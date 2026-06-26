تەڭىز كەن ورنىندا تاۋلىگىنە 1 ميلليون باررەل مۇناي وندىرىلەدى
استانا. KAZINFORM - ق ر پرەمەر-ءمينيسترىنىڭ ءبىرىنشى ورىنباسارى نۇرلىبەك نالىبايەۆ اتىراۋ وبلىسىنا جۇمىس ساپارى بارىسىندا وڭىردەگى ءبىرقاتار ستراتەگيالىق ماڭىزدى وندىرىستىك نىساندى ارالاپ، «قاشاعان» كەن ورنىنا اۋەدەن شولۋ جاساپ، تەڭىز كەن ورنىنداعى، «Kazakhstan Petrochemical Industries Inc.» (KPI) زاۋىتىنداعى جانە «سيللەنو» پوليەتيلەن ءوندىرۋ زاۋىتىنىڭ قۇرىلىس الاڭىنداعى جۇمىستارمەن تانىستى. بۇل تۋرالى ۇكىمەت ءمالىم ەتتى.
جۇمىس ساپارى اياسىندا نۇرلىبەك نالىبايەۆ «قاشاعان» كەن ورنىنا اۋەدەن شولۋ جاسادى. قاشاعان كەن ورنىندا جىلىنا 1 ميلليارد تەكشە مەتر گاز وڭدەۋگە ارنالعان گاز وڭدەۋ زاۋىتىن سالۋ جوباسى جۇزەگە اسىرىلۋ ساتىسىندا. بۇگىنگى تاڭدا جوبا بويىنشا جالپى ورىندالۋ دەڭگەيى %60,78- دى قۇرايدى، ونىڭ ىشىندە قۇرىلىس- مونتاج جۇمىستارىنىڭ ورىندالۋى %37,50- عا جەتتى. نەگىزگى جابدىقتاردى جەتكىزۋ جۇمىستارى %98- عا اياقتالدى. قۇرىلىس الاڭىندا قازىرگى ۋاقىتتا 1500-دەن استام جۇمىسشى مەن 350 بىرلىك ارنايى تەحنيكا جۇمىلدىرىلعان، سونداي-اق تۇنگى اۋىسىمداعى جۇمىس ۇيىمداستىرىلعان.
- تەڭىز كەن ورنىندا پرەمەر-ءمينيستردىڭ ءبىرىنشى ورىنباسارىنا «تەڭىزشيەۆرويل» ج ش س قىزمەتىنىڭ ناتيجەلەرى جونىندە باياندالدى. ءۇشىنشى بۋىن زاۋىتى ىسكە قوسىلعالى كەن ورنىنداعى تاۋلىكتىك مۇناي ءوندىرۋ كولەمى 1 ميلليون باررەلگە جەتتى. كومپانيا 2025 -جىلى شامامەن 1,3 ميلليون توننا سۇيىتىلعان گاز جانە 2,5 ميلليون تونناعا جۋىق كۇكىرت وتكىزگەن، - دەلىنگەن حابارلامادا.
نۇرلىبەك نالىبايەۆ كاسىپورىننىڭ وندىرىستىك كورسەتكىشتەرىن جوعارى باعالاپ، «تەڭىزشيەۆرويل» ج ش س كوپ جىل بويىنا قازاقستاننىڭ مۇناي-گاز سالاسىنداعى نەگىزگى كومپانيالاردىڭ ءبىرى رەتىندە ۇلتتىق ەكونوميكانىڭ دامۋىنا ەلەۋلى ۇلەس قوسىپ كەلە جاتقانىن اتاپ ءوتتى. كەزدەسۋدە ونەركاسىپتەگى قاۋىپسىزدىك، وتاندىق مامانداردى دايارلاۋ جانە قازاقستاندىق كومپانيالاردى ءىرى جوبالارعا قاتىستىرۋ اۋقىمىن كەڭەيتۋ ماسەلەلەرىنە دە ايرىقشا نازار اۋدارىلدى. ق ر پرەمەر- ءمينيسترىنىڭ ءبىرىنشى ورىنباسارى «تەڭىزشيەۆرويل» ج ش س باسشىلىعىنا كورپوراتيۆتىك الەۋمەتتىك جاۋاپكەرشىلىك باعدارلامالارى اياسىندا 12 مىڭ ورىندىق ستاديون سالۋ جوباسىن جۇزەگە اسىرۋعا قاتىسۋ مۇمكىندىگىن قاراستىرۋدى تاپسىردى.
