    19:43, 13 - تامىز 2025 | GMT +5

    پولشاداعى قازاقستاندىق اسكەري اتتاشە ۇستالدى

    استانا. KAZINFORM - قازاقستان رەسپۋبليكاسى قورعانىس مينيسترلىگىنىڭ حالىقارالىق قاتىناستار ورتالىعى پولشا قۇقىق قورعاۋ ورگاندارىنىڭ قازاقستاندىق اسكەري اتتاشەنىڭ اپپارات قىزمەتكەرىن ۇستاۋ فاكتىسىن راستادى. بۇل تۋرالى ۆەدومستۆونىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى ءمالىم ەتتى.

    Қорғаныс министрлігі
    Фото: ҚР Қорғаныс министрлігі

    - قازاقستان رەسپۋبليكاسى قورعانىس مينيسترلىگىنىڭ حالىقارالىق قاتىناستار ورتالىعى پولشا قۇقىق قورعاۋ ورگاندارىنىڭ قازاقستاندىق اسكەري اتتاشەنىڭ اپپارات قىزمەتكەرىن ۇستاۋ فاكتىسىن راستادى. قازىرگى ۋاقىتتا بۇل جاعدايدى شەشۋ ءۇشىن شەتەلدىك تاراپپەن ءوزارا ءىس-قيمىل جاسالۋدا. سونداي-اق، قازاقستان رەسپۋبليكاسى ازاماتىنىڭ قۇقىقتارى مەن زاڭدى مۇددەلەرىن قورعاۋ بويىنشا قاجەتتى شارالار قابىلدانادى، - دەلىنگەن حابارلامادا.

    Бақытжол Кәкеш
    Бақытжол Кәкеш
    رەداكتورى
