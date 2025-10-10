تيمۋر سۇلەيمەنوۆ: بوتەن ەلدىڭ ۆاليۋتا باعامىنا ەرەكشە كوڭىل ءبولۋدىڭ قاجەتى جوق
استانا. KAZINFORM - ق ر ۇلتتىق بانك ءتوراعاسى تيمۋر سۇلەيمەنوۆ تەڭگەنىڭ دوللارعا شاققانداعى باعامىنا قاتىستى سۇراققا جاۋاپ بەردى.
- كوشەدەگى اقپاراتتىق تابلونى ۆاليۋتا باعامىنداعى قۇبىلمالى جاعدايمەن كۇرەسۋ ءۇشىن العان جوقپىز، ياعني بۇل جايىندا وسىعان دەيىن ايتقان ەدىك. سەبەبى ۆاليۋتا باعامىن ينتەرنەت ارقىلى ونلاين رەجيمدە كورۋگە بولادى، سونداي- اق بۇقارالىق اقپارات قۇرالدارى دا كۇنىنە بىرنەشە رەت جاريالاپ جاتىر، - دەدى ت. سۇلەيمەنوۆ ۇلتتىق بانكتە وتكەن باسپا ءسوز ءماسليحاتىندا.
وسى ورايدا ول شەتەلدىك ۆاليۋتانىڭ باعامى قازاقستانداعى ەڭ باستى قارجى تەتىگى ەمەس ەكەنىن اتاپ ءوتتى.
- قازىر ساۋدا-ترانزيتتىك ەكونوميكا ەمەسپىز، بۇدان باياعىدا كەتكەنبىز. بۇل تۇرعىدا بىزگە كۇندەلىكتى ومىرىمىزدە دوللار كەرەك ەمەس. مەنىڭ ويىمشا، بوتەن ەلدىڭ ۆاليۋتا باعامىنا قاتىستى ەرەكشە كوڭىل ءبولۋدىڭ قاجەتى جوق. جالپى، دوللار باعامىنا بولجام جاسامايمىز، بۇعان تىيىم سالىنعان، - دەدى ۇب باسشىسى.
ەسكە سالساق، بيىل قىركۇيەك ايىنىڭ باسىندا ەلدە كوشەدەگى ۆاليۋتا تابلوسىنا تىيىم سالىندى.
وسى ورايدا قازاقستاندا ۆاليۋتا باعامى تۋرالى اقپاراتتىق ستەند (تابلو) ايىرباستاۋ پۋنكىتىنىڭ ىشىندە نەمەسە كاسسا جانىندا بولۋى كەرەك.
بۇعان دەيىن بۇگىن اقشا ايىرباستاۋ ورىندارىندا دوللار قانشادان ساۋدالانىپ جاتقانىن جازعان ەدىك.
اۆتور
رۋسلان عابباسوۆ