توقايەۆ ەكى ەل ۇكىمەتىنە سۋ شارۋاشىلىعى ساياساتىنداعى تاسىلدەردى ۇيلەستىرۋ ءۇشىن جۇيەلى شارالار ازىرلەۋدى ۇسىندى

تاشكەنت. KAZINFORM - قازاقستان مەن وزبەكستان پرەزيدەنتتەرى جوعارى مەملەكەتارالىق كەڭەستىڭ ەكىنشى وتىرىسىنا قاتىستى. بۇل تۋرالى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى.
پرەزيدەنتتىڭ پىكىرىنشە، سيرەك كەزدەسەتىن مەتالداردى ءوندىرۋ جانە وڭدەۋ سالاسىنداعى سەرىكتەستىك پەرسپەكتيۆتى باعىتتىڭ ءبىرى سانالادى.
قاسىم-جومارت توقايەۆ جاڭادان قۇرىلاتىن جۇمىس توبىنان بارلىق اسپەكتىنى مۇقيات زەردەلەپ، ءوزارا ءتيىمدى ىنتىماقتاستىقتى جولعا قويۋعا قاتىستى ۇسىنىس بەرۋدى سۇرادى.
سونىمەن قاتار مەملەكەت باسشىسى كولىك-ترانزيت سالاسىنداعى ىقپالداستىقتى كەڭەيتۋدىڭ ستراتەگيالىق سيپاتىنا توقتالدى. اتاپ ايتقاندا، تاريفتەردى وڭتايلاندىرۋ، اكىمشىلىك كەدەرگىلەردى ازايتۋ شارالارى قابىلدانىپ، شەكارا ماڭى ينفراقۇرىلىمىن دامىتۋ جانە وتكىزۋ بەكەتتەرىن جاڭعىرتۋ جۇمىستارى قولعا الىندى.
قاسىم-جومارت توقايەۆ ەكى ەل ۇكىمەتتەرى لوگيستيكالىق تىزبەكتىڭ بارلىق قاتىسۋشىسىنا وڭتايلى جاعداي تۋعىزىپ، ينفراقۇرىلىمدىق، نورماتيۆتىك جانە ينستيتۋتسيونالدىق مىندەتتەردى شەشۋى قاجەت دەپ سانايدى.
بۇدان بولەك، مەملەكەت باسشىسى ترانسكاسپي حالىقارالىق كولىك باعدارىن، سولتۇستىك -وڭتۇستىك ءدالىزىن، سونداي-اق اۋعانستان ارقىلى تەمىرجول باعىتىن دامىتۋ اياسىنداعى ءتيىمدى ىقپالداستىقتى جالعاستىرۋ وزەكتى ەكەنىن ايتتى.
قاسىم-جومارت توقايەۆ وزبەك تاراپىن ترانسكاسپي حالىقارالىق كولىك باعىتىن بىرگە وركەندەتۋ ءۇشىن اقتاۋ جانە قۇرىق پورتتارى بويىنشا سەرىكتەستىك قۇرىپ، لوگيستيكالىق جوبالاردى جۇزەگە اسىرۋعا شاقىردى.
قازاقستان پرەزيدەنتى سۋ-ەنەرگەتيكا سالاسىنداعى كونسترۋكتيۆتى ىنتىماقتاستىق اسا ماڭىزدى ەكەنىن جەتكىزدى. ويتكەنى ترانسشەكارالىق وزەندەردىڭ سۋ رەسۋرسىن راتسيونالدى پايدالانۋ - ەكى ەلدىڭ تۇراقتى پروگرەسىنە ىقپال ەتەتىن باستى فاكتورلاردىڭ ءبىرى.
بۇل ورايدا قاسىم-جومارت توقايەۆ قازاقستان مەن وزبەكستان ۇكىمەتتەرىنە سۋ شارۋاشىلىعى ساياساتىنداعى تاسىلدەردى ۇيلەستىرۋ ءۇشىن جۇيەلى شارالار ازىرلەۋدى ۇسىندى.
وزبەكستان پرەزيدەنتى ەكىجاقتى ىنتىماقتاستىقتى كەڭەيتۋدە جوعارى مەملەكەتارالىق كەڭەس ماڭىزدى ءرول اتقاراتىنىن جەتكىزدى.
- ءبىزدىڭ قارىم-قاتىناستارىمىز ستراتەگيالىق سەرىكتەستىك پەن وداقتاستىقتىڭ جوعارى دەڭگەيىنە كوتەرىلدى. ونىڭ نەگىزىندە بەرىك سەنىم، باۋىرلاس حالىقتارىمىزدىڭ اراسىنداعى تاتۋ كورشىلىك جانە شىنايى دوستىق جاتىر. بىلتىر قۇرىلعان جوعارى مەملەكەتارالىق كەڭەس وزەكتىلىگى مەن تيىمدىلىگىن كورسەتتى. بۇگىن ەكىنشى وتىرىستا ءبىز ءوزارا ىقپالداستىقتىڭ جاڭا باعىتتارىن جانە زور الەۋەتىمىزدىڭ تىڭ مۇمكىندەرىن تانىتۋدىڭ جولدارىن جان-جاقتى تالقىلايمىز. سان قىرلى سەرىكتەستىگىمىزدى كەڭەيتۋگە ايتارلىقتاي سەرپىن بەرەتىن شەشىمدەر قابىلدايمىز. قازىرگى الماعايىپ كەزەڭدە ەلدەرىمىزدىڭ جانە تۇتاس ايماقتىڭ ەكونوميكالىق كونيۋنكتۋراسىنا وڭ اسەر ەتەتىن تىعىز جانە پرواكتيۆتى ىقپالداستىق ەرەكشە مانگە يە، - دەدى شاۆكات ميرزيەۆ.