توقايەۆ پەن چو چجون شيك سەۋلدە قازاق ەتنواۋىلىن ارالادى
استانا. KAZINFORM - مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆ پەن كورەيا ۇلتتىق اسسامبلەياسىنىڭ سپيكەرى چو چجون شيك قازاق ەتنواۋىلىنا باردى.
سەۋلدىڭ حانگان ساياباعىندا ورنالاسقان ەتنواۋىلدا مارتەبەلى مەيماندارعا قازاق حالقىنىڭ تاريحى مەن سالت-ءداستۇرى، ۇلتتىق ساندىك- قولدانبالى ونەرى، ءان-كۇيى مەن مادەني جادىگەرلەردىڭ زاماناۋي ۇلگىلەرى تانىستىرىلدى.
قاسىم-جومارت توقايەۆ پەن چو چجون شيك كيىز ءۇيدى ارالاپ كورىپ، قازاق حالقىنىڭ بىرەگەي مۇرالارى ايشىقتالعان «جەتى قازىنا» گولوگرافيالىق ينستاللياتسياسىن تاماشالادى.
ەتنواۋىلدا قازاق شەبەرلەرىنىڭ قولىنان شىققان ءداستۇرلى زەرگەرلىك بۇيىمدار، ۇلتتىق كيىمدەر مەن كيىزدەن جاسالعان زاتتار كورمەگە قويىلعان.
مەيماندارعا دومبىرا، داۋىلپاز، جەتىگەن سەكىلدى ۇلتتىق اسپاپتاردىڭ سۇيەمەلدەۋىمەن ورىندالعان مۋزىكالىق باعدارلاما ۇسىنىلدى.
«بىرلىك» بي ءانسامبلى مەن قازاقستان رەسپۋبليكاسى اكادەميالىق كورەي تەاترى بالەت ترۋپپاسىنىڭ بىرلەسكەن قويىلىمدارى كورەرمەن كوڭىلىنەن شىقتى. «دوستىق» حورەگرافيالىق كومپوزيتسياسى قوس حالىق اراسىنداعى بىرلىكتى، ءوزارا قۇرمەت پەن تىعىز بايلانىستى پاش ەتتى.
قاسىم-جومارت توقايەۆ پەن چو چجون شيككە ساداق اتۋ ونەرى مەن ساداقشىلاردىڭ شەبەرلىگى كورسەتىلدى.
ديدجيتال-كيىز ۇيدە ءداستۇرلى قازاق باسپاناسىنىڭ زامانعا ساي تۇرلەنگەن كورىنىسى ۇسىنىلدى. پانورامالى LED- ەكران ارقىلى مەيماندار ەكى ەل حالىقتارىنىڭ دوستىعىنا، قازاقستانداعى كورەي ەتنوسىنىڭ تاريحى مەن مادەنيەتىنە، قازىرگى تۇرمىس-تىرشىلىگىنە قاتىستى بەينەكونتەنتتى تاماشالادى.
ەتنواۋىل كورىنىسى قازاق-كورەي قارىم-قاتىناسىنىڭ نىعايىپ كەلە جاتقانىن جانە ەكى ەل ىقپالداستىعىنداعى مادەني- گۋمانيتارلىق بايلانىستىڭ ايرىقشا رولگە يە ەكەنىن ايعاقتادى.
حانگان ساياباعىندا اسپانعا دروندار كوتەرىلىپ، ەكى ەلدىڭ مەملەكەتتىك تۋلارىن بەينەلەدى، سونداي-اق «قازاقستان مەن كورەيا - جارقىن كەلەشەك جولىندا» جازۋى ادىپتەلگەن ديريجابل ۇشىرىلدى.
ەسكە سالايىق، مۇنىڭ الدىندا قاسىم-جومارت توقايەۆ كورەيا پارلامەنتى سپيكەرىنە ەلدەگى ساياسي رەفورمالار تۋرالى ايتىپ بەرگەنىن حابارلاعان ەدىك.