توقايەۆ: بريكس الاۋىزدىقتى ازايتىپ، ناقتى ناتيجەگە قول جەتكىزۋگە ءتيىس
نيۋ- دەلي. KAZINFORM - پرەزيدەنت قاسىم-جومارت توقايەۆ نيۋ-دەليدە «اۋتريچ» /«بريكس پليۋس» فورماتىنداعى پلەنارلىق وتىرىستا ءسوز سويلەدى، دەپ حابارلايدى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى.
مەملەكەت باسشىسى قوناقجايلىق تانىتقان جانە بريكس سامميتىن جوعارى دەڭگەيدە ۇيىمداستىرعان پرەمەر-مينيستر نارەندرا موديگە العىس ايتتى.
— ءبىزدىڭ كەزدەسۋىمىز ءۇندىستاننىڭ بىرەگەي باي مادەني مۇراسىن پاش ەتەتىن نيۋ-دەلي قالاسىندا ءوتىپ جاتىر. مۇنىڭ ءوزى سيمۆولدىق مانگە يە. بۇگىندە «ادامزات — بارىنەن ماڭىزدى» قاعيداسىنا نەگىزدەلگەن جانە حالىقتاردىڭ مۇددەسىن كوزدەيتىن كۇن ءتارتىبى اسا وزەكتى. بريكس اياسىنداعى ىنتىماقتاستىقتىڭ 20 جىلدىعىمەن تۇسپا-تۇس كەلگەن ءۇندىستاننىڭ ءتوراعالىعى بۇل باعىتقا ايرىقشا سەرپىن بەردى، — دەدى قازاقستان پرەزيدەنتى.
قاسىم-جومارت توقايەۆتىڭ ايتۋىنشا، جاھان جۇرتىنىڭ جارتىسىنا جۋىعىن قۇرايتىن جانە الەمدىك ىشكى جالپى ءونىمنىڭ 40 پايىزىن بەرەتىن بريكس — ايتارلىقتاي مۇمكىندىككە يە. سونىمەن بىرگە اتالعان قۇرىلىم الاۋىزدىقتى ازايتىپ، ناقتى ناتيجەگە قول جەتكىزۋگە دە جاۋاپتى.
— دەگەنمەن حالىقارالىق قوعامداستىق الدىندا تۇرعان ىرگەلى ماسەلەلەردىڭ شەشىمىن تاۋىپ، جەتەكشى دەرجاۆالار اراسىنداعى سەنىم دەڭگەيىن قالپىنا كەلتىرمەيىنشە، بريكس الەۋەتىن تولىق ىسكە اسىرۋ مۇمكىن ەمەس. بۇل ءۇردىس 2026 -جىلى جاريالانعان جاھاندىق بەيبىتشىلىك يندەكسىندە ايقىن كورىنىس تاپتى. گەوساياسي قاقتىعىستار ۋشىعىپ، ميليتاريزاتسيا كۇشەيگەن، كوپجاقتى ينستيتۋتتار السىرەپ، ساۋدا كەدەرگىلەرى كوبەيگەن كەزەڭدى سيپاتتايتىن «جاپپاي جىككە ءبولىنۋ» دەگەن ۇعىم پايدا بولدى. بىلتىر قاقتىعىستاردىڭ سالدارىنان جاھاندىق ەكونوميكا شامامەن 22 تريلليون دوللار زيان شەكتى. ياعني الەمدىك ىشكى جالپى ءونىمنىڭ 10 پايىزىنا پاراپار. بۇل — الاڭداتارلىق احۋال. ءبىز ايماقتىق كيكىلجىڭدەردىڭ قاقتىعىسۋشى تاراپتارمەن شەكتەلمەي، حالىقارالىق ەكونوميكاعا زاردابىن تيگىزە باستاعانىنا كۋا بولىپ وتىرمىز. ماڭىزدى تەڭىز جولدارىنىڭ ءۇزىلۋى جاھاندىق ەنەرگەتيكا، ازىق- تۇلىك جانە ساۋدا تىزبەگىندەگى وسال تۇستاردى انىق كورسەتتى، — دەدى مەملەكەت باسشىسى.
بۇدان بۇرىن پرەزيدەنت ەفيوپيا پرەمەر-ءمينيسترى ابي احمەدپەن كەزدەسكەنىن جازعانبىز.