتى ناتيجەلەرگە قول جەتكىزەمىز، - دەپ ءسوزىن تۇيىندەدى پارتيا ءتوراعاسى.
ايتا كەتەلىك ينۆەستورلاردىڭ قۇقىعىن قورعاۋ ارحيتەكتۋراسى كۇشەيتىلدى.