جۇمىس ساپارىنداعى كەلەسى نىسان رەتىندە بەلگىلەنگەن «Kazakhstan Petrochemical Industries Inc.» (KPI) زاۋىتىندا نۇرلىبەك نالىبايەۆقا كاسىپورىننىڭ جۇمىس ناتيجەلەرى مەن دامۋ جوسپارى تانىستىرىلدى.
ەلدەگى ءىرى يندۋستريالىق جوبالاردىڭ ءبىرى سانالاتىن كەشەن قازاقستاندا وڭدەۋ ونەركاسىبىن دامىتۋدا ماڭىزدى ءرول اتقارادى. زاۋىت ىسكە قوسىلعالى بەرى پوليپروپيلەن ءوندىرىسىنىڭ كولەمىن كەزەڭ-كەزەڭىمەن ارتتىرىپ كەلەدى. ەگەر 2022 -جىلى 32 مىڭ توننا ءونىم شىعارىلسا، 2023 -جىلعى كورسەتكىش 181,1 مىڭ تونناعا، 2024 -جىلى 248,7 مىڭ تونناعا جەتىپ، 2025 -جىلدىڭ قورىتىندىسى بويىنشا 375 مىڭ توننا بولعان. 2026 -جىلى ءوندىرىس كولەمىن 450 مىڭ تونناعا دەيىن جەتكىزۋ جوسپارلانىپ وتىر. كەزدەسۋدە تەحنولوگيالىق پروتسەستەردىڭ سەنىمدىلىگىن ارتتىرۋ، شىعارىلاتىن ءونىم تۇرلەرىن كوبەيتۋ جانە مۇناي-گاز حيمياسىن ودان ءارى دامىتۋ جونىندەگى شارالار ۇسىنىلدى.
نۇرلىبەك نالىبايەۆ جىلدىق قۋاتتىلىعى 1,25 ميلليون توننا «سيللەنو» پوليەتيلەن شىعارۋ زاۋىتىنىڭ قۇرىلىس الاڭىندا دا بولدى. كاسىپورىن مەملەكەت باسشىسىنىڭ تاپسىرماسى بويىنشا مۇناي-گاز حيمياسى كلاستەرىن قالىپتاستىرۋ شەڭبەرىندە سالىنۋدا.
«سيللەنو» ج ش س باس ديرەكتورى مۇحتار اۆۋتبايەۆ جوبانىڭ جۇزەگە اسىرىلۋ بارىسى، قۇرىلىس-مونتاج جۇمىستارىنىڭ قازىرگى جاعدايى مەن الداعى كەزەڭدەرى تۋرالى مالىمەت بەردى. زاۋىتتىڭ ىسكە قوسىلۋى سۇرانىسقا يە پوليمەر ونىمدەردىڭ يمپورتىن الماستىرۋعا، قوسىلعان قۇنى جوعارى تاۋارلاردىڭ ەكسپورتىن ارتتىرۋعا جانە جاڭا جۇمىس ورىندارىن اشۋعا مۇمكىندىك بەرەتىنى ايتىلدى.
نۇرلىبەك نالىبايەۆ ساپارىن قورىتىندىلاپ، مۇناي-گاز جانە مۇناي حيمياسى جوبالارىن جۇزەگە اسىرۋدىڭ ەل ەكونوميكاسىن ءارتاراپتاندىرۋ، ەلىمىزدىڭ ونەركاسىپتىك الەۋەتىن ءوسىرۋ جانە قازاقستاننىڭ الەمدىك نارىقتاعى باسەكەگە قابىلەتتىلىگىن ارتتىرۋ جولىنداعى ستراتەگيالىق ماڭىزى زور ەكەنىن باسا ايتتى.
ەسكە سالا كەتەيىك، بۇعان دەيىن نۇرلىبەك نالىبايەۆ بقو- دا قاراشىعاناق كەن ورنى مەن كوممۋنالدىق ينفراقۇرىلىم جوبالارىمەن تانىسقان بولاتىن.