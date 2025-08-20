ۋتيل الىمنان تۇسكەن 8,5 ميلليارد تەڭگە تابيعاتتى قورعاۋعا جۇمسالدى
استانا. KAZINFORM - «جاسىل دامۋ» ا ق ورمان جانە جانۋارلار دۇنيەسىن قورعاۋ ۇيىمدارىنىڭ ماتەريالدىق- تەحنيكالىق بازاسىن دامىتۋعا 8,5 ميلليارد تەڭگەدەن استام قارجى قۇيدى. بۇل تۋرالى ەكولوگيا جانە تابيعي رەسۋرستار مينيسترلىگى حابارلايدى.
- 6,19 ميلليارد تەڭگەدەن استام قارجى ورمان ءورتىن ەرتە انىقتاۋ جۇيەسىن جەتىلدىرۋگە باعىتتالدى. قاراجات «ونەركاسىپتى دامىتۋ قورى» ا ق ارقىلى ءبولىندى، - دەلىنگەن حابارلامادا.
زاماناۋي باعدارلامالىق- اپپاراتتىق كەشەن ەلىمىزدىڭ بىرنەشە وڭىرىندە ەنگىزىلدى:
- اقمولا وبلىسىندا - «كۋيبىشيەۆ ورمان شارۋاشىلىعى»، «بۇقپا ورمان شارۋاشىلىعى»، «اقكول ورمان شارۋاشىلىعى»، «كراسنوبور ورمان شارۋاشىلىعى» جانە «كەڭەس ورمان شارۋاشىلىعى».
- استانا قالاسىندا - «جاسىل ايماق» مەكەمەسى؛
- قوستاناي وبلىسىندا - «ناۋرىزىم مەملەكەتتىك تابيعي قورىعى».
- اتالعان جۇيە ورمان جاعدايىن تۇراقتى باقىلاۋعا جانە ءورت وشاعىن جەدەل انىقتاۋعا ارنالعان. ۇيىم وكىلدەرى اتالعان تەحنولوگيانى ەنگىزۋ ءورت قاۋپى جوعارى ماۋسىمدا ورمان جانە دالا ورتىنەن كەلەتىن زالالدى ايتارلىقتاي ازايتۋعا مۇمكىندىك بەرەتىنىن ايتىپ وتىر. سونىمەن قاتار، كادەگە جاراتۋ الىمى قاراجاتى ەسەبىنەن «جاسىل دامۋ» ا ق تابيعاتتى قورعاۋ قۇرىلىمدارىنىڭ ماتەريالدىق- تەحنيكالىق بازاسىن دامىتۋعا 2,41 ميلليارد تەڭگە ءبولدى. قاراجات تەحنيكالىق رەگلامەنتتە بەلگىلەنگەن ەكولوگيالىق تالاپتارعا ساي وتاندىق تەحنيكانى ساتىپ الۋعا جۇمسالدى. ول جەردە جول تالعامايتىن كولىكتەر، وتكىزگىشتىگى جوعارى جۇك اۆتوموبيلدەرى (ونىڭ ىشىندە رەفريجەراتور- تۋشيەۆوزدار) ، سونداي-اق تىركەمەلى جابدىعى بار دوڭگەلەكتى تراكتورلار كىردى. بارلىق تەحنيكا جانۋارلار دۇنيەسىن قورعاۋ، كوبەيتۋ جانە پايدالانۋ جۇمىستارىمەن اينالىساتىن ارنايى ۇيىمدارعا بەرىلدى، — دەيدى مينيسترلىكتەن.
اقپاراتتا ايتىلعانداي، «جاسىل دامۋ» ا ق الداعى ۋاقىتتا زاماناۋي تەحنولوگيانى ەنگىزۋ، ينفراقۇرىلىمدى جاڭعىرتۋ جانە قورشاعان ورتانىڭ جاعدايىن جاقسارتۋعا باعىتتالعان باعدارلاما اياسىن كەڭەيتۋدى جوسپارلاپ وتىر.
ايتا كەتسەك، ەكولوگيا مينيسترلىگى قوقىس پوليگوندارىن ۋتيل الىم ەسەبىنەن سالماق.
