تيمۋر سۇلەيمەنوۆ بيىلعى جالپى ىشكى ءونىم وسىمىنە بولجام جاسادى
استانا. KAZINFORM - ۇلتتىق بانك ءتوراعاسى تيمۋر سۇلەيمەنوۆ بيىلعى جالپى ىشكى ءونىم ءوسىمى قانشا پايىز بولاتىنىن اتادى.
- 2026 -جىلعا ارنالعان جالپى ىشكى ءونىم ءوسىمىنىڭ بولجامى وزگەرىسسىز قالىپ، 3,5- 4,5 پايىز دەڭگەيىندە ساقتالدى. 2025 -جىلعى جوعارى بازانىڭ اسەرىنەن ەكونوميكالىق بەلسەندىلىك 2026 -جىلى جانە كەيىنگى جىلدارى ءبىرشاما باياۋ قارقىنمەن وسەدى دەپ كۇتىلەدى، - دەدى تيمۋر سۇلەيمەنوۆ.
ەستەرىڭىزگە سالا كەتسەك، ۇلتتىق بانكىنىڭ اقشا-كرەديت ساياساتى كوميتەتى بازالىق مولشەرلەمەنى +/- 1 پ. ت. دالىزىمەن جىلدىق %18 دەڭگەيىندە بەلگىلەۋ تۋرالى شەشىم قابىلدادى.
دەگەنمەن كوميتەت بازالىق مولشەرلەمەنى جىلدىڭ ەكىنشى جارتىسىندا تومەندەتۋ مۇمكىندىگىن قاراستىرماق.
اۆتور
مارلان جيەمباي