توقايەۆ شەكارا ماڭىنداعى وڭىرلەر ءۇشىن كولىك جانە تۋريزم بايلانىسىن دامىتۋدىڭ ماڭىزىن اتاپ ءوتتى
استانا. KAZINFORM - قاسىم-جومارت توقايەۆ ەلدەرىمىزدىڭ كولىك- لوگيستيكالىق بايلانىسىن نىعايتۋدىڭ شەكارا ماڭىنداعى ايماقتار ءۇشىن ماڭىزى زور دەپ سانايدى. بۇل تۋرالى اقوردا ءمالىم ەتتى.
— شەكارا ماڭىنداعى وڭىرلەردە «500+» شارتتى اتاۋىمەن اۋە قاتىناسىن دامىتۋدىڭ بىرلەسكەن باعدارلاماسىن ازىرلەۋ ۇسىنىلادى. باستاماعا سايكەس، استانا مەن رەسەيدىڭ قازاقستانمەن شەكارالاس ءارى حالىق سانى 500 مىڭنان اساتىن قالالارى اراسىندا تىكەلەي اۋە رەيستەرىن كەزەڭ- كەزەڭىمەن اشۋ كوزدەلگەن. بۇل باعدارلامانىڭ ىسكە اسۋى ءوز كەزەگىندە ەكى ەلگە دە تۋريستەردىڭ كوپتەپ كەلۋىنە قولايلى جاعداي جاسايدى. بۇدان بولەك، بىرلەسكەن ترانسشەكارالىق تۋريستىك باعىتتار اشۋ دا ءتيىمدى دەپ ەسەپتەيمىن. ول ءۇشىن ەلدەرىمىزدىڭ تۋريزم يندۋسترياسى وكىلدەرىنىڭ اراسىنداعى ىقپالداستىقتى جانداندىرعان ءجون. ايتپاقشى، قازاقستانعا دەمالۋعا جانە كورىكتى جەرلەردى تاماشالاۋعا كەلەتىن تۋريستەردىڭ سانى جاعىنان رەسەي قازىر ءبىرىنشى ورىندا تۇر. ەكىنشى ورىندا - قىتاي، ءۇشىنشى — ءۇندىستان، ءتورتىنشى — تۇركيا. تۋريزمدى قارقىندى دامىتۋعا مۇمكىندىگىمىز جەتكىلىكتى. اتاپ ايتقاندا، ەلىمىز گەوگرافيالىق تۇرعىدان ۇتىمدى ورنالاسقان. الۋان ءتۇرلى تابيعي لاندشافت، باي ءارى بىرەگەي تاريحي- مادەني مۇرامىز دا كوپشىلىكتى قىزىقتىرادى. ەڭ باستىسى، رەسەي تۋريستەرى ءۇشىن قازاقستاندا ءتىل جانە مەنتالدىق تۇرعىدان ەشقانداي كەدەرگى جوق. مادەنيەتىمىز بەن تاريحىمىز ورتاق. شەكارا ماڭىنداعى تۋريزمدى دامىتۋ ەكونوميكا قارقىنىن ارتتىرىپ قانا قويمايدى. بۇل — اراداعى سەنىمدى نىعايتىپ، تاتۋ كورشىلىك قاتىناستاردىڭ ءبىرتۇتاس كەڭىستىگىن قالىپتاستىرۋعا سالىنعان ينۆەستيتسيا. ەكىجاقتى بايلانىسىمىزدىڭ قانشالىقتى مىقتى ەكەنى وسىدان كورىنەدى. ءارى بۇل بىرگە ءوسىپ- وركەندەۋىمىزگە تىڭ سەرپىن بەرەدى، — دەدى پرەزيدەنت.
مەملەكەت باسشىسى قازاقستان مەن رەسەي اراسىنداعى قارىم- قاتىناستىڭ بەرىكتىگى وڭىرلەردىڭ، ىسكەر توپتاردىڭ، عىلىمي جانە مادەني قوعامداستىقتاردىڭ بەلسەندى بايلانىسى ارقىلى نىعايا تۇسەتىن جوعارى دەڭگەيدەگى سەنىمدى ديالوگتان، ەڭ باستىسى، ميلليونداعان ادامنىڭ دوستىعىنان بايقالاتىنىن ايتتى.
— ءبىزدىڭ سان قىرلى ىنتىماقتاستىعىمىزدا ساباقتاستىق پەن سەرپىندى دامۋ ءوزارا ۇيلەسىم تاپقان. ورتاق تاريحىمىزدى ارداقتاي وتىرىپ، بولاشاققا بىرگە كوز تىگەمىز. قازاقستان ۇلى رەسەي ەلىمەن جاسامپاز ستراتەگيالىق سەرىكتەستىكتى دامىتۋعا ءاردايىم نيەتتى. ومبى قالاسىنا مەنىمەن بىرگە ۇلكەن دەلەگاتسيا كەلدى. ونىڭ قۇرامىندا ورتالىق مەملەكەتتىك ورگانداردىڭ باسشىلارى، شەكارالاس وبلىستاردىڭ اكىمدەرى، ىسكەر توپ وكىلدەرى بار. بۇل ءبىزدىڭ جۇيەلى جۇمىس ىستەپ، ەكىجاقتى ىقپالداستىقتىڭ نەگىزگى باعىتتارى بويىنشا ناقتى كەلىسىمدەرگە قول جەتكىزۋگە مۇددەلى ەكەنىمىزدى بىلدىرەدى. بۇگىنگى فورۋمنىڭ ناتيجەسى قازاقستان مەن رەسەيدىڭ ستراتەگيالىق سەرىكتەستىگى مەن وداقتاستىق قاتىناستار جىلناماسىنداعى كەزەكتى جارقىن كەزەڭگە جول اشىپ، مەملەكەتتەرىمىزدىڭ گۇلدەنۋىنە جانە باۋىرلاس حالىقتاردىڭ يگىلىگىن ارتتىرۋعا ىقپال ەتەرى ءسوزسىز، — دەدى قاسىم- جومارت توقايەۆ.