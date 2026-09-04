KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    ترەند:
    Jibek Joly TRK
    ق ز
    ترەند:

    تەڭگەنىڭ نىعايۋى يمپورت قۇنىن تومەندەتتى - ۇلتتىق بانك ءتوراعاسى

    استانا. KAZINFORM - تەڭگە باعامىنىڭ نىعايۋى شەتەلدەن اكەلىنەتىن تاۋارلاردىڭ باعاسىنا اسەر ەتىپ، ەلدەگى ينفلياتسيانىڭ تومەندەۋىنە ىقپال ەتىپ وتىر. بۇل تۋرالى ۇلتتىق بانك ءتوراعاسى تيمۋر سۇلەيمەنوۆ ايتتى.

    Сүлейменов
    Фото: Ұлттық банк

    ونىڭ ايتۋىنشا، تەڭگەنىڭ نىعايۋىنا جۇرگىزىلىپ وتىرعان اقشا-كرەديت ساياساتى مەن مۇناي باعاسىنىڭ تەڭگە باعامىنا وڭ اسەرى ىقپال ەتكەن.

    — تەڭگەنىڭ نىعايۋى يمپورتقا كەتەتىن شىعىندى ازايتىپ، باعا ءوسىمىن تەجەۋگە ىقپال ەتىپ وتىر. سونىڭ ناتيجەسىندە ازىق-تۇلىككە جاتپايتىن تاۋارلار باعاسىنىڭ ءوسۋ قارقىنى تامىزدا %11,4- عا دەيىن باياۋلادى، — دەدى ۇلتتىق بانك ءتوراعاسى.

    سپيكەردىڭ دەرەگىنە قاراعاندا، جالپى تامىزدا قازاقستانداعى جىلدىق ينفلياتسيا %9,8- عا دەيىن تومەندەدى. ازىق- تۇلىك ينفلياتسياسى %9,5 بولدى. بۇعان كوكونىس پەن جەمىس-جيدەكتىڭ ارزانداۋى جانە يمپورتتىق تاۋارلار باعاسىنىڭ تومەندەۋى اسەر ەتكەن.

    ۇلتتىق بانك باسشىسى ەلدەگى ينفلياتسياعا اسەر ەتەتىن سىرتقى فاكتورلاردى اتادى. الەمدەگى ازىق-تۇلىك پەن ەنەرگيا باعاسىنىڭ ءوسۋى قازاقستانداعى ينفلياتسياعا قىسىم ءتۇسىرىپ وتىر. 

    سپيكەردىڭ سوزىنشە، سىرتقى نارىقتاعى احۋال ءالى دە تۇراقسىز. تاياۋ شىعىستاعى شيەلەنىس ەنەرگيا باعاسىنىڭ جوعارى بولۋىنا اسەر ەتىپ وتىر.

    — الەمدىك نارىقتا ءداندى داقىلدار، قانت پەن وسىمدىك مايى قىمباتتادى. ال ەت پەن ءسۇت ونىمدەرىنىڭ باعاسى تومەندەدى. رەسەيدە شىلدەدە جىلدىق ينفلياتسيا %6 بولدى. بۇل قازاقستانداعى باعانىڭ تومەندەۋىن باياۋلاتۋى مۇمكىن، — دەدى بانك ءتوراعاسى.

    ول ا ق ش پەن ەۋروپاداعى ينفلياتسيا كورسەتكىشتەرىنە دە توقتالدى.

    — ەۋروپالىق وداقتا شىلدەدە ينفلياتسيا %3- عا دەيىن ءوستى. ال ا ق ش- تا باعا ءوسىمى باياۋلاپ، شىلدەدە %3,4 بولدى. بۇل ەلدىڭ ورتالىق بانكى كوزدەگەن %2- دىق دەڭگەيدەن جوعارى. سوندىقتان بۇل ەلدەردىڭ ورتالىق بانكتەرى پايىزدىق مولشەرلەمەنى تومەندەتۋگە اسىقپاي وتىر، — دەدى ول.

    ۇلتتىق بانك الداعى ۋاقىتتا گەوساياسي جاعدايدىڭ ۋشىعۋى، سونداي-اق الەمدىك ازىق-تۇلىك پەن ەنەرگيا باعاسىنىڭ ءوسۋى قازاقستانداعى ينفلياتسياعا قوسىمشا قىسىم ءتۇسىرۋى مۇمكىن ەكەنىن ەسكە سالىپ ءوتتى.

    ايتا كەتەيىك، بۇعان دەيىن ۇلتتىق بانك بازالىق مولشەرلەمەنى %16,25- عا دەيىن تومەندەتكەنىن حابارلاعان ەدىك.

    بيلىك جانە ساياسات
    باقىتجول كاكەش
    باقىتجول كاكەش
    اۆتور