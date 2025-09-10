اۋىلدىقتارعا 1 پايىزدىق يپوتەكا كەرەك - ءماجىلىس
استانا. KAZINFORM - ءماجىلىس دەپۋتاتى سەرىك ەگىزبايەۆ پرەمەر-مينيستر ولجاس بەكتەنوۆتىڭ اتىنا ساۋال جولداپ، %1- دىق اۋىل يپوتەكاسىن ىسكە قوسۋدى ۇسىندى.
- «اۋىل» پارتياسى فراكسياسى اۋىلدى قايتا جاڭعىرتۋعا ارنالعان كەشەندى ۇلتتىق باعدارلاما قابىلداۋ ماسەلەسىن العا قويىپ وتىر. ول ەڭ الدىمەن مەملەكەتتىك باعدارلامالار مەن مەملەكەتتىك-جەكەشەلىك ارىپتەستىك ارقىلى اۋىل تۇرعىندارى ءۇشىن قولجەتىمدى تۇرعىن ءۇي سالۋدى جەدەلدەتۋدى؛ اۋىل يپوتەكاسىن %1- بەن ىسكە قوسۋدى؛ الەۋمەتتىك جانە كوممۋنالدىق ينفراقۇرىلىمدى دامىتۋعا جاڭا سەرپىن بەرۋدى قامتيدى. اۋىل تۇرعىندارى كۇن سايىن قاراپايىم ءومىر ءسۇرۋ جاعدايى ءۇشىن كۇرەسپەۋگە ءتيىس، - دەدى ول.
دەپۋتات كەلتىرگەن دەرەككە سۇيەنسەك، كەيىنگى 20 جىلدىڭ ىشىندە 1400-دەن استام اۋىل جويىلىپ كەتكەن. ال ۇكىمەتتىڭ باعالاۋى بويىنشا تاعى 500 اۋىل «پەرسپەكتيۆاسى جوق» ەلدى مەكەندەر قاتارىنا ەنگىزىلىپ وتىر.
- دەپۋتاتتارمەن كەزدەسكەندە فەرمەرلەر ءبىرىنشى كەزەكتە مامانداندىرىلعان اگروبانكتى قۇرۋ جانە كۆوتالاردى ۇلعايتىپ، وتىنىمدەردى قاراۋ مەرزىمدەرىن 2 ايدان 10 جۇمىس كۇنىنە دەيىن قىسقارتۋ ارقىلى ماۋسىمدىق اۋىل شارۋاشىلىعى جۇمىستارىنا شەتەلدىك جۇمىس كۇشىن تارتۋدى وڭايلاتۋ جانە مەملەكەتتىك باجدى جەكە تۇلعالار ءۇشىن قولدانىلاتىن دەڭگەيدە بەلگىلەۋ ماسەلەلەرىن شەشۋدى سۇرايدى، - دەيدى سەرىك ەگىزبايەۆ.