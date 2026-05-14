    توقايەۆ پەن ەردوعان ستراتەگيالىق سەرىكتەستىك تۋرالى دەكلاراتسياعا قول قويدى

    استانا. KAZINFORM - قازاقستان مەن تۇركيا اراسىندا ماڭگىلىك دوستىق تۋرالى كەلىسىمگە قول قويىلدى. بۇل تۋرالى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى.

    Тоқаев ва Эрдоған стратегик шериклик тўғрисидаги декларацияни имзолади
    Фото: Ақорда

    - ەكىجاقتى كەلىسسوزدەر مەن قازاقستان -تۇركيا جوعارى دەڭگەيدەگى ستراتەگيالىق ىنتىماقتاستىق كەڭەسىنىڭ التىنشى وتىرىسىنىڭ قورىتىندىسى بويىنشا پرەزيدەنت قاسىم-جومارت توقايەۆ پەن پرەزيدەنت رەجەپ تاييپ ەردوعان قازاقستان رەسپۋبليكاسى مەن تۇركيا رەسپۋبليكاسى اراسىنداعى ماڭگىلىك دوستىق جانە كەڭەيتىلگەن ستراتەگيالىق سەرىكتەستىك تۋرالى دەكلاراتسياعا قول قويدى، - دەلىنگەن حابارلامادا.

    ايتا كەتەلىك، قاسىم-جومارت توقايەۆ پەن رەجەپ تاييپ ەردوعان قازاقستان -تۇركيا جوعارى دەڭگەيدەگى ستراتەگيالىق ىنتىماقتاستىق كەڭەسىنىڭ التىنشى وتىرىسىن وتكىزدى.

    Kazakhstan and Türkiye elevate relations to eternal friendship and enhanced strategic partnership
    Photo credit: Akorda

    وسىعان دەيىن حابارلاعانىمىزداي، گازيانتەپتىڭ نۋرداگى قالاسىندا قوجا احمەت ياساۋي اتىنداعى مەكتەپ اشىلدى.

    سونداي-اق بۇدان بۇرىن تۇرىك كومپانيالارى قازاقستاندا 3 مىڭنان استام جۇمىس ورنىن اشاتىنىن جازعان ەدىك.

    Бақытжол Кәкеш
