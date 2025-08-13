19:43, 13 - تامىز 2025 | GMT +5
پولشاداعى قازاقستاندىق اسكەري اتتاشە ۇستالدى
استانا. KAZINFORM - قازاقستان رەسپۋبليكاسى قورعانىس مينيسترلىگىنىڭ حالىقارالىق قاتىناستار ورتالىعى پولشا قۇقىق قورعاۋ ورگاندارىنىڭ قازاقستاندىق اسكەري اتتاشەنىڭ اپپارات قىزمەتكەرىن ۇستاۋ فاكتىسىن راستادى. بۇل تۋرالى ۆەدومستۆونىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى ءمالىم ەتتى.
- قازاقستان رەسپۋبليكاسى قورعانىس مينيسترلىگىنىڭ حالىقارالىق قاتىناستار ورتالىعى پولشا قۇقىق قورعاۋ ورگاندارىنىڭ قازاقستاندىق اسكەري اتتاشەنىڭ اپپارات قىزمەتكەرىن ۇستاۋ فاكتىسىن راستادى. قازىرگى ۋاقىتتا بۇل جاعدايدى شەشۋ ءۇشىن شەتەلدىك تاراپپەن ءوزارا ءىس-قيمىل جاسالۋدا. سونداي-اق، قازاقستان رەسپۋبليكاسى ازاماتىنىڭ قۇقىقتارى مەن زاڭدى مۇددەلەرىن قورعاۋ بويىنشا قاجەتتى شارالار قابىلدانادى، - دەلىنگەن حابارلامادا.