    17:56, 04 - قىركۇيەك 2025 | GMT +5

    تيمۋر ءابىلقاسىموۆ جاڭا قىزمەتكە تاعايىندالدى

    استانا. KAZINFORM - تيمۋر ءابىلقاسىموۆ قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ قارجى نارىعىن رەتتەۋ جانە دامىتۋ اگەنتتىگى ءتوراعاسىنىڭ ءبىرىنشى ورىنباسارى بولىپ تاعايىندالدى. بۇل تۋرالى اقوردا ءمالىم ەتتى.

    Мемлекет басшысы Португалия Президентіне көңіл айту жеделхатын жолдады
    Фото: Ақорда

    - مەملەكەت باسشىسىنىڭ وكىمىمەن تيمۋر بوكەيحان ۇلى ءابىلقاسىموۆ قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ قارجى نارىعىن رەتتەۋ جانە دامىتۋ اگەنتتىگى ءتوراعاسىنىڭ ءبىرىنشى ورىنباسارى بولىپ تاعايىندالدى، ول بۇرىنعى اتقارعان لاۋازىمىنان بوساتىلدى، - دەلىنگەن حابارلامادا.

    ال مەملەكەت باسشىسىنىڭ وكىمىمەن نۇرلان الماس ۇلى ءابدىراحمانوۆ قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ قارجى نارىعىن رەتتەۋ جانە دامىتۋ اگەنتتىگى ءتوراعاسىنىڭ ءبىرىنشى ورىنباسارى لاۋازىمىنان بوساتىلدى.

    ەسكە سالا كەتەيىك، بۇعان دەيىن ەربولات سادىربايەۆ توتەنشە جاعدايلار ۆيتسە-ءمينيسترى بولىپ تاعايىندالعانىن جازعان ەدىك.

