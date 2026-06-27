ەڭ تومەنگى جالاقى مولشەرى جانە مەملەكەتتىك قىزمەتكەرشىلەردىڭ جالاقىسى وسە مە
استانا. KAZINFORM - ق ر پارلامەنتى پالاتالارىنىڭ بىرلەسكەن وتىرىسىنان كەيىنگى بريفينگتە پرەمەر-ءمينيستردىڭ ورىنباسارى - ۇلتتىق ەكونوميكا ءمينيسترى سەرىك جۇمانعارين كەلەسى رەسپۋبليكالىق بيۋدجەت جوباسىندا ايلىق تابىستى كوتەرۋ ماسەلەسى قارالۋى مۇمكىن ەكەنىن مالىمدەدى.
ونىڭ سوزىنشە، ءالى ناقتى شەشىم قابىلدانباعان.
- كەلەسى بيۋدجەتتە ەڭ تومەنگى جالاقى مولشەرىن كوتەرۋدى قاراستىراتىن شىعارمىز. ازىرگە قانشاعا جانە قالاي وسەتىنى ناقتىلانادى. مەملەكەتتىك قىزمەتشىلەر مەن جالاقىسىن بيۋدجەتتەن الاتىن ازاماتتاردىڭ ايلىق تابىسىن كوتەرۋدى دە قاراستىرۋىمىز مۇمكىن، - دەدى سەرىك جۇمانعارين.
ءبىراق ونىڭ سوزىنشە، جالاقىنىڭ كوتەرىلۋى اۆتوماتتى تۇردە حالىقتىڭ ءال-اۋقاتىن جاقسارتپايدى.
سوڭعى بەس جىلدا مەملەكەت ازاماتتاردىڭ ايلىق تابىسىن جوعارىلاتقانمەن، ونىمەن قاتار ينفلياتسيا دا كۇشەيدى.
- بىرنەشە جىل بۇرىن بيۋدجەت قىزمەتكەرلەرىنىڭ جالاقىسىن %30- عا كوتەردىك. ەكونوميكانىڭ ءارتۇرلى سەكتورلارىنداعى باسقا مامانداردىڭ دا ايلىق تابىسىن وسىردىك. دەمەك، تەك جالاقىنى ارتتىرۋمەن ماسەلە شەشىلمەيدى. ەكونوميكا سەكتورلارىندا ەڭبەك ونىمدىلىگىن جوعارىلاتۋ كەرەك. سونىمەن بىرگە، تۇراقتى جۇمىس ورىندارىن قۇرىپ، ادامي كاپيتالدىڭ دەڭگەيىن ءوسىرۋ قاجەت، - دەدى ۆيتسە-پرەمەر.
ونىڭ ايتۋىنشا، ۇكىمەت دايىنداعان حالىق تابىسىن ارتتىرۋ بويىنشا كەشەندى جوسپاردا نەگىزگى التى ءبولىم بار. ولاردا جالاقىنى كوتەرۋ عانا ەمەس، ەڭبەك نارىعىن جەتىلدىرۋ شارالارى دا قامتىلعان.
ايتا كەتەيىك، بۇعان دەيىن جاڭا جۇمىس ورىندارى جانە جالاقىنىڭ ءوسۋى مەملەكەتتىڭ جەڭىل ونەركاسىپتى قولداۋىنىڭ مىندەتتى شارتى ەكەنىن جازعانبىز.