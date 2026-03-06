ق ز
    15:10, 06 - ناۋرىز 2026 | GMT +5

    تيمۋر سۇلەيمەنوۆ بيىلعى جالپى ىشكى ءونىم وسىمىنە بولجام جاسادى

    استانا. KAZINFORM - ۇلتتىق بانك ءتوراعاسى تيمۋر سۇلەيمەنوۆ بيىلعى جالپى ىشكى ءونىم ءوسىمى قانشا پايىز بولاتىنىن اتادى.

    Тимур Сүлейменов
    Фото: Ақорда

    - 2026 -جىلعا ارنالعان جالپى ىشكى ءونىم ءوسىمىنىڭ بولجامى وزگەرىسسىز قالىپ، 3,5- 4,5 پايىز دەڭگەيىندە ساقتالدى. 2025 -جىلعى جوعارى بازانىڭ اسەرىنەن ەكونوميكالىق بەلسەندىلىك 2026 -جىلى جانە كەيىنگى جىلدارى ءبىرشاما باياۋ قارقىنمەن وسەدى دەپ كۇتىلەدى، - دەدى تيمۋر سۇلەيمەنوۆ.

    ەستەرىڭىزگە سالا كەتسەك، ۇلتتىق بانكىنىڭ اقشا-كرەديت ساياساتى كوميتەتى بازالىق مولشەرلەمەنى +/- 1 پ. ت. دالىزىمەن جىلدىق %18 دەڭگەيىندە بەلگىلەۋ تۋرالى شەشىم قابىلدادى.

    دەگەنمەن كوميتەت بازالىق مولشەرلەمەنى جىلدىڭ ەكىنشى جارتىسىندا تومەندەتۋ مۇمكىندىگىن قاراستىرماق.

    اۆتور

    مارلان جيەمباي

