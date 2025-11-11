پۋتين مەن توقايەۆ رەسەي مەن قازاقستان اراسىنداعى ەكونوميكالىق ىنتىماقتاستىق سالالارىن تالقىلايدى
استانا. KAZINFORM - رەسەي مەن قازاقستان اراسىنداعى ساۋدا-ەكونوميكالىق ىنتىماقتاستىق كوپقىرلى، رەسەي مەن قازاقستان پرەزيدەنتتەرى ۆلاديمير پۋتين مەن قاسىم-جومارت توقايەۆ ونىڭ بارلىق سالالارىن كەزدەسۋ بارىسىندا تالقىلايدى، دەپ حابارلايدى تاسس.
بۇل تۋرالى تىلشىلەرگە رەسەي پرەزيدەنتىنىڭ باسپا ءسوز حاتشىسى دميتري پەسكوۆ مالىمدەدى.
- ءبىزدىڭ قازاقستانمەن ساۋدا-ەكونوميكالىق ىنتىماقتاستىعىمىز كوپقىرلى، جانە ول ىنتىماقتاستىقتىڭ بارلىق مۇمكىن سالالارىن قامتيدى. سوندىقتان ىنتىماقتاستىقتىڭ بارلىق سالالارى مىندەتتى تۇردە ەگجەي-تەگجەيلى تالقىلانادى. ولاردىڭ بارلىعى ءوزارا ءتيىمدى. ارينە، كۇن تارتىبىندە باسقا دا تاقىرىپتار بولادى، - دەدى پەسكوۆ پۋتين مەن توقايەۆتىڭ «روسنەفت» پەن «لۋكويلعا» قاتىستى جاقىندا ەنگىزىلگەن سانكسيالاردى ەسكەرە وتىرىپ مۇناي-گاز سالاسىنداعى ىنتىماقتاستىقتى تالقىلاي ما دەگەن سۇراققا جاۋاپ بەرە وتىرىپ.
توقايەۆتىڭ رەسەيگە مەملەكەتتىك ساپارى 11-12- قاراشادا وتەدى. كەلىسسوز بارىسىندا پۋتين مەن توقايەۆ ساياسي، ساۋدا-ەكونوميكالىق، مادەني جانە گۋمانيتارلىق سالالارداعى رەسەي-قازاقستان ستراتەگيالىق سەرىكتەستىگى مەن وداقتاستىقتى ودان ءارى دامىتۋعا قاتىستى وزەكتى ماسەلەلەردى، سونداي-اق ايماقتىق جانە جاھاندىق كۇن تارتىبىندەگى نەگىزگى ماسەلەلەردى تالقىلايدى.
بۇعان دەيىن پرەزيدەنت قاسىم-جومارت توقايەۆ رەسەيدىڭ «روسسييسكايا گازەتا» باسىلىمىنا شىققان «ماڭگىلىك دوستىق - حالىقتارىمىزعا جول سىلتەر تەمىرقازىق» اتتى اۆتورلىق ماقالاسىندا ماسكەۋدەگى ساپارىنىڭ باستى ماقساتىنا توقتالدى